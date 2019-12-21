Картина дня: Борис Джонсон в Эстонии, интервью Керсти Кальюлайд и рейд на шоссе Таллинн-Тарту

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями субботы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Тапа
Борис Джонсон, находясь с визитом в Эстонии, уже прибыл в Тапа, где поприветствовал батальон НАТО, где проходят службу в том числе британские военнослужащие. Читать далее...
Керсти Кальюлайд: мы должны общаться с Россией как равные партнеры
Интервью Postimees с президентом в конце года состоялось в этот понедельник, когда правительство столкнулось с новым кризисом из-за того, что министр внутренних дел Март Хельме поглумился над новым премьер-министром Финляндии Санной Марин. Читать далее...
Полиция устроила рейд на шоссе Таллинн-Тарту: результат внушает беспокойство
Сегодня полицейский участок Пайде провел на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту рейд, в ходе которого были обнаружены 10 автомобилистов, которые превысили допустимый уровень содержания алкоголя в организме. Ни одного водителя в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения в ходе рейда выявлено не было. Читать далее...
Девушка пустила за руль подругу без прав: автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу
В пятницу вечером на дороге Луунья — Кабина, что в двух километрах от Тарту, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Читать далее...
Эстония не планирует вводить новый налог, чтобы избежать конфликта с США
Эстония не планирует в ближайшее время облагать налогом деятельность крупнейших компаний в сфере цифровых технологий, поскольку не хочет как вводить новые налоги, так и создавать конфликт между Эстонией и США, передает ERR слова министра финансов Мартина Хельме. Читать далее...
Жители Эстонии собрали тысячи игрушек для больных раком детей
Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями собрал свыше 3000 игрушек, которые помогут детям преодолеть страх перед тяжелыми процедурами – после них отважные девочки и мальчики смогут выбрать себе понравившуюся игрушку из Коробки храбрости. Читать далее...
Восстановлена хронология перестрелки на Лубянке: одного из пострадавших могли ранить сами силовики
Газета "Коммерсант" восстановила хронологию стрельбы на Лубянке, в результате которой от рук 39-летнего предпринимателя из Подмосковья Евгения Манюрова погибли два сотрудника ФСБ. Сначала стрелок пытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту, а затем направился в сторону штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, 2. Читать далее...
Укладчик "Северного потока" приостановил строительство. Этого потребовали США
Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ. Причиной такого решения в компании назвали возможные санкции со стороны США. Читать далее...
Жильцы трескающихся кохтла-ярвеских домов просят помощи у города
Дюжина квартирных товариществ Южного микрорайона города Кохтла-Ярве просят дополнить перечень пособий для квартирных товариществ двумя пособиями, учитывающими положение их жилого района. Читать далее...
В Берлине санкции США против "Северного потока - 2" назвали вмешательством во внутренние дела
Вмешательством во внутренние дела назвали в субботу в Берлине решение Вашингтона ввести санкции в отношении европейских компаний, занятых на сооружении газопровода "Северный поток - 2". Читать далее...
С 31 декабря в Пыльва больше рожать нельзя
Поскольку с нового года в Пыльваской больнице больше не принимают роды, на свет малыши станут появляться в Южно-Эстонской больнице под Выру или же в клинике Тартуского университета уже с 31 декабря этого года. Читать далее...
Предприниматель: это глупость, что людям больше нельзя иметь деньги
«Мы попали в такую глупую ситуацию, когда людям больше нельзя иметь деньги. Банковская система стала совершенно глупой», - сказал Äripäev предприниматель Велло Ровик, который был разочарован тем, что банк контролирует каждый его шаг, который он предпринимает для покупки квартиры. Читать далее...
Не окажитесь в ловушке: глава инкассо-фирмы предупреждает об опасной тенденции
По словам главы одной из крупнейших инкассо-фирм Европы Intrum Baltic Ильвы Валейка, друзья и родственники занимают больше всего денег. Но в отсутствие договора руки истцов связаны. Читать далее...
План Хельме удался: четырехполосные шоссе будут построены
На заседании в четверг правительство утвердило принципы и руководства для государственно-частных партнерств (ГЧП), на основании которого государство будет работать с частным сектором для строительства крупных инфраструктурных проектов, таких как четырехполосные шоссы. Читать далее...
Пьяный мужчина в наушниках попал под поезд
Сегодня в 19:13 в Центр тревоги сообщили, что в Йыгева на железнодорожном вокзале на переходе поезд сбил мужчину. Употребивший алкоголь 34-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу. Читать далее...