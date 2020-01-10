Картина дня: вторая ракета в деле о крушении самолета в Иране, нуждающиеся в помощи жители Кохтла-Ярве и скандал в Клинику ТУ

Сотрудник Boeing: самолет 737 Max был «разработан клоунами под руководством обезьян»

Сотрудники американского авиаконцерна Boeing знали о проблемах с самолетами модели 737 Max и, судя по всему, пытались утаить эти проблемы от федеральных регуляторов. Это следует из очередного раздела внутренней переписки персонала компании, переданного Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и Конгрессу США в декабре и обнародованного 9 января. Читать далее...

Самолет рейса Москва-Анталья совершил жесткую экстренную посадку: шасси пробило пол в салоне

Самолет российской авиакомпании NordWind, жестко приземлившийся в аэропорту турецкой Антальи, был без пассажиров, экипаж не пострадал. «Экипаж осуществлял перегонку самолета без пассажиров. При приземлении самолет ударился стойкой шасси о полосу и получил повреждение», – сказал источник. Читать далее...

В Сауэ женщина держала в темном подвале 25 кошек и кормила их объедками

В декабре вблизи Таллинна в частном доме в Сауэ была обнаружена кошачья колония, которую держала «кошачья королева» Катрин Гавер. В середине декабря защитники животных написали заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело. Однако специалисты посчитали, что с кошками не обращались жестоко. Читать далее...

В Эстонию прибыла премьер-министр Финляндии

В Эстонию прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин, первым делом она посетила выставку "Самовоссоздание. Эмансипированная женщина в эстонском и финском искусстве" в художественном музее KUMU. Галерею смотрите здесь.

Ссора с соседями оставила семью без электричества

В доме хозяев квартиры, расположенной на пярнуской улице Ринги, Кариты и Матти Туруненов в последние праздники не горела елка, не пеклась рождественская утка, не было даже горячей воды. Ссора с соседями привела к тому, что те просто оставили семью без электричества. Читать далее...

Делимся на два без остатка: существует ли в Эстонии национальный вопрос?

По данным последнего социологического опроса, партия «Ээсти 200» уверенно наверстывает то, что было ею утрачено в результате опрометчиво сформулированной предвыборной рекламы, которая отводила на остановках городского транспорта отдельные места для эстонцев и русских. Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.

Из ФСБ уволили 16 человек, снимавших на видео стрельбу на Лубянке

Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены силовики, которые 19 декабря снимали на камеры мобильных телефонов нападение "лубянского стрелка" Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Об этом Znak.com сообщил источник в силовых структурах. Читать далее...

Нужна ваша помощь! Пропал 45-летний мужчина

Полиция просит помощи в поисках 45-летнего Урмаса, которого близкие не видели две недели. Читать далее...

Проверьте, возможно, вы вовремя не получили важное оповещение о штрафе и прочих госуслугах

Из-за неисправности в работе сервера Департамента государственной инфосистемы (RIA) в течение трех недель пользователи не получали по электронной почте официальные уведомления от государственных служб. Читать далее...

Латыш, служивший в Ираке вместе с эстонцами: выпущенные Ираном ракеты были в сотни раз мощнее прежних

Ракеты, выпущенные на этой неделе Ираном по американской военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке были в сотни раз мощнее тех, которые использовались для обстрела этой базы раньше, заявил командир латвийского контингента в Ираке Андрис Берзиньш. Читать далее...

Алексей Мишин: заката эпохи Тутберидзе не видно, а с эстонским фигурным катанием уже считаются в Европе

Мэтр мирового фигурного катания, Алексей Мишин, не первый год приезжает в Тарту, где проводит свой тренировочный лагерь Мishin Саmps. Как обычно Алексей Николаевич со своими учениками выбирает тартускую Astri Arena для интенсивного сбора. Между тренировками и традиционными показательными выступлениями перед тартуской публикой Алексей Мишин поделился c Rus.Postimees своими мыслями о текущих процессах в фигурном катании. Читать далее...

США отказались обсуждать с Ираком вопрос вывода своих войск