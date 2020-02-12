Картина дня: ежегодник эстонской разведки, тонкости подачи деклараций о доходах и спецпроверка для водителей Bolt

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Департамент внешней разведки Эстонии: вероятность войны мала, но страны Балтии должны учитывать возможность нападения России
Департамент внешней разведки Эстонии отмечает в своем ежегоднике, что вероятность военного нападения на Эстонию в текущем году мала, хотя полностью нельзя исключить угрозы, вытекающую из неверного расчета российского руководства. Читать далее...
Эстонская разведка: Кремль, ссылаясь на внешние угрозы, скрывает внутренние проблемы
Департамент внешней разведки Эстонии отмечает в своем ежегоднике, что Россия в поддержку своих военных амбиций активно проводит милитаризацию общества и отвлекает внимание от внутренних проблем посредством пропаганды военных угроз. Читать далее...
Внешняя разведка: российские кибероперации ставят под угрозу безопасность Эстонии
Проводящиеся Россией кибероперации до сего времени были успешными и пока ответные санкции со стороны западных стран не были достаточно эффективными, чтобы принудить российскую сторону отказаться от попыток проведения новых подобных акций - об этом в среду в своем ежегодном отчете пишет Департамент внешней разведки Эстонии. Читать далее...
Зверское нападение на таксиста: коллеги жертвы боятся работать по ночам, обвиняемые предстанут перед судом
Молодые люди, которые в ноябре 2018 года в Вильянди избили таксиста, в тяжелом состоянии поместили его в багажник и отправились на машине кататься, в четверг, 13 февраля, предстанут перед судом. Читать далее...
Удиравший от полиции 15-летний водитель спровоцировал лобовое столкновение
Скрывающийся от полиции 15-летний юноша стал причиной ДТП на Ярвевана-теэ. Сегодня в 14:00 на Ярвевана-теэ полицейский автомобиль Škoda приказал остановиться двигающемуся в сторону Ласнамяэ автомобилю Volvo, водитель которого проигнорировал приказ стражей правопорядка. По предварительным данным, в ходе преследования Škoda совершила разворот возле дорожной развязке Юлемисте и поехала в сторону Мустамяэ. В результате разворота она врезалась в столб. Читать далее...
От безработного жителя социального дома Кохтла-Ярве город требует оплатить снос его прежнего жилья
Житель социального дома Кохтла-Ярве Александр Гаврилов получил от городского управления уведомление, что должен будет заплатить 2500 евро за снос своего прежнего жилья - давно заброшенной хрущевки, жители которой разъехались после того, как в доме за долги отключили отопление, а потом воду, газ и электричество. Мужчина, который после этого был признан судом банкротом и теперь живет на пособие по инвалидности, пытается оспорить решение, выполнить которое он в любом случае не сможет. Читать далее...
У вылетевшего из Риги самолета airBaltic заглох двигатель
Рейс авикомпании airBaltic из Риги в Малагу пришлось прервать из-за технической неисправности во время полета — у лайнера вышел из строя один из двигателей. Эту информацию авиакомпания подтвердила порталу Apollo. Читать далее...
Влияние бесснежной зимы: в Эстонии хотят запретить шипованную резину
Шипованные шины изнашивают дорожное покрытие, на восстановление которого уходит немало денег. Поэтому экономическая комиссия Тартуского городского совета в январе обратилась в горуправу с предложением взвесить, будет ли обоснованным обратиться к государству с пожеланием запретить шипованную резину в Эстонии. Читать далее...
Студия Postimees: не нужно брать штурмом сайт и контору Налогово-таможенного департамента
До начала подачи деклараций о доходах за прошлый год от частных лиц осталось несколько дней. Второй год страна живет при новой системе исчисления не облагаемого налогом минимума, но вопросов, страхов и мифов меньше не становится. Именно об этом мы говорили в студии Rus.Postimees с главным специалистом по налогам Налогово-таможенного департамента Татьяной Клеттенберг. Читать далее...
Предложение водителя Bolt удивило пассажира: почему цена может резко вырасти?
В редакцию Postimees обратился читатель, который был удивлен, когда водитель Bolt предложил ему заплатить на несколько евро больше установленной в приложении цены, но зато доехать до места назначения быстрее. Ситуацию помог прояснить пресс-секретарь Bolt. Читать далее...
