Картина дня: проблемы с вакциной Pfizer, трагический инцидент на Певческом поле, угрозы Мартина Хельме и налоговый мир

Хотя немногие международные СМИ подробно рассказывали об отставке Юри Ратаса, большинство крупных изданий все же осветили произошедшие у нас события через информационные агентства. Читать далее...

Спортклубы вновь открываются для посетителей. Правда, есть свои «но»

В связи с решением правительства 18 января спортклубы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вновь могут открыть свои двери для посетителей. Читать далее...

Правительство утвердило распоряжение, касающееся ограничений в Ида-Вирумаа и Харьюмаа

Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. Читать далее...

ИССЛЕДОВАНИЕ 〉 Вероятность заразиться коронавирусом удвоилась

Из первичных результатов мониторингового исследования коронавируса ученых Тартуского университета выясняется, что незатронутых вирусом уездов не осталось, а распространяемость удвоилась. Читать далее...

Социал-демократы и центристы взялись за договор о сожительстве: они хотят приравнять его к браку

Члены Социал-демократической партии и фракции Центристской партии в Рийгикогу инициировали законопроект о внесении изменений в Закон о семье и другие законодательные акты, в результате чего договор о сожительстве может быть приравнен к браку. Принятый в октябре 2014 года Закон о сожительстве в таком случае будет признан недействительным. Читать далее...

Пассажирская авиация улетела на двадцать лет назад

Обзор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) за прошлый год рисует печальную картину пассажирской авиации. Объемы пассажирских перевозок упали за год примерно на 66 процентов - столь же мало летали в начале 2000-х годов. Читать далее...

Скандально известный Союз инвесторов попал в поле зрения криминальной полиции

В отношении компании Investoriteliit («Союз инвесторов»), которая годами собирала деньги с эстонских любителей инвестирования, идет уголовное расследованиее, и ее сотрудники ходят давать показания. Читать далее...

Кровопролитие по дороге в магазин: трагедии предшествовало совместное распитие алкоголя

В среду между 21:00 и 22:00 случайный прохожий обнаружил на тротуаре, расположенном вблизи перекрестка улиц Суур и Пийри в Йыгева, лежащего на земле без сознания мужчину, на теле которого были колотые раны. Прохожий позвонил в центр тревоги. Читать далее...

Женщина вызвала лежащему на улице мужчине скорую помощь и получила в свой адрес брань

Вчера около полудня в Тарту пожилой мужчина, выгуливавший собаку, упал перед домом лицом в снег. "Я случайно выглянула в окно и увидела, что он не может встать. Пьяным он не выглядел. Я испугалась и позвонила 112". Читать далее...

«Когда-нибудь я до тебя доберусь и убью»: мать двух детей была вынуждена жить в настоящем кошмаре