Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

В течение последних суток в Эстонии было проведено 368 анализов первичного теста на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, и был зафиксирован один положительный результат теста.

1 июля Евросоюз откроет свои границы для небольшого числа третьих стран. В дальнейшем список планируется расширять.

Швейцарские власти изолировали 300 человек, посещавших на прошлой неделе цюрихский ночной клуб, где была обнаружена вспышка коронавирусаюю

Другие новости

В Пыльвамаа в волости Ряпина произошел несчастный случай, когда вышедший на железнодорожные пути шестилетний мальчик был сбит пассажирским поездом.

После cубботнего заявления председателя EKRE Марта Хельме о том, что в дальнейшем он не будет баллотироваться на пост председателя партии, Хельме также cказал, что его сын Мартин политически и тактически подкован лучше, чем он сам.

Харкуская станция радиационного контроля Департамента окружающей среды обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах.

Служба погоды сегодня объявила в Эстонии грозовое предупреждение. Местами пройдет и град.

Бывший американский морской пехотинец Стивен Джером Уайатт основал в прошлом году в Эстонии компанию Hemp Futures, которая хочет захватить часть европейского рынка конопляного масла.

Сегодня президент Керсти Кальюлайд совершит официальный визит в столицу Германии Берлин, чтобы отпраздновать 100-летие посольства Эстонии.

Вчера в Латвии, на третьем километре автодороги Лиепая-Руцава произошло лобовое столкновение легковой автомашины Opel с грузовиком Volvo.