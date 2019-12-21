Сб, 21.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
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Картина дня: Борис Джонсон в Эстонии, интервью Керсти Кальюлайд и рейд на шоссе Таллинн-Тарту

Борис Джонсон в Тапа.

ФОТО: Eero Vabamägi

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями субботы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Тапа

Борис Джонсон, находясь с визитом в Эстонии, уже прибыл в Тапа, где поприветствовал батальон НАТО, где проходят службу в том числе британские военнослужащие. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: мы должны общаться с Россией как равные партнеры

Интервью Postimees с президентом в конце года состоялось в этот понедельник, когда правительство столкнулось с новым кризисом из-за того, что министр внутренних дел Март Хельме поглумился над новым премьер-министром Финляндии Санной Марин. Читать далее...

Полиция устроила рейд на шоссе Таллинн-Тарту: результат внушает беспокойство

Сегодня полицейский участок Пайде провел на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту рейд, в ходе которого были обнаружены 10 автомобилистов, которые превысили допустимый уровень содержания алкоголя в организме. Ни одного водителя в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения в ходе рейда выявлено не было. Читать далее...

Девушка пустила за руль подругу без прав: автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу

В пятницу вечером на дороге Луунья — Кабина, что в двух километрах от Тарту, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Читать далее...

Эстония не планирует вводить новый налог, чтобы избежать конфликта с США

Эстония не планирует в ближайшее время облагать налогом деятельность крупнейших компаний в сфере цифровых технологий, поскольку не хочет как вводить новые налоги, так и создавать конфликт между Эстонией и США, передает ERR слова министра финансов Мартина Хельме. Читать далее...

Жители Эстонии собрали тысячи игрушек для больных раком детей

Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями собрал свыше 3000 игрушек, которые помогут детям преодолеть страх перед тяжелыми процедурами – после них отважные девочки и мальчики смогут выбрать себе понравившуюся игрушку из Коробки храбрости. Читать далее...

Восстановлена хронология перестрелки на Лубянке: одного из пострадавших могли ранить сами силовики

Газета "Коммерсант" восстановила хронологию стрельбы на Лубянке, в результате которой от рук 39-летнего предпринимателя из Подмосковья Евгения Манюрова погибли два сотрудника ФСБ. Сначала стрелок пытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту, а затем направился в сторону штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, 2. Читать далее...

Укладчик "Северного потока" приостановил строительство. Этого потребовали США

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ. Причиной такого решения в компании назвали возможные санкции со стороны США. Читать далее...

Жильцы трескающихся кохтла-ярвеских домов просят помощи у города

Дюжина квартирных товариществ Южного микрорайона города Кохтла-Ярве просят дополнить перечень пособий для квартирных товариществ двумя пособиями, учитывающими положение их жилого района. Читать далее...

В Берлине санкции США против "Северного потока - 2" назвали вмешательством во внутренние дела

Вмешательством во внутренние дела назвали в субботу в Берлине решение Вашингтона ввести санкции в отношении европейских компаний, занятых на сооружении газопровода "Северный поток - 2". Читать далее...

С 31 декабря в Пыльва больше рожать нельзя

Поскольку с нового года в Пыльваской больнице больше не принимают роды, на свет малыши станут появляться в Южно-Эстонской больнице под Выру или же в клинике Тартуского университета уже с 31 декабря этого года. Читать далее...

Предприниматель: это глупость, что людям больше нельзя иметь деньги

«Мы попали в такую глупую ситуацию, когда людям больше нельзя иметь деньги. Банковская система стала совершенно глупой», - сказал Äripäev предприниматель Велло Ровик, который был разочарован тем, что банк контролирует каждый его шаг, который он предпринимает для покупки квартиры. Читать далее...

Не окажитесь в ловушке: глава инкассо-фирмы предупреждает об опасной тенденции

По словам главы одной из крупнейших инкассо-фирм Европы Intrum Baltic Ильвы Валейка, друзья и родственники занимают больше всего денег. Но в отсутствие договора руки истцов связаны. Читать далее...

План Хельме удался: четырехполосные шоссе будут построены

На заседании в четверг правительство утвердило принципы и руководства для государственно-частных партнерств (ГЧП), на основании которого государство будет работать с частным сектором для строительства крупных инфраструктурных проектов, таких как четырехполосные шоссы. Читать далее...

Пьяный мужчина в наушниках попал под поезд

Сегодня в 19:13 в Центр тревоги сообщили, что в Йыгева на железнодорожном вокзале на переходе поезд сбил мужчину. Употребивший алкоголь 34-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу. Читать далее...

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