Картина дня: проблемы несовершеннолетних работников, нашествие слизней и вероятность второй волны коронавируса

По оценке Хельме, межнациональные конфликты создают, скорее, центристы

Новоизбранный председатель партии EKRE Мартин Хельме признал в студии Postimees, что обидевшись на коалиционных партнеров, партия провела политическое шоу. Хельме пообещал создать свой Fox News или телеканал EKRE. Читать далее...

Глухая стена: молодым людям без стажа и образования работу не найти

В Эстонии тысячи молодых людей, которые не работают и не учатся. Хотя статистика подтверждает, что проблема существует, я хотела доказать, что найти работу легко - нужно просто хотеть. В качестве журналистского эксперимента я решила найти работу в течение нескольких недель. Результат был печальным, особенно если вспомнить молодых людей, для которых такая ситуация - не интересный эксперимент, а повседневная жизнь, пишет в Postimees Кертту Кирьянен.

Таллинн подвергся нашествию гигантских слизней

В Таллинне тысячи слизней вторгаются в сады, местная жительница, борющаяся с этими вредителями, сравнивает их нашествие с фильмом ужасов. Читать далее...

Хярма: вторая волна коронавируса очень вероятна

Как сообщила на пресс-конференции во вторник исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, ситуация с COVID-19 в Эстонии такова, что из-за осведомленности людей вероятность заболевания довольно низка. Читать далее...

Клубничные хозяйства выжимают соки из несовершеннолетних работников

Фермеры, которые выращивают клубнику, сейчас активно зазывают в свои хозяйства сезонных работников. Но только некоторые берут на работу несовершеннолетних. Молодые жители Нарвы и Силламяэ рассказали, что поехали в такие хозяйства и столкнулись не только с физически тяжелой работой, но также с невыплатой денег и с притеснениями со стороны работодателей и гастарбайтеров. Читать далее...

Овощи спасены, для ягод уже поздно: правительственные меры следовало принять раньше

Пакет мер по спасению сельского хозяйства, согласованный правительством вчера утром, вызывает у фермеров противоречивые чувства: хотя они признают его необходимость, эти меры для производителей клубники приняты безнадежно поздно. Также не вполне понятно предложенное правило шести месяцев работы, которым особенно гордился министр финансов Мартин Хельме. Читать далее...

Эстония отправила на Украину 2400 пистолетов Макарова

Для того, чтобы поддержать укрепление потенциала самостоятельной обороны, во вторник, 7 июля, Министерство обороны Эстонии решило передать Украине 2400 пистолетов Макарова. Читать далее...

В мае Эстонию посетило на 97% меньше иностранных туристов, чем годом ранее

В мае услугами предприятий по размещению Эстонии воспользовались 37 372 человека, которые провели в них 83 000 ночей. По сравнению с прошлым годом постояльцев было на 88% меньше. Читать далее...

Квартирный рынок ожил и набирает обороты

C наступлением лета интерес к недвижимости отнюдь не упал. Однако произошло некоторое смещение акцентов: интерес к загородным домам и дачам уже не так велик, зато в квартирный рынок набирает обороты. Читать далее...

Эстония закупит на осень 400 доз ремдесивира для лечения коронавируса

В Департаменте здоровья считают, что осенью, когда страну, предположительно, накроет вторая волна коронавируса, Эстонии может потребоваться около 400 доз противовирусного препарата "ремдесивир" - именно такое количество было заказано для Эстонии в рамках общей закупки ЕС. Читать далее...

Глава Департамента здравоохранения о связи с правительством: я выясню, что пошло не так

Сегодня исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения Мари-Анне Хярма вместе с министром социальных дел Танелем Кийком дали пресс-конференцию, посвященную текущей ситуации распространения Covid-19 в Эстонии и подготовке к возможной второй волне. В видеоинтервью Postimees Хярма рассказала о своих первых днях на новой должности и об отношениях Департамента здравоохранения с правительством.

Еврокомиссия: экономический спад в Эстонии в этом году составит 7,7 процента