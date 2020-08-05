Картина дня: ухудшение ситуации с коронавирусом, подробности аварии на Лаагна-теэ и заблудившийся грибник

На карантине в порту Силламяэ стоит корабль, 13 моряков которого заразились коронавирусом

Во вторник, 4 августа, двое моряков с судна под норвежским флагом Yara Nauma были доставлены в больницы с диагнозом COVID-19. В среду тесты на коронавирус дали положительный результат еще у 11 членов команды. Эти моряки, а также их коллеги, у которых коронавирус не выявлен, остались в карантине на борту. Под наблюдением Департамента здоровья по домам также находятся четверо сотрудников порта, которые поднимались на борт корабля в Силламяэ. Члены экипажа на берег не сходили. Читать далее...

Помогите, ноги не идут 〉 Заблудившийся в лесу грибник попросил полицию отвезти его домой, но оказался в вытрезвителе

Ни один год не обходится без того, чтобы полицейские Ярвамаа не занимались потерявшимися в лесу людьми. Особенно их много в сезон сбора ягод и грибов и стражи порядка всегда готовы реагировать на вызовы. Читать далее...

Ситуация с коронавирусом ухудшается: в Эстонии заболели еще 22 человека

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 961 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 22 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Департамент здоровья: следующие две недели будут критическими для Эстонии

Сегодня, в ходе пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк и исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма рассказали о текущей ситуации с распространением Covid-19 в Эстонии. Читать далее...

Подозреваемый в тяжелой аварии на Лаагна-теэ: "Меня подрезали. Аварию спровоцировал не я"

Как сообщила в среду на заседании в Таллиннском окружном суде окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что во время произошедшей в июне аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека, автомобиль BMW ехал со скоростью 192 км/час. Читать далее...

Руководство ночных клубов защищает свой бизнес и тычет пальцем в носителей вируса

Прозвучавший в понедельник призыв тартуской кризисной комиссии восстановить ограничения, действовавшие до 1 августа для многих увеселительных заведений, вызывает негодование в самих клубах. Одновременно возникли дебаты о том, что в свете вероятности возникновения второй волны коронавируса имеет ключевое значение: будут ли ограничения точечными или по всей стране. Читать далее...

Судьба пенсионной реформы решится в октябре

Во вторник пленум Государственного суда собрался, чтобы рассмотреть просьбу президента Керсти Кальюлайд признать противоречащей Конституции принятую Рийгикогу 11 марта реформу обязательной накопительной пенсии. Обсуждение, в котором приняли участие как сторонники, так и противники реформы, продлилось пять часов. Окончательное решение суд пример только осенью. Читать далее...

Хватка эстонских клещей не ослабевает

Теплая и влажная погода спровоцировала активность клещей и, кажется, что от них нигде нет спасения – уже даже не надо идти в лес, чтобы быть укушенным, достаточно прогулки по городу. Статистика Департамента здоровья подтверждает, что маленькие, но крайне опасные кровопийцы объявили жителям Эстонии настоящую войну и пока наше положение оставляет желать лучшего – пострадавших от этих паразитов в этом году значительно больше, чем в прошлом. Читать далее...

Авиакомпания airBaltic вводит временную возможность смены пункта назначения рейса

Латвийская авиакомпания аirBaltic временно ввела новые правила, которые позволяют пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за изменений ограничений на поездки менее чем за 14 дней до запланированного вылета, сменить запланированный пункт назначения на другой без дополнительной платы. Читать далее...

Телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии свыше 100 000 евро

По сообщению Союза банков Эстонии, на страну обрушилась волна телефонных мошенничеств. Все указывает на то, что жертвами стали сотни людей, которые суммарно лишились более 100 000 евро. Читать далее...

Департамент здоровья: если больной умышленно подвергает угрозе здоровье другого человека, то последует наказание

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала Postimees, что уже возбуждено одно административное дело в отношении нарушителя правил, связанных с коронавирусом. Хярма также считает, что тартуским гулякам стоит сбавить обороты. Читать далее...