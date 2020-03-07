Картина дня: прогнозы относительно коронавируса и увольнение водителя автобуса

Новый вирус в Эстонии: 156 человек находятся под наблюдением Департамента здоровья

Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться В Эстонии: 27 февраля стало известно, что был выявлен первый случай этого заболевания, а 6 марта Департамент здоровья сообщил о десяти зараженных. Следите за развитием событий вместе с Rus.Postimees. Читать далее...

Департамент здоровья обратился за помощью в правоохранительные органы

Департамент здоровья отправил вчера, 6 марта, в Департамент полиции и погранохраны официальную просьбу о помощи, чтобы Департамент полиции и погранохраны помог распространить информацию о коронавирусе на границе. Читать далее...

Президент Кальюлайд ждет результатов теста на коронавирус

Президент Керсти Кальюлайд, которая вернулась после недельного визита из США, в субботу, 7 марта, отказалась от участия в мероприятии в честь годовщины Конгресса Эстонии, поскольку она могла в Америке находиться с зараженными коронавирусом в одном зале. Читать далее...

Водителя автобуса, который распивал за рулем Vana Tallinn, уволят

У фирмы Go Bus в отношении нетрезвого вождения действует нулевая толерантность, поэтому дальнейшее сотрудничество с водителем, которого отстранили от вождения тартуского городского автобуса вчера вечером, исключается. Читать далее...

Еврокомиссар: в ближайшие недели страны Евросоюза ожидает всплеск коронавируса

Ожидаемый скачок числа случаев заражения SARS-CoV-2 станет испытанием для врачей, считает комиссар ЕС по здравоохранению Кириакидес. Читать далее...

В Исландии из-за коронавируса введено чрезвычайное положение

Введение режима чрезвычайной ситуации вызвано тем, что зарегистрированы два первых случая заражения SARS-CoV-2 в самой стране. До сих пор все инфицированные в Исландии заражались в Австрии или Италии. Читать далее...

Удачливый житель Эстонии разбогател за день на 100 000 евро

Сегодня в дневном розыгрыше лотереи Keno один удачливый игрок со вкладом в пять евро попал во все выбранные десять номеров и выиграл 100 000 евро. Читать далее...

ВОЗ: коронавирус – не грипп, так просто он нас не оставит

По последним данным число подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 достигло 100 тысяч. Причем ежесуточный прирост заболевших составляет 2736 человек. Читать далее...

В Китае обрушился отель с находившимися в карантине

В переоборудованном под карантинный центр отеле в Цюаньчжоу на востоке Китая могли находиться около 70 человек. Читать далее...

Жители Эстонии рассказали, какую зарплату считают нормальной: ответы удивляют

Недавно в СМИ появилась новость Департамента статистики, что средняя брутто-зарплата в Эстонии в прошлом году составляла 1407 евро. Портал Sakala провел в Вильянди уличный опрос и выяснил у шестерых человек, какой должна быть зарплата, чтобы жить без забот. Также журналисты узнали, часто ли людям хочется потратить больше, чем позволяет банковский счет. Читать далее...

Департамент здоровья Эстонии рассказал об особенностях заражения коронавирусом