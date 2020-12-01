Картина дня: подготовка к вакцинации, нападение на ИТ-инфраструктуру Эстонии и вероятность новых ограничений

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 декабря.
Эстония готовится начать вакцинацию от COVID-19 в январе
На сегодняшнем заседании правительственного кабинета министр социальных дел Танель Кийк представил предварительное соглашение о закупке вакцины от коронавируса между Европейской комиссией и фармацевтической компанией Moderna. Читать далее...
В Эстонии умерли три человека с коронавирусом, добавился 191 зараженный
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4 154 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 191, то есть 4,6% от общего количества. Читать далее...
На ИТ-инфраструктуру Эстонии совершено нападение: преступники получили данные более 9000 человек
Департамент государственных информационных систем (RIA) выявил в ноябре три объединенных схожим почерком нападения на эстонскую ИТ-инфраструктуру, в результате которых преступники получили доступ в том числе к личным данным. Кибератаки были направлены против серверов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел. Читать далее...
Кылварт: мы опоздали с локдауном; Аас: будем закрывать страну по частям
Насколько реально закрытие Эстонии к зимним праздникам? Как бизнес переживет новогодний локдаун? Почему правительство медлит, а власти Таллинна выступают за более жесткие ограничения? Чем объясняются разные позиции города и государства?Смотрите эфир в записи!
Научный совет рекомендует правительству ужесточить ограничения
Консультирующий правительство в связи с коронакризисом научный совет сегодня же предложит ужесточить ограничения, учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения Эстонии, сказала ERR профессор вирусологии Тартуского университета и член научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...
Шантаж, кумовство и оскорбления: российский магнат в шоке от того, как ведется бизнес в Эстонии
Рядом со стадионом «Калев», в самом центре столицы, не так давно появились три небоскреба, которые украшают панораму Таллинна. Руководитель этого проекта развития недвижимости россиянин Юрий Петров приехал в Эстонию, чтобы вести бизнес, но был вынужден несколько разочароваться в местной деловой этике, рассказывает программа Kuuuurija в новом выпуске. Читать далее...
Ильвес: Эстонией правит узколобое и средневековое правительство Талибана
Президент Ильвес выразил свое возмущение правящей коалицией, разразившись в Twitter резкой критикой в адрес правительства. Читать далее...
Вспышка коронавируса в Силах обороны: кому позволят уйти в рождественский отпуск?
В настоящий момент вспышка COVID-19 в Силах обороны - одна из крупнейших в Эстонии. Больных изолируют от здоровых, соблюдаются строгие правила профилактики заражения, чтобы обуздать вирус. Многие военнослужащие задались вопросом, удастся ли им на Рождество и Новый год навестить своих родственников. Читать далее...
Врачи обратились к жителям Эстонии: сократите количество контактов
Руководители медицинских штабов подчеркивают необходимость сокращения контактов для ограничения распространения инфекции. Читать далее...
Коалиция финансирует НКО молодежного объединения EKRE, названное в честь барона-антисемита?
Фракции Центристской партии, «Отечества» и EKRE представили списки получателей так называемых крышевых денег, одним из получателей которых стало недоходное объединение MTÜ Ungern Khaan, созданное членами молодежной организации EKRE «Синее пробуждение». Советник по СМИ фракции «Отечества» и руководитель молодежной организации Res Publica Карл Сандер Касе очень удвилен. Читать далее...
Сависаару вернут изъятые у него в ходе обысков 80 000 евро
В связи со вступившем в силу в понедельник решением суда по делу о коррупции, в котором фигурировал и бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, последний должен получить изъятые у него в ходе обысков 80 000 евро. Читать далее...
BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в ЕС
Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса. Читать далее...
Tallink прекращает паромное сообщение между Таллинном и Стокгольмом
С нового года Tallink приостанавливает курсирование судна Victoria I по маршрутам Таллинн-Стокгольм-Рига-Таллинн и Хельсинки-Таллинн. Читать далее...
Ушел из дома пять дней назад и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину
Полиция просит помощи в поисках 44-летнего Аго, поживающего в деревне Тюки. Последний раз его видели 26 ноября. Читать далее...
Русские и эстонские дети должны учиться раздельно или все-таки вместе?
В понедельник, 30 ноября, на портале Postimees было опубликовано мнение матери и предпринимателя Трийн Терамяэ о том, что эстонские дети – не орудие интеграционной политики: такая маленькая страна, как Эстония, не может подражать большим бывшим колониальным странам и необходимо обеспечить эстонцам учебную среду на эстонском языке без русскоязычных детей. Читать далее...
Катри Райк и ее соратники сохранят муниципальную газету, за закрытие которой собирали подписи
В марте инициативная группа во главе с Катри Райк собрала и официально передала в управу подписи за закрытие нарвской муниципальной газеты Narva Linnaleht, которую обвиняли в одностороннем освещении событий в интересах прежней правящей коалиции. Теперь новая коалиция в городском собрании, в которую вошли собиравшие подписи депутаты, решила продолжить выпуск этой газеты. Но - в измененном виде. Читать далее...
В Германии автомобиль наехал на пешеходов: четверо погибших и около 30 пострадавших
Четверо человек погибли в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре города Трира на западе Германии. Число пострадавших увеличилось до 30 человек, среди них есть тяжело раненные. Читать далее...
НКО молодежного объединения EKRE, названное в честь барона-антисемита, отказалось от господдержки
Фракции Центристской партии, «Отечества» и EKRE представили списки получателей так называемых крышевых денег, одним из получателей которых стало недоходное объединение MTÜ Ungern Khaan, созданное членами молодежной организации EKRE «Синее пробуждение». Позднее MTÜ Ungern Khaan сообщило в своем пресс-релизе, что отказывается от этих денег. Читать далее...
Учителя тоже хотят получить вакцину от коронавируса в первую очередь
Союз работников сферы образования Эстонии сегодня обратился к правительству с пожеланием, чтобы педагогов внесли в список лиц, которых в первую очередь следует прививать от коронавируса. Читать далее...