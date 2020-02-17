Картина дня: оказавшиеся в беде инвалиды, будущее аптечной реформы и камеры в учебных машинах

Справедливость по-эстонски: у инвалидов забрали последнее

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями в течение последней недели получила огромное количество писем и телефонных звонков. «Люди в панике и спрашивают, что случилось», - рассказала Postimees исполнительный директор палаты Аннели Хабихт.

Налогово-таможенный департамент обратился с важным напоминанием

В понедельник в Таллиннском бюро Налогово-таможенного департамента из-за граждан, торопящихся подать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге, образовались трехчасовые очереди. Читать далее...

Тело пропавшего полгода назад пярнуского рыбака вынесло на финский берег

Пропавший без вести 20 сентября прошлого года в финском заливе Пернаянлахти эстонский рыбак Александр Великанов был жителем Пярну. Несмотря на длительные поиски, тогда он так и не был найден. В прошлую среду, пять месяцев спустя, море вынесло на берег бухты тело. Дочь пропавшего без вести Наталья Великанова считает, что это ее отец, пишет Postimees.

Камеру видеонаблюдения в учебную машину? Это вряд ли

В экзаменационных автомобилях Департамента шоссейных дорог должны быть установлены видеокамеры, которое гарантируют, что сдающие экзамен оцениваются объективно, а экзаменаторы не жульничают. Читать далее...

Эстонский бизнесмен: коронавирус может нанести удар по деревообработке

Быстрое распространение коронавируса китайского происхождения может оказать влияние на деревообрабатывающую промышленность Европы и Эстонии в ближайшем будущем, что приведет к задержкам в глобальной цепочке поставок, считает исполнительный директор фирмы Kaamos Timber Тыну Бергманн. Читать далее...

Провизоры: реформу аптек нужно довести до конца

По оценке Союза аптек Эстонии и Эстонской палаты провизоров, аптечную реформу следует довести до конца в ее нынешнем виде. Читать далее...

Maxima не боится прихода Lidl: "Мы в любом случае останемся лидерами рынка"

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, их главным приоритетом остается расширение своей программы скидок, а приход сети Lidl они только приветствуют. Читать далее...

Попавший в страшное ДТП автомобиль спасателей уже не спасти: на покупку нового требуется 440 000 евро

Спасательный департамент не видит смысла восстанавливать свой автомобиль, попавший в последний день прошлого года в тяжелое ДТП, и просит правительство выделить из резерва 440 000 евро на приобретение нового. Читать далее...

Учителя назвали основные проблемы школьного образования Эстонии

В Палате сотрудничества учительских объединений считают, что Министерство образования и науки лишь выслушивает мнения учителей об организации учебного процесса и проблемах школ, но не уделяет достаточного внимания реальному учету этих рекомендаций. Читать далее...

Экспедиция Антарктики 200 подошла к концу: давайте беречь друзей и море