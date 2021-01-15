Картина дня: проблемы с вакциной Pfizer, трагический инцидент на Певческом поле, угрозы Мартина Хельме и налоговый мир
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 января.
В прокуратуру было подано несколько жалоб на поправки к проекту референдума о браке, в которых заявители классифицировали как государственную измену вопрос Партии реформ «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?» и вопрос Юри Яансона и Вальдо Рандпере «Следует ли отдавать Сааремаа Латвийской Республике?». Читать далее...
Сегодня был второй день коалиционных переговоров между Партией реформ и Центристской партией. На вечерней пресс-конференции стороны подвели итоги дня переговоров. Читать далее...
Компания Pfizer заявила, что у них проблемы с поставками, и в связи с этим поставки вакцин в Эстонию будут сокращены. Читать дальше...
День рождения десятилетней Кетлин закончился травмой на горке для катания на санках на таллиннском Певческом поле. Девочку сбили с ног, и она упала так неудачно, что у нее диагностировали переломы черепа, перелом глазницы и опасную для жизни гематому головного мозга. Читать далее...
На прошлой неделе министр финансов Мартин Хельме направил председателю совета Swedbank Йорану Перссону письмо, в котором требует, чтобы банк представил письменное подтверждение сотрудничества с Луисом Фри. В противном случае банк ждут большие неприятности. Читать далее...
В свете нового Закона о дошкольном образовании наибольшее внимание родителей привлек вопрос оценивания развития детей, не посещающих детсад. Будут ли учитывать индивидуальные особенности малышей? Кто и в какой форме будет проводить проверки? Не станут ли они лишним стрессом для семей? Министерство образования и науки заверяет, что родителям хотят помочь, а оценивание развития нельзя воспринимать как осуществление контроля. Читать далее...
В ночь на среду поезд политических событий мчался на такой скорости, что шляпы слетали. Центристская партия бросилась в объятия Партии реформ, оставив бывших партнеров по коалиции «Отечество» и Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) лишь грустно махать в след отъезжающим. Любой разрыв труден, но еще хуже, если задним числом выясняется, что партнер уже давно флиртовал с другим. Именно такие подозрения возникли у лидера национал-консерваторов Мартина Хельме, который считает, что начавшиеся с коррупционного кризиса события зашли так далеко, что не могут являться простым стечением обстоятельств. Читать далее...
Хотя немногие международные СМИ подробно рассказывали об отставке Юри Ратаса, большинство крупных изданий все же осветили произошедшие у нас события через информационные агентства. Читать далее...
В связи с решением правительства 18 января спортклубы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вновь могут открыть свои двери для посетителей. Читать далее...
Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. Читать далее...
Из первичных результатов мониторингового исследования коронавируса ученых Тартуского университета выясняется, что незатронутых вирусом уездов не осталось, а распространяемость удвоилась. Читать далее...
Члены Социал-демократической партии и фракции Центристской партии в Рийгикогу инициировали законопроект о внесении изменений в Закон о семье и другие законодательные акты, в результате чего договор о сожительстве может быть приравнен к браку. Принятый в октябре 2014 года Закон о сожительстве в таком случае будет признан недействительным. Читать далее...
Обзор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) за прошлый год рисует печальную картину пассажирской авиации. Объемы пассажирских перевозок упали за год примерно на 66 процентов - столь же мало летали в начале 2000-х годов. Читать далее...
В отношении компании Investoriteliit («Союз инвесторов»), которая годами собирала деньги с эстонских любителей инвестирования, идет уголовное расследованиее, и ее сотрудники ходят давать показания. Читать далее...
В среду между 21:00 и 22:00 случайный прохожий обнаружил на тротуаре, расположенном вблизи перекрестка улиц Суур и Пийри в Йыгева, лежащего на земле без сознания мужчину, на теле которого были колотые раны. Прохожий позвонил в центр тревоги. Читать далее...
Вчера около полудня в Тарту пожилой мужчина, выгуливавший собаку, упал перед домом лицом в снег. "Я случайно выглянула в окно и увидела, что он не может встать. Пьяным он не выглядел. Я испугалась и позвонила 112". Читать далее...
Женщина попыталась быстро уйти от преследовавшего ее мужчины, но перед ней возникла стена магазина, и бывшие супруги замерли в тупике между магазинными полками. Они обменялись несколькими нервными фразами. Разъяренный мужчина схватил женщину за подбородок, сжал его и прошипел: «Когда-нибудь я до тебя доберусь и убью». Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4295 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 476, то есть 11,1% от общего количества. Читать далее...
Оперативный дежурный Раквереской дежурной группы Спасательного департамента Мадис Моор, помогавший тушить пожар в доме призрения в деревне Аа волости Люганузе, по просьбе Postimees описал трагические события той ночи.
Противоречивая скульптура Яака Йоала может переехать в Нарву
Нарвский «Креэнгольм» предложил установить скульптуру Яака Йоала у себя во дворе, где играли постановку «Кремлевские соловьи». Читать далее...
В 2020 году было принято 36 652 экзаменов по вождению, из которых сдали 52% или 19 412 человек. Но 745 человек на экзамен не явились, что означает, что это экзаменационное время не было использовано. Если сложить вместе рабочее время всех экзаменаторов, то неявка людей составила 124 рабочих дня одного экзаменатора. Читать далее...
Более трети из числа опрошенных жителей Эстонии поддержали создание коалиции Партии реформ и Центристской партии — об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Первое сравнение цен продуктовой корзины в 2021 году показывает, что предпраздничные скидки закончились, а в большинстве магазинов заметно повышение цен. Читать далее...
С сегодняшнего дня усиливаются ограничения при въезде в Латвию: въезжающие должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Читать далее...
Замок Бенкендорфа, он же родовое гнездо князей Волконских, был продан с аукциона десять лет назад. Все это время наше издание, тогда еще в виде еженедельника «День за Днем», следило за реставрацией замка и событиями, которые в нем происходили. Казалось бы, все позади: замок отреставрирован, в музее меняется череда уникальных экспозиций, проводятся концерты, свадьбы, светские приемы. Но оказалось, что владелец замка, предприниматель Андрей Дворянинов успокаиваться не собирается. Читать далее...
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