Картина дня: изменения в организации парковок, штормовое предупреждение и ошибки с электронными визами

Организацию парковки в Таллинне ждут большие изменения

Бесплатная парковка на улицах, как скрытая дотация на использование автомобилей, поэтому зоны платной парковки предлагают расширить. Читать далее...

Предупреждение метеослужбы: на Эстонию обрушится шторм

Сегодня метеослужба объявила в Эстонии штормовое предупреждение. Речь идет о предупреждении первого уровня, это означает, что в некоторых случаях погода может представлять опасность. Читать далее...

Ошибочка вышла: 72 обладателя электронных виз не попали в Петербург

Более двух с половиной тысяч пересечений границы по электронной визе зарегистрировано за две недели в Ленинградской области и Петербурге. Однако правильно заполнить анкету в интернете получается не у всех. Читать далее...

Банк Danske просит у Эстонии 600 евро

Находящийся в процессе ликвидации эстонский филиал Danske Bank приводит в порядок последние финансовые дела и передал Министерству финансов Эстонии просьбу перевести на свой счет 630 евро и 16 центов. Читать далее...

Не Эрмитажем единым: нетуристический гид по Санкт-Петербургу

Каток у моря и кофейня с видом на пальмы, музей уличного искусства и ротонда в парадной жилого дома. В честь упрощения визового режима Rus.Postimees подготовил нетуристистический гид по Санкт-Петербургу. Читать далее...

«Недешевая рабочая сила»: чем привлекает Эстония украинских трудоголиков?

«У нас нет свободного времени!» - отвечает украинский строитель на одном объекте в Пайде на вопрос журналиста, чем они занимаются после рабочего дня. - Приезжаем сюда на работу, свободное время проводим дома». Читать далее...

Галерея: в начале Мустамяэ-теэ появится новый квартал за 150 миллионов евро

Инвестиционная компания Eesti Talleks планирует создать в Таллинне в начале улицы Мустамяэ-теэ современную городскую среду с бизнес-зданиями и жилыми домами, стоимость строительства которой будет около 150 миллионов евро. Читать далее...

"Такого никогда не было": это нововведение принесло популярность Тартускому аэропорту

Новое расписание авиарейсов Тарту-Хельсинки, введенное в прошлом году, приносит свои плоды – единственный аэропорт на юге Эстонии становится все более популярным. Читать далее...

Вокруг жилых домов бродит лысый волк: люди готовятся выйти на охоту

В волости Ярва в районе Кёйси и Мюйслери местные жители видели лысого волка, бродящего вокруг домов. Зверь даже не боится заходить во дворы. Поначалу местные даже не поняли, волк это или собака, но теперь охотники и специалисты Агентства по окружающей среде подтвердили, что это лесной зверь. Читать далее...

Дело Роголева: изнасилованные девушки на вокзалах и равнодушие стражей правопорядка

В восьмидесятых годах прошлого столетия в Латвии часто можно было услышать истории об убийствах молодых женщин - тела находили одно за другим на разных железнодорожных вокзалах. Общество жило в страхе, а милиция долго не могла поймать убийцу. Читать далее...

В Японии объявлен максимальный уровень опасности из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна

В Японии объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тысячи человек. Читать далее...

«День превратился в ночь»: эстонец показал, что творится на улицах из-за супертайфуна