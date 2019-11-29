Картина дня: потребительское безумие, листерия в Rimi, открытие Рейди-теэ и теракт в Лондоне

Черная пятница в Rimi: 39 кулинарных изделий могут быть заражены листерией

На прошлой неделе сеть Rimi взяла пробы с немытого стола отдела салатов холодной кухни. На этой неделе пришедшие результаты показали наличие бактерии Listeria monocytogenes. Результаты повторных проб с рабочих поверхностей придут в понедельник. Нельзя исключать того, что повторные пробы будут чистыми. В качестве меры предосторожности Rimi отзывает свежие салаты. Читать далее...

А вы получили такое письмо? Банковские счета жителей Эстонии хотят обчистить

Сегодня утром жители Эстонии вновь получили мошеннические письма, которые отправляют пользователей на якобы банковскую страницу, с помощью чего преступники пытались заполучить деньги людей. Правда, у новых писем появилась одна особенность, которая делает их еще более правдоподобными. Читать далее...

Какие торговые центры Эстонии поддались безумию Черной пятницы, а кто держится в стороне?

Зародившаяся в Соединенных Штатах традиция Черной пятницы захватила и эстонские магазины - как обычные, так и онлайновые. В то же время наши предложения уступают американским в разы: если за океаном они начинаются с 50%, то в Эстонии, как правило, составляют 10-30%. Читать далее...

Галерея: в Таллинне открыли Рейди-теэ

В пятницу, 29 ноября, после полудня для движения открылась улица Рейди, которая снизит дорожную нагрузку в центре города. В ходе реконструкции был также продлен пляжный променад и улучшены условия для велосипедистов. Читать далее...

Из-за санкций «Спутник» вынужден покинуть арендные площади в Таллинне

Санкции в отношении прокремлевского пропагандистского канала «Россия Сегодня» вынуждают действующую в Таллинне организацию под названием «Спутник» съехать с арендуемой ею площади, поскольку уже в октябре банки не пропустили платежи по зарплатам сотрудникам «Спутника». Читать далее...

Двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу и трех попавшихся на допинге эстонцев дисквалифицировали на четыре года

Международный союз лыжных гонок сообщил, что эстонские спротсмены Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп, оказавшиеся весной участниками международного допингового скандала, получили четырехлетние дисквалификации. Также на четыре года дисквалифицированы бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер и двукратный чемпион Олимпиад Андрус Веэрпалу. Читать далее...

Топ-5 бактерий, которые убивают жителей Эстонии: листерия не в лидерах

Сейчас наверняка нет ни одного жителя Эстонии, который не слышал о Listeria monocytogenes: эта маленькая бактерия способна пошатнуть министерское кресло, отправить в отставку канцлера, заставить запинаться главу правительства, оставить без работы сотни людей в Эстонии и стать причиной смерти. Читать далее...

Депутаты растаскивают монетный двор по своим деревням

Своих в беде не бросают: в этом году в качестве так называемых крышевых денег планируется распределить 4,2 миллиона евро. Многие объединения, которые получат денежные вливания, связаны с членами партий. Читать далее...