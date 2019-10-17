Картина дня: внезапный уход турфирмы, история сокращений на фабрике Sangar и соглашение по Брекзиту

Коррупция и иск в два миллиона евро: Таллинн обратился в полицию в связи с проблемами в TLT

Председатель совета АО "Таллинский городской транспорт" (AS TLT) Калле Кландорф обратился в полицию для выяснения, не указывают ли проблемы, выявленные в результате внутреннего расследования, проведенного на предприятии, на совершение правонарушения. Читать далее...

Следивший за бывшей супругой полицейский уволен

Департамент полиции и погранохраны уволил нарвского полицейского, использовавшего базу данных полиции для того, чтобы покопаться в данных своей бывшей жены и ее сожителей. Суд тоже не встал на сторону уволенного полицейского. Читать далее...

Британия и ЕС объявили о новой сделке по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Брекзиту. Читать далее...

Последние герои: история сокращений на швейной фабрике «Сангар» глазами швей

Тарту, Аннелинн, 21 июня 2019 года. Из легендарной швейной фабрики «Сангар» выходят празднично одетые работники, в руках розы и благодарности. Предприятие, предлагавшее на пике работу тысяче человек, закрыто. Читать далее...

Внезапно: известная турфирма бежит из Эстонии

Турфирма Aurinko внезапно сообщила, что после зимнего сезона прекращает деятельность в Эстонии, и продолжит свою работу уже в Финляндии. Читать далее...

Обвиняемые в убийстве подростки предстанут перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд дело двоих подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые обвиняются в убийстве мужчины в таллиннском районе Ыйсмяэ. Читать далее...

Юферева-Скуратовски передумала? "Раскаяние Рейтельманна было не очень-то искренним"

Глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски успела пожалеть о своем решении поддержать кандидатуру представителя EKRE Урмаса Рейтельманна. Читать далее...

Одна из крупнейших IT-компаний Украины открывает офис в Эстонии

Один из ведущих украинских субподрядчиков по разработке программного обеспечения - компания ELEKS - открывает офис в Эстонии, чтобы расширить свою деятельность в странах Северной Европы. Читать далее...

Только за этот год инвестиционные мошенники получили 1,86 млн от доверчивых жителей Эстонии

Инвестиционные мошенники активно продолжают свою преступную деятельность, подтверждает представитель Пайдеского отделения полиции Прийт Сёэрд. Читать далее...

Март Хельме о министре финансов: это все-таки подвиг Геракла

На сегодняшней пресс-конференции правительства министр внутренних дел Март Хельме похвалил своего сына, министра финансов Мартин Хельме за то, что тот сделал в США. Читать далее...

Regional Jet открывает школу пилотов и гарантирует учащимся рабочее место в Таллинне

Эстонская авиакомпания Regional Jet открывает свою летную школу, а после успешного прохождения 18-месячной учебной программы на пилота предлагает рабочее место в авиакомпании. Читать далее...

Россия может начать снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну иностранцев

Власти России составляют план, который предусматривает снятие отпечатков пальцев у въезжающих в страну зарубежных гостей, передает Postimees слова заместителя министра внутренних дел России Александра Горового. Читать далее...

Два руководителя фирмы по вывозу мусора взяты под стражу

Вчера прокуратура представила в суд ходатайство о взятии под стражу главы предприятия по вывозу мусора Paikre Кристо Россмана и директора по развитию Оття Суття, подозревающихся в присвоении имущества. Читать далее...

Срочнослужащих в обязательном порядке начали обучать эстонскому языку