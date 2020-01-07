Картина дня: скандал с участием солдата НАТО, детсад против стройки, рекордные цены на дизель и жертва мошенников

Солдат боевой группы НАТО буянил в спа-центре Таллинна

В минувшие выходные пришлось вызывать полицию в один из спа-центров Таллинна, чтобы призвать к порядку члена боевой группы НАТО. Позже солдат вернулся на место происшествия и извинился за свой поступок. Читать далее...

Детский сад в центре Таллинна воюет с застройщиками: безопасность детей под угрозой

Таллиннский детский сад Luha ведет войну с застройщиком, который хочет построить четырехэтажный дом рядом с детской площадкой. Читать далее...

В Йыхви прохожий застрелил собаку

В воскресенье вечером в Йыхви застрелили собаку, передвигавшуюся по улице, где находится ее дом; полиция возбудила уголовное производство. Читать далее...

Инвестиционный мошенник выманил у жителя Эстонии более полумиллиона евро

В ноябре прошлого года говоривший по-русски мужчина по телефону предложил жителю Рапламаа возможность сделать инвестицию, сообщила во вторник Ляэнеская префектура. Житель Рапламаа внес деньги на счет иностранца под его руководством, однако сам больше доступа к этому счету не получил. Читать далее...

В Эстонии установлен ценовой рекорд на дизельное топливо

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, сегодня в Эстонии был установлен ценовой рекорд на дизельное топливо - 1,449 евро за литр. Тем самым был побит рекорд восьмилетней давности. Читать далее...

Страх перед ростом цен заставил людей скупать внедорожники в преддверии

В декабре прошлого года продажи новых автомобилей в Эстонии подскочили почти на 70 процентов, причем больше всего задавали тон внедорожники. У этого взрывного роста продаж есть две причины. Читать далее...

Обвиняемый в преднамеренном убийстве эстонского музыканта предстал перед судом

Сегодня, 7 января, перед Харьюским уездным судом предстал Карел Шмутов, который обвиняется в преднамеренном убийстве бас-гитариста ансамбля Kosmikud Райво Рятте, известного под псевдонимом Kõmmari. Читать далее...

Эстония снова попала в американский сериал: ее приводят в пример, говоря о "русской угрозе" для Европы

Американская компания Netflix первого января начала показ сериала «Мессия» про якобы второе пришествие Иисуса Христа. В восьмой серии первого сезона, в которой показан диалог президента США с сирийцем по имени Аль-Масих, называющим себя посланником Бога, упоминается Эстония. Читать далее...

Исследование: жители Эстонии все еще не понимают всех тонкостей пенсионной реформы

Исследование, проведенное Институтом финансов Swedbank, показало, что почти половина респондентов не знали правильного ответа на вопрос, когда после выхода из второй пенсионной ступени к ней снова можно будет присоединиться. Читать далее...

В э-магазинах строительных товаров распространяются псевдоскидки

В конце прошлого года бдительные пользователи интернет-магазинов заметили, как K-rauta манипулирует ценами и скидками: стоимость товара со скидкой порой практически не отличается от первоначальной цены, потому что на время акции оригинальную стоимость товара почему-то повышают. Читать далее...