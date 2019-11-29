Картина дня: потребительское безумие, листерия в Rimi, открытие Рейди-теэ и теракт в Лондоне

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
Черная пятница в Rimi: 39 кулинарных изделий могут быть заражены листерией
На прошлой неделе сеть Rimi взяла пробы с немытого стола отдела салатов холодной кухни. На этой неделе пришедшие результаты показали наличие бактерии Listeria monocytogenes. Результаты повторных проб с рабочих поверхностей придут в понедельник. Нельзя исключать того, что повторные пробы будут чистыми. В качестве меры предосторожности Rimi отзывает свежие салаты. Читать далее...
А вы получили такое письмо? Банковские счета жителей Эстонии хотят обчистить
Сегодня утром жители Эстонии вновь получили мошеннические письма, которые отправляют пользователей на якобы банковскую страницу, с помощью чего преступники пытались заполучить деньги людей. Правда, у новых писем появилась одна особенность, которая делает их еще более правдоподобными. Читать далее...
Какие торговые центры Эстонии поддались безумию Черной пятницы, а кто держится в стороне?
Зародившаяся в Соединенных Штатах традиция Черной пятницы захватила и эстонские магазины - как обычные, так и онлайновые. В то же время наши предложения уступают американским в разы: если за океаном они начинаются с 50%, то в Эстонии, как правило, составляют 10-30%. Читать далее...
Галерея: в Таллинне открыли Рейди-теэ
В пятницу, 29 ноября, после полудня для движения открылась улица Рейди, которая снизит дорожную нагрузку в центре города. В ходе реконструкции был также продлен пляжный променад и улучшены условия для велосипедистов. Читать далее...
Из-за санкций «Спутник» вынужден покинуть арендные площади в Таллинне
Санкции в отношении прокремлевского пропагандистского канала «Россия Сегодня» вынуждают действующую в Таллинне организацию под названием «Спутник» съехать с арендуемой ею площади, поскольку уже в октябре банки не пропустили платежи по зарплатам сотрудникам «Спутника». Читать далее...
Двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу и трех попавшихся на допинге эстонцев дисквалифицировали на четыре года
Международный союз лыжных гонок сообщил, что эстонские спротсмены Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп, оказавшиеся весной участниками международного допингового скандала, получили четырехлетние дисквалификации. Также на четыре года дисквалифицированы бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер и двукратный чемпион Олимпиад Андрус Веэрпалу. Читать далее...
Топ-5 бактерий, которые убивают жителей Эстонии: листерия не в лидерах
Сейчас наверняка нет ни одного жителя Эстонии, который не слышал о Listeria monocytogenes: эта маленькая бактерия способна пошатнуть министерское кресло, отправить в отставку канцлера, заставить запинаться главу правительства, оставить без работы сотни людей в Эстонии и стать причиной смерти. Читать далее...
Депутаты растаскивают монетный двор по своим деревням
Своих в беде не бросают: в этом году в качестве так называемых крышевых денег планируется распределить 4,2 миллиона евро. Многие объединения, которые получат денежные вливания, связаны с членами партий. Читать далее...
Большие планы KFC: более 20 новых ресторанов, работа для 800 человек и скидки
Apollo Group планирует открыть в странах Балтии в ближайшие три года еще более 20 ресторанов Kentucky Fried Chicken (KFC). Также KFC присоединится к программе лояльности Apollo Group. Читать далее...
В Ивангороде задержали жителя Таллинна с 50 000 евро
Российская таможня нашла в автомобиле жителя Эстонии более 50 000 евро наличных денег, которые он собирался вывезти из России нелегально. Читать далее...
Похитители времени, или Автобус, который никуда не идет
Читатель Rus.Postimees Алексей, проработавший несколько лет водителем автобуса и не так давно ушедший с этой работы, рассказал, что в какой-то момент он просто устал морально и физически, поскольку ежедневно сталкивался с хамством на дороге. Читать далее...
Пугающие данные: Эстония занимает второе место в Европе по скорости распространения ВИЧ
Эстония занимает второе место в Европе после Латвии по распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 человек: ежегодно регистрируется около 200 новых случаев. Каждое новое заболевание будет стоить государству более 100 000 евро в течение следующих 27 лет, подтвердили участники круглого стола по общегосударственной профилактике ВИЧ и гепатита С. Читать далее...
Профессор об опасной бактерии: наибольший риск представляет готовая еда
Фирма Kulinaaria OÜ, которая предлагает готовую еду под брендом Selver Köök, обнаружила в исходных продуктах Oskar Lihatööstus бактерию листерии и прекратила со дня с ними сотрудничество. Читать далее...
Пока, российский газ! Эстонско-финский газопровод готов
В пятницу по трубопроводу Balticconneсtor, соединяющий Эстонию и Финляндию, пустили природный газ. Впервые у двух стран появилась возможность двусторонней транспортировки газа. Читать далее...
«Как же бесит!» украинская тема
Это пятый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. Читать далее...
Жители Эстонии боятся экономического кризиса и иммигрантов
Исследование безопасности, проведенное страховым обществом ERGO и исследовательской фирмой SKDS, показало, что во всех трех странах Балтии за пять лет выросло беспокойство по поводу государственной стабильности и безопасности. Согласно этому исследованию 54% жителей Эстонии боятся экономического кризиса и 51% испытывают страх перед приездом в страну ходатайствующих об убежище, беженцев и иммигрантов. Читать далее...
Студия Postimees: не зря ли потрачено 43 миллиона на Рейди-теэ?
Сегодня в Таллинне состоялось официальное открытие новой улицы Рейди-теэ. Мэр столицы Михаил Кылварт рассказал в студии Postimees, ожидает ли Таллинн будущее без пробок на дорогах? Интервью можно увидеть в повторе!
Теракт на Лондонском мосту: полиция застрелила человека с ножом
Спецназ лондонской полиции в пятницу днем застрелил предполагаемого террориста на Лондонском мосту в центре британской столицы. Полиция сообщает, что этот человек напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. Он был убит на месте. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства. Читать далее...
Исследование выявило, как жители Эстонии распорядятся пенсионными накоплениями
Как показали результаты опроса SEB на тему пенсии, почти половина тех, кто рассматривает возможность выйти из II пенсионной ступени, планируют в основном продолжить инвестировать накопленные активы (48%), говорится в пресс-сообщении банка. Читать далее...
Финансовый апокалипсис: экономисты ожидают суперкризис в 2020 году
Последний экономический кризис, затронувший весь мир, разразился в 2008 году, когда о банкротстве объявил инвестиционный банк Lehman Brothers, что вызвало панику на глобальных фондовых рынках. Но экономика циклична, и многие экономисты ждут нового кризиса уже в следующем году. Читать далее...