Водителей Bolt ждет спецпроверка от МВД Эстонии
Министр внутренних дел Март Хельме начал проверку в отношении Bolt, чтобы установить, оказывают ли услуги через это приложение иностранцы без разрешения на работу. Читать далее...
Важно: как при декларировании доходов учитывать проценты по кредитам на жилье
Начиная с 15 февраля частные лица могут подать налоговую декларацию за 2019 год, в которой, помимо прочего, в сумме до 300 евро учитываются проценты по кредитам на жилье, уплаченные в прошлом году. Читать далее...
Страдающим редким заболеванием братьям нужна ваша помощь
Когда 11 лет назад при рождении Маттиасу был поставлен диагноз фенилкетонурия, жизнь его семьи перевернулась с ног на голову. Речь идет о наследственном заболевании группы ферментопатий, которое связано с нарушением метаболизма аминокислот. Лечение подразумевает пожизненную дорогостоящую диету. Кода пять лет назад у Маттиаса родился брат Доминик, его родители уже были готовы к тому, что, вероятно, и младший сын столкнется с тем же заболеванием. Читать далее...
Из-за ликвидации приюта детей приходится возить за сто километров
Раквереский приют закрылся в последний день прошлого года из-за причине нехватки денег. Читать далее...
Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более сотни стран
Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 11 февраля, совместном расследовании немецкой общественно-правовой компании ZDF, американской газеты Washington Post и швейцарского телевидения SRF. Читать далее...
Радостная новость: неужели квартиры в Таллинне подешевели?
Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне в январе составила 2008 евро, что на 6,7 процента меньше, чем в декабре, утверждается в обзоре данных Земельного департамента, сделанном бюро недвижимости 1Partner. Читать далее...
«Ходатайствуйте о возвращении налогов»: мошенники пытаются обмануть жителей Эстонии
Отдел по киберинцидентам (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) предупреждает о мошеннических письмах, распространяющихся от лица банка SEB. Читать далее...
Под ногами солдата взорвалась граната: обвинявшегося в халатности офицера Сил обороны оправдали
Харьюский уездный суд оправдал офицера Сил обороны Райланда Каска по делу о несчастном случае, когда под ногами солдата-срочника взорвалась граната. Читать далее...
Герман Тяхт: увлеченный коллекционер, собирающий винтажную аудиоаппаратуру
В нашей маленькой столице живет коллекционер, в удивительном собрании которого насчитывается порядка 60-70 единиц винтажной аудиоаппаратуры - виниловой, кассетной, катушечной. Не говоря уже о коллекции кассет, которых, по подсчетам его друзей, у него насчитывается около пятисот. Сам он их слушает крайне редко, для Германа Тяхта это предмет ностальгии. Читать далее...
Чемпионат мира по биатлону: дуэль Фуркада и Бё-младшего, неразбериха у женщин, надежда на россиян
Уже завтра в итальянской Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. 12 комплектов наград найдут своих счастливых обладателей. Читать далее...
Хельме о прокремлевских телеканалах: их надо запретить в Эстонии
На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) выполняющий обязанности премьер-министра, заявил, что ни одному городу или волости нельзя диктовать, как использовать бюджет или где покупать рекламу, но он придерживается мнения, что трансляция российских телеканалов в Эстонии должна быть ограничена, если не запрещена. Читать далее...
Пока взрослые проходили мимо: женщине стало плохо на улице, ее спасла маленькая девочка
На прошедшей во вторник в рамках Дня номера службы спасения 112 пресс-конференции Центр тревоги подвел итоги за прошлый год и наградил детей, решительность которых спасла людям жизнь. Читать далее...
Merko приступает к строительству нового отеля Hilton
Дочернее предприятие строительного концерна Merko Ehitus, фирма AS Merko Ehitus Eesti и предприятие GVP Invest Estonia OÜ подписали договор о строительстве в Таллинне гостиничного здания по адресу Тартуское шоссе, 49. Общая стоимость договора о работах по сооружению гостиницы Hampton by Hilton составляет 8,9 млн евро. Читать далее...
Пропавшую 61-летнюю женщину нашли в лесной роще убитой
В среду, 12 февраля, около 15:00 было найдено тело со следами насилия 61-летней Мильви, пропавшей в воскресенье в деревне Паллика волости Пыхья-Пярнумаа. Полиция задержала по подозрению в убийстве 26-летнего мужчину. Читать далее...