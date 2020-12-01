Картина дня: подготовка к вакцинации, нападение на ИТ-инфраструктуру Эстонии и вероятность новых ограничений

Эстония готовится начать вакцинацию от COVID-19 в январе

На сегодняшнем заседании правительственного кабинета министр социальных дел Танель Кийк представил предварительное соглашение о закупке вакцины от коронавируса между Европейской комиссией и фармацевтической компанией Moderna. Читать далее...

В Эстонии умерли три человека с коронавирусом, добавился 191 зараженный

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4 154 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 191, то есть 4,6% от общего количества. Читать далее...

На ИТ-инфраструктуру Эстонии совершено нападение: преступники получили данные более 9000 человек

Департамент государственных информационных систем (RIA) выявил в ноябре три объединенных схожим почерком нападения на эстонскую ИТ-инфраструктуру, в результате которых преступники получили доступ в том числе к личным данным. Кибератаки были направлены против серверов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел. Читать далее...

Кылварт: мы опоздали с локдауном; Аас: будем закрывать страну по частям

Насколько реально закрытие Эстонии к зимним праздникам? Как бизнес переживет новогодний локдаун? Почему правительство медлит, а власти Таллинна выступают за более жесткие ограничения? Чем объясняются разные позиции города и государства?Смотрите эфир в записи!

Научный совет рекомендует правительству ужесточить ограничения

Консультирующий правительство в связи с коронакризисом научный совет сегодня же предложит ужесточить ограничения, учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения Эстонии, сказала ERR профессор вирусологии Тартуского университета и член научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...

Шантаж, кумовство и оскорбления: российский магнат в шоке от того, как ведется бизнес в Эстонии

Рядом со стадионом «Калев», в самом центре столицы, не так давно появились три небоскреба, которые украшают панораму Таллинна. Руководитель этого проекта развития недвижимости россиянин Юрий Петров приехал в Эстонию, чтобы вести бизнес, но был вынужден несколько разочароваться в местной деловой этике, рассказывает программа Kuuuurija в новом выпуске. Читать далее...

Ильвес: Эстонией правит узколобое и средневековое правительство Талибана

Президент Ильвес выразил свое возмущение правящей коалицией, разразившись в Twitter резкой критикой в адрес правительства. Читать далее...

Вспышка коронавируса в Силах обороны: кому позволят уйти в рождественский отпуск?

В настоящий момент вспышка COVID-19 в Силах обороны - одна из крупнейших в Эстонии. Больных изолируют от здоровых, соблюдаются строгие правила профилактики заражения, чтобы обуздать вирус. Многие военнослужащие задались вопросом, удастся ли им на Рождество и Новый год навестить своих родственников. Читать далее...

Врачи обратились к жителям Эстонии: сократите количество контактов

Руководители медицинских штабов подчеркивают необходимость сокращения контактов для ограничения распространения инфекции. Читать далее...

Коалиция финансирует НКО молодежного объединения EKRE, названное в честь барона-антисемита?