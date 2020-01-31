Картина дня: закрытие мебельного завода, подозрение на коронавирус в Таллинне, день Брекзита и авария с машиной Bolt

В Таллинне закрывается завод: скоро сократят более 200 человек

Работавший десятилетиями в Копли производитель мягкой мебели Fleming OÜ прекращает свою деятельность в Эстонии и сокращает 213 человек. Читать далее...

Страсти не утихают: бизнес-спор двух эстонских мясокомбинатов дошел до госсуда

Тартуский окружной суд отклонил иск принадлежащего мясокомбинату Rannarootsi паевого товарищества Karukoobas OÜ, в котором последнее требовало отзыва совета частично принадлежащего ему конкурирующего предприятия Nõo Lihatööstus. Читать далее...

Рейнсалу: заявление Министерства иностранных дел России - ложь!

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, представляющий партию Отечество, осудил заявление МИД России относительно Тартуского мирного договора и конца Эстонской Республики в 1940 году. Читать далее...

В Таллинне водитель Bolt совершил сумасшедший маневр и попал в ДТП

Камера видеонаблюдения засняла в пятницу утром, как автомобиль с логотипом Bolt в Таллинне вблизи торгового центра Kristiine совершил опасный маневр и стал причиной ДТП. Читать далее...

Потребительская паника? В эстонских аптеках не осталось масок для лица

На фоне новостей о коронавирусе спрос на маски для лица вырос до уровня, который аптеки в настоящее время не могут удовлетворить. Читать далее...

Доставленные в Таллинне в больницу китайские туристы совершенно здоровы

Сегодня, 31 января, столичная скорая помощь доставила в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу двух туристов из Китая, чтобы проверить их состояние здоровья и выяснить, могут ли они быть заражены новым типом коронавируса. Около 14:00 Департамент здоровья сообщил, что у госпитализированных туристов все-таки не было коронавируса. Читать далее...

Эпидемия коронавируса: в Таллинне зубная клиника прекращает обслуживание пациентов из группы риска

Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй коронавирус распространяется и в других странах. Следите вместе с Rus.Postimees за последними новостями о новом вирусе. Читать далее...

Эстонский врач о коронавирусе: есть ли на самом деле причины для паники?

В СМИ активно освещают начавшийся распространяться из Китая коронавирус, но, как говорит микробиолог и врач-инфекционист Вильяндиской больницы Руть Мянник, у нас нет оснований для паники. В Эстонии сейчас обычный сезон гриппа. Читать далее...

Мятежный семейный врач Мадис Вескимяги: «Не могу замалчивать ошибки»

Июнь 2016 года. В кабинет тыстамааского семейного врача Мадиса Вескимяги входят два работника Инспекции охраны окружающей среды. Они опечатывают рентгеновский аппарат, на котором в год делается 600 обследований. Проведение ренггеновских обследований семейным врачом в то время являлось нарушением закона. Читать далее...

«Как же бесит!» коронавирус: мифы вокруг нового заболевания и споры с антипрививочниками

Это одиннадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии ученый-генетик Наталия Первякова. Читать далее...