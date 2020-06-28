Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 июня.
Коронавирус
В течение последних суток в Эстонии было проведено 368 анализов первичного теста на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, и был зафиксирован один положительный результат теста.
1 июля Евросоюз откроет свои границы для небольшого числа третьих стран. В дальнейшем список планируется расширять.
Швейцарские власти изолировали 300 человек, посещавших на прошлой неделе цюрихский ночной клуб, где была обнаружена вспышка коронавирусаюю
Другие новости
В Пыльвамаа в волости Ряпина произошел несчастный случай, когда вышедший на железнодорожные пути шестилетний мальчик был сбит пассажирским поездом.
После cубботнего заявления председателя EKRE Марта Хельме о том, что в дальнейшем он не будет баллотироваться на пост председателя партии, Хельме также cказал, что его сын Мартин политически и тактически подкован лучше, чем он сам.
Харкуская станция радиационного контроля Департамента окружающей среды обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах.
Служба погоды сегодня объявила в Эстонии грозовое предупреждение. Местами пройдет и град.
Бывший американский морской пехотинец Стивен Джером Уайатт основал в прошлом году в Эстонии компанию Hemp Futures, которая хочет захватить часть европейского рынка конопляного масла.
Сегодня президент Керсти Кальюлайд совершит официальный визит в столицу Германии Берлин, чтобы отпраздновать 100-летие посольства Эстонии.
Вчера в Латвии, на третьем километре автодороги Лиепая-Руцава произошло лобовое столкновение легковой автомашины Opel с грузовиком Volvo.
Длительная жара способствовала созреванию клубники на ягодных полях Эстонии. Обильный урожай значительно снизил цену на рынке по сравнению с прошлыми выходными.