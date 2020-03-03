Картина дня: второй случай заражения коронавирусом в Эстонии, мафиозная контора в центре Таллинна и родившийся на пароме ребенок

Водители-нарушители так радуются снегу, что наносят ущерб в тысячи евро

Выпавший на прошлой неделе снег дал последнюю возможность вытащить из гаражей мотосани. К сожалению, каждый год земледельцам доставляют проблемы те водители мотосаней, которые без разрешения разъезжают по полям и таким образом вредят озимым культурам под снежным покровом. Читать далее...

Мужчин, пытавшихся убить полицейского, приговорили к длительным тюремным срокам

Вируский уездный суд во вторник признал двоих мужчин виновными в попытке убийства полицейского при побеге из арестного дома весной прошлого года и приговорил их к продолжительным тюремным срокам. Читать далее...

Марис Лаури о налоговом вычете в 500 евро для всех: мы предлагаем вернуться к прежней системе

По оценке Партии реформ, законопроект об освобождении от подоходного налога 500 евро для всех независимо от размера дохода позволит вернуться к простой и понятной прежней системе, а также увеличит доходы значительного числа людей, в том числе растущего среднего класса. Читать далее...

Выяснилось: боязнь коронавируса не является страховым случаем

По словам одного из руководителей страхового общества Seesam Kindlustus Йонатана Йыкса, страховщики не считают отмену поездки по совету Министерства иностранных дел или из опасения заразиться коронавирусом страховым случаем. Но возможность получить компенсацию представляет страховка задержек в путешествии, возникающих по желанию путешествующего. Читать далее...

В Италии уже более 50 человек умерли от коронавируса

До 52 возросло количество летальных исходов в Италии от коронавируса. Читать далее...

Сынаялги обжалуют решение прокуратуры

Застройщик ветропарка Айду обжалует решение прокуратуры в Госпрокуратуре, согласно которому было отказано в начале уголовного производства в отношении незаконной деятельности чиновников Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet — TTJA). Читать далее...

В одном районе угнали сразу два автомобиля: один удалось найти

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны получила несколько сообщений о кражах в Тартумаа и Йыгевамаа. Читать далее...

В Таллиннском аэропорту в багаже полицейского обнаружили муляж оружия и телескопическую дубинку

В воскресенье в Таллиннском аэропорту в багаже полицейского были обнаружены муляж оружия, телескопическая дубинка и наручники. Читать далее...

В одном самолете с зараженной коронавирусом летели граждане Эстонии: 15 сидели совсем рядом с ней

В число ближайших контактов зараженной коронавирусом гражданки Латвии входят в том числе 15 находившихся в том же самолете граждан Эстонии, Департамент здоровья связался со всеми. Читать далее...

Арнольд Рюйтель предлагает сделать день отмены пакта Молотова-Риббентропа государственным праздником

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель предложил парламенту сделать государственным праздником 24 декабря как годовщину отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на съезде народных депутатов СССР 1989 года, поскольку, по оценке Рюйтеля, это решение способствовало восстановлению независимости Эстонии. Читать далее...

Результат работы камер: водителям выписали более 10 000 штрафов

Камеры измерения скорости и камеры, фиксирующие проезд на запрещающий сигнал светофора, в феврале зафиксировали 10 110 нарушений. Читать далее...

В Латвии могут в ближайшие дни заблокировать сервис Yandex.Taxi

Автотранспортная дирекция Латвии обратилась к предприятиям, обеспечивающим услуги электронной связи, с просьбой заблокировать сайт и мобильное приложение поставщика таксомоторных услуг Yandex.Taxi на основании того, что компания продолжает оказывать услуги без регистрации. Читать далее...

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

В России за один день четыре самолета были вынуждены совершить экстренную посадку. В двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва, сел в аэропорту Хабаровска, а самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, - в Перми. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате проверки следов взрывчатки на борту самолетов обнаружено не было. Читать далее...

Жительницы Эстонии обнаружили ядовитую змею

В Пярну на тропе здоровья Раэкюла жительницы Эстонии обнаружили свернувшуюся клубком гадюку, только вышедшую из зимней спячки. Читать далее...

Перевозивший груз легковой автомобиль спровоцировал аварию