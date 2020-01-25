Картина дня: смертельное ДТП, серебро эстонских биатлонистов на этапе Кубка мира и коронавирус в Европе

Тяжелое ДТП в Харьюмаа: при столкновении машин погиб человек

В Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии в Харьюмаа в волости Йыэляхтме, где погиб 60-летний водитель Toyota. Читать далее...

Еще одно банкротство: эстонский производитель верхней одежды не выдержал конкуренции

Выросший из компании Baltika производитель верхней одежды Mascara Coats OÜ так и не смог преодолеть трудные времена и обанкротился. Читать далее...

Китайский коронавирус добрался до Европы

Первые случаи заболевания новым видом коронавируса зарегистрированы во Франции. Ранее в Европе случаи заболевания новым коронавирусом диагностированы не были. Читать далее...

Вспышка нового смертельного вируса в Китае: Департамент здоровья обратился к жителям Эстонии

В связи с распространением коронавируса нового типа Департамент здоровья рекомендует рассмотреть вопрос о целесообразности поездок в Китай, где эта болезнь широко распространена и где действуют карантинные меры, ограничивающие передвижение. Читать далее...

Мать жертвы педофила: это чудовище нужно было посадить пожизненно

Страшную историю, которую пришлось пережить четырехлетней девочке и ее семье, в новом выпуске ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ рассказала мать жертвы педофила. Читать далее...

Эксперимент: как педофилы охотятся за маленькими девочками в соцсетях

Результаты эксперимента вызвали резонанс: они показали ужасную параллельную реальность, которая существует в интернете. Читать далее...

Катастрофические убытки: аномально теплая зима ввергает продавцов зимних товаров в уныние

Хотя исключительно теплая зима и отсутствие снега, конечно, не оказали положительного влияния на продажу зимних товаров, некоторые продавцы заранее ожидали слабого сезона продаж. Читать далее...

Судья о виновнике гибели трех людей: могла ли я что-то сделать иначе?

«Я анализировала и думала, могла ли я что-то сделать по-другому», - признается судья, назначившая предыдущие наказания Андресу Рейнарту. Читать далее...

Наркотик фентанил вытеснен с эстонского рынка, вместо него пришли новые опасные вещества

Если в 2017 году в Эстонии от передозировки наркотиков скончались 110 человек, то в 2018 году таких смертей было 39. Точной статистики за 2019 год пока нет, но по оценке экспертов число смертей составило около 30. Читать далее...

Судебный процесс по делу врачей: важный свидетель сам попал за решетку

Непосредственно перед процессом на два месяца был отправлен под стражу по подозрению в преступлении важный свидетель обвинения, на показаниях которого среди прочего прокуратура собирается строить свое обвинение. Читать далее...

В Турции произошло мощное землетрясение: более 20 погибших и тысячи пострадавших

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. После было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Армении. Читать далее...

Фото: автомобиль фирмы по доставке еды выехал наперерез BMW, за рулем которого находилась беременная

В Тарту на перекрестке бульвара Вабадузе и улицы Ууэтуру сегодня после полудня произошла авария с участием автомобиля Fiat, принадлежащего фирме по доставке готовой еды, и BMW, которым управляла беременная женщина. Читать далее...

Приговор суда: любитель распускать руки заплатит почти 4000 евро

Пярнуский уездный суд приговорил 29-летнего Райта, у которого было действующее уголовное наказание, к двум годам и почти десяти месяцам тюремного заключения. Приговор не будет приведен в исполнение, если Райт в течение трех лет испытательного срока будет выполнять требования и в течение месяца будет находиться под электронным надзором. Также ему придется облегчить кошелек почти на 4000 евро. Читать далее...

Нужна ваша помощь: пропал 52-летний мужчина

Полиция просит помощи в поисках 52-летнего Яануса. Согласно имеющейся информации, 24 января мужчина уехал из дома в деревне Виливалла, волость Ляэне-Харью, он может передвигаться на фургоне Volkswagen Multivan лилового цвета с регистрационным номером 203BRJ. Читать далее...

В Таллинне отпраздновали китайский Новый год