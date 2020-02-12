Картина дня: ежегодник эстонской разведки, тонкости подачи деклараций о доходах и спецпроверка для водителей Bolt

Студия Postimees: не нужно брать штурмом сайт и контору Налогово-таможенного департамента

До начала подачи деклараций о доходах за прошлый год от частных лиц осталось несколько дней. Второй год страна живет при новой системе исчисления не облагаемого налогом минимума, но вопросов, страхов и мифов меньше не становится. Именно об этом мы говорили в студии Rus.Postimees с главным специалистом по налогам Налогово-таможенного департамента Татьяной Клеттенберг. Читать далее...

Предложение водителя Bolt удивило пассажира: почему цена может резко вырасти?

В редакцию Postimees обратился читатель, который был удивлен, когда водитель Bolt предложил ему заплатить на несколько евро больше установленной в приложении цены, но зато доехать до места назначения быстрее. Ситуацию помог прояснить пресс-секретарь Bolt. Читать далее...

Водителей Bolt ждет спецпроверка от МВД Эстонии

Министр внутренних дел Март Хельме начал проверку в отношении Bolt, чтобы установить, оказывают ли услуги через это приложение иностранцы без разрешения на работу. Читать далее...

Важно: как при декларировании доходов учитывать проценты по кредитам на жилье

Начиная с 15 февраля частные лица могут подать налоговую декларацию за 2019 год, в которой, помимо прочего, в сумме до 300 евро учитываются проценты по кредитам на жилье, уплаченные в прошлом году. Читать далее...

Страдающим редким заболеванием братьям нужна ваша помощь

Когда 11 лет назад при рождении Маттиасу был поставлен диагноз фенилкетонурия, жизнь его семьи перевернулась с ног на голову. Речь идет о наследственном заболевании группы ферментопатий, которое связано с нарушением метаболизма аминокислот. Лечение подразумевает пожизненную дорогостоящую диету. Кода пять лет назад у Маттиаса родился брат Доминик, его родители уже были готовы к тому, что, вероятно, и младший сын столкнется с тем же заболеванием. Читать далее...

Из-за ликвидации приюта детей приходится возить за сто километров

Раквереский приют закрылся в последний день прошлого года из-за причине нехватки денег. Читать далее...

Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более сотни стран

Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 11 февраля, совместном расследовании немецкой общественно-правовой компании ZDF, американской газеты Washington Post и швейцарского телевидения SRF. Читать далее...

Радостная новость: неужели квартиры в Таллинне подешевели?

Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне в январе составила 2008 евро, что на 6,7 процента меньше, чем в декабре, утверждается в обзоре данных Земельного департамента, сделанном бюро недвижимости 1Partner. Читать далее...

«Ходатайствуйте о возвращении налогов»: мошенники пытаются обмануть жителей Эстонии