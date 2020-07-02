Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 июля.
Коронавирус
Месяц без пациентов с коронавирусом: что происходит сейчас в Клинике Тартуского университета?
Мясокомбинаты в ЕС - источники распространения COVID-19. Кто виноват?
Число жертв коронавируса в мире превысило 515 000.
В США ухудшается ситуация с COVID-19: побит рекорд прироста новых случаев с начала пандемии - плюс 52 000 за сутки.
Гонка за вакциной от коронавируса. Кому и когда она достанется, если формулу найдут.
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Конкурс госпоставки фонда EAS на 800 000 евро привел к беспрецедентной неразберихе.
Алексей Евграфов: невозможно в одночасье превратить Ида-Вирумаа в климатически нейтральную зону.
Отчаявшиеся родители через суд начали восстановление признания инвалидности своих неизлечимо больных детей, которой их лишили чиновники. В прошлом году Департамент социального страхования лишил инвалидности или снизил степень ее тяжести у почти 5500 людей, в том числе более чем у тысячи детей.
В Эстонии пройдет этап ЧМ по авторалли.