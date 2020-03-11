Картина дня: новые случаи коронавируса, экономический кризис на пороге и пенсионная реформа

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Читать далее...

Число зараженных коронавирусом жителей Эстонии выросло

Лаборатория Департамента здоровья обнаружила у двух взрослых жителей Сааремаа и одного таллиннца коронавирус. Впервые заразились те, кто не покидал страны. Читать далее...

Первый уровень готовности к кризису: какие меры принимаются в Эстонии

До сих пор все 13 заболевших коронавирусом Covid-19 жителей Эстонии привозили болезнь из-за границы. Накануне вечером правительство подняло уровень готовности системы здравоохранения, поскольку теперь существует непосредственная угроза кризиса. Читать далее...

Врач выбрал семью вместо зарплаты в 20 000 евро

Анестезиолог Андрус Кыйв, приступивший в понедельник к работе заведующим медицинской частью Валгаской больницы, приехал в Валга прямо с финского парома. По словам специалиста, много лет получавшим у соседей гигантскую по нашим меркам зарплату, за тамошние блага приходится платить высокую цену. Читать далее...

Со смотровой вышки нарвского торгового центра упала девочка, она скончалась на месте

Сегодня, 11 марта, в 16.09 в полицию поступило сообщение, что со смотровой вышки торгового центра Astri упал ребенок. Читать далее...

Одним пожизненно заключенным меньше: в Тартуской тюрьме скончался насильник и серийный убийца

Владимир Тенетов, жестоко убивший и изнасиловавший в 1992 году в Таллинне двух женщин, скончался в прошлый четверг в тартуской тюрьме в возрасте 53 лет в результате проблем со здоровьем. Поскольку смертный приговор, вынесенный Тенетову в 1994 году, впоследствии был заменен пожизненным заключением, он провел за решеткой 26 лет. Читать далее...

Рийгикогу вновь принял Закон о пенсионной реформе

На сегодняшнем голосовании парламент принял в неизменном виде Закон о пенсионной реформе. Читать далее...

Вымогательство, избиение, наркотики: подростки предстали перед судом

Вчера в Пярнуском уездном суде прошло первое заседание суда над восемью молодыми людьми, обвиняемых в нескольких преступлениях, из которых наиболее тяжким является вымогательство. Казалось, молодых людей не смущало то, что они стоят перед судьей. Младший из них, 16-летний подсудимый, во время слушания не раз принимался смеяться. Читать далее...

Страх оставляет без паспорта

Эльми Або (72) родилась в абхазской деревне Сулеви в семье эстонцев. Более 20 лет она живет в однокомнатной квартире в Кехра. В ее приобретении помогла Эстония, однако эстонского гражданства у Эльми нет. Только долгосрочный вид на жительство и серый паспорт. Решение о предоставлении Або гражданства могло бы создать прецедент, который облегчил бы мытарства многих ее собратьев по несчастью, пытающихся стать гражданами Эстонии. Читать далее...

Расследование ФБК: семья Маргариты Симоньян получила сотни миллионов рублей на контрактах с госструктурами

Главный редактор телеканала RT, глава международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и члены ее семьи за последние несколько лет получили на свои счета более 700 миллионов рублей по контрактам на рекламу и пиар от госкомпаний. Это утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Читать далее...

Мартин Хельме: экономический кризис уже наступил

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и вопрос теперь заключается в том, в какой мере нам удастся свести к минимуму его последствия и пережить кризис. Читать далее...

Эксперт Swedbank предостерегает: перспективы эстонского экспорта ухудшаются

Экспорт товаров, произведенных в Эстонии, сократился в январе на 2% в годовом сравнении, но на фоне ослабления внешнего спроса и ухудшения внешней среды это не стало неожиданностью, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Читать далее...

«Это ограбление!»: на заправку ворвался грабитель, но работник не растерялся