Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 997 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,8%, то есть восемь проб дали положительный результат. В Пярнуской больнице скончалась зараженная COVID-19 80-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 66 человек.

С восстановлением планового лечения и введением правила предварительного прохождения тестирования на коронавирус стали выявляться случаи, когда наличие вируса обнаруживают у человека, не чувствовавшего никаких симптомов.

В середине мая в Эстонию из Японии прибыл препарат Avigan, который потенциально может использоваться для лечения COVID-19. И хотя препарат уже в стране, эстонские ученые не спешат приступить к клиническим исследованиям.

В начале недели абитуриентка Пярнумааской Лихулаской гимназии получила обескураживающее сообщение: ее не допустили на проходящий в пятницу государственный экзамен по эстонскому языку, поскольку ее мать заразилась коронавирусом.

Влияние вызванного пандемией кризиса на валовый внутренний продукт Эстонии проявится только в результатах второго квартала этого года, утверждает экономический советник президента Хейдо Витсур.

Установленный пять недель назад возле Дома призрения Табивере контейнерный дом Спасательного департамента разобран был разобран в прошлый понедельник, но до этого волостной старейшина Тарту Ярно Лаур успел дать там последнее коронакризисное интервью.

За сутки от новой коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека - это наибольшее число летальных исходов в стране за все время пандемии. 76 из умерших скончались в Москве. За весь период пандемии в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.

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