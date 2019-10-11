Картина дня: опасное пристрастие детей, рекордный обман страховщиков и смерть легендарного космонавта

Травятся якобы безопасным продуктом: в Эстонии у детей появилось опасное пристрастие

На инфолинию Информационного центра по отравлениям все больше поступает звонков от родителей, маленькие дети которых получают никотиновое отравление от считающегося безопасным продукта, сообщает Департамент здоровья Эстонии. Читать далее...

В Эстонии зафиксирован рост безработицы

В конце сентября в качестве безработного на учете состоял 31 101 человек, это 4,8 процента населения в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста, на 0,4 процентных пункта больше, чем за тот же период прошлого года. Читать далее...

Главное психотропное оружие Эстонии

Итак, со здравым смыслом покончено. Произошедшее настолько не укладывается в понятия моральной, социальной и медицинской нормы, что начинаешь сомневаться: да полно, а существуют ли, да и существовали ли вообще когда-нибудь, эти нормы? То есть Джойс, Кафка, Ионеско и Сартр отдыхают, вместе взятые… Строго говоря, в этой абсурдной ситуации следует просто проснуться. Но не получается. Читать далее...

Из Эстонии выслали более 40 промышлявших проституцией гражданок Украины и России

С начала текущего года из Эстонии выслано более 40 человек за занятие проституцией, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны, отметив, что Эстония к настоящему времени достигла уровня благосостояния, который делает ее привлекательной для проституток из третьих стран. Читать далее...

Таллиннский таксист, снимавший на камеру клиентов: шум поднимают те, кому есть что скрывать

Снимавший на установленную в салоне камеру клиентов и за это уволенный таксист Bolt считает, что подобные меры были необходимы для установки истины в конфликтных ситуациях. Читать далее...

Новая проблема: кто будет выбирать президента Эстонии?

Партии должны достичь договоренности в том, сколько власти будет дано представленным в коллегии выборщиков на выборах президента представителям самоуправлений, и сколько там останется членов парламента. Читать далее...

Пособие с подвохом: смена работы может дорого обойтись родителю

В Эстонии при расчете суммы родительского пособия учитывается зарплата родителя за 12 месяцев, предшествующих зачатию ребенка. Родителей, которые в этот период успели сменить место работы, размер пособия может неприятно удивить. Читать далее...

Война всех против всех?

Учебный год начали, День учителя отпраздновали, обсудили и осудили насилие в школе, обругали подростков и за них же заступились, заклеймили и пожалели учителей и родителей… Но страсти не утихают, копья ломаются, и всем уже как-то не до образования. Потому что у всех обиды и претензии. Читать далее...

Путин, Чавес и Лукашенко отдыхают: президент Зеленский установил новый мировой рекорд

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября провел пресс-марафон - встречу с прессой, на которую было изначально отведено около десяти часов, но по факту она продолжалась больше 14 часов подряд. Читать далее...

Новый циклон несет в Эстонию ненастье

В субботу новый циклон принесет в Эстонию ненастье - будет дождливо и ветрено, лишь во второй половине дня наметятся признаки улучшения погоды. Читать далее...

Более двух миллионов евро: в Эстонии страховщиков попытались обмануть на рекордную сумму

По данным статистики Союза страховых обществ Эстонии, в прошлом году было зарегистрировано 408 случаев страхового мошенничества – это меньше, чем в два предыдущих года. При этом мошенники попытались выманить у страховщиков в общей сложности 2,6 миллиона евро – рекордную сумму за последние девять лет. Читать далее...

Умер легендарный космонавт Алексей Леонов