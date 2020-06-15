Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 645 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых одна проба дала положительный результат.

В России зафиксировали минимальный прирост Covid-19 с начала мая.

Пекин пытается остановить новую вспышку COVID-19: в нескольких районах - строгая изоляция.

Новое заболевание SARS-CoV-2, с которым впервые столкнулось человечество, слишком мало изучено, и его влияние на организм человека неизвестно. Исследований, которые позволили бы отследить долговременные последствия, еще не существует.

Другие новости

Правительство Финляндии решило, что с 15 июня открывает свои границы для зарубежных граждан.

Карантинные ограничения в Эстонии с 15 июня сохраняются для туристов из четырех стран Европы.

В прошлый понедельник генеральный директор Языковой инспекции, которая с августа начнет работать как Языковой департамент, Ильмар Томуск пережил неприятный сюрприз.

"На удивление спокойно было воспринято в парламенте решение Минфина произвести эмиссию котируемых на Дублинской бирже облигаций с десятилетним сроком погашения не на миллиард, как планировалось ранее, а на полтора миллиарда евро – плюс к тем двумстам миллионам евро кредита, который выделил Эстонии Банк развития Совета Европы для смягчения последствий коронавирусного кризиса", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

В понедельник в Харьюском уездном суде начался суд над обвиняемым в сексуальном домогательстве к девочке младше десяти лет актером и организатором детских мероприятий Венно Лоосааром, для защиты интересов пострадавшей процесс пройдет за закрытыми дверями.

Сотруднику Института Рагнара Нукрсе ТТУ предъявлено подозрение в возможном мошенничестве.

На фоне напряженной экономической ситуации и предстоящего сокращения госаппарата в Эстонии решено усилить Языковую инспекцию, превратив ее в Языковой департамент. Оправданно ли это? Что изменится?