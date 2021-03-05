Картина дня: злоключения жительницы Таллинна, коронакатастрофа и побочные эффекты вакцин

Один против трех: жительница Таллинна осталась без операции из-за положительного теста, в правильность которого она не верит

Семь месяцев ожидавшая очереди на операцию Николь не смогла попасть на операционный стол, поскольку накануне получила положительный результат теста на коронавирус. Уже через сутки она имела на руках негативный анализ с легкой долей вероятности наличия частичек вируса в организме, а еще через два дня тест показал полностью негативный результат. Но операционный поезд уже ушел. Читать далее...

Коронакатастрофа, сотканная двумя премьерами: смена года и правительства вывела пандемию из-под контроля

Эстония оказалась на одном из первых мест в Европе по показателям заражаемости, и печальное развитие ситуации уходит корнями в смену старого года на новый. Этот факт признают многие. А поскольку этот период совпадает и со сменой правительства, то сколько ответственности ложится на Юри Ратаса и Каю Каллас. Читать далее...

Вырвавшаяся из лап смерти Кая Линнус: я думала, вряд ли это что-то серьезное

Хозяйка отеля-санатория Värska Кая Линнус заболела 15 марта прошлого года. Было воскресенье. Температура поднялась до 38,5, затем до 38,9. Читать далее...

У 25 жителей Эстонии после вакцинации серьезно ухудшилось состояние здоровья

Руководитель бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Мая Уускюла сообщила порталу Sakala, что к началу марта департаменту было известно о 25 случаях серьезного ухудшения состояния здоровья людей после вакцинации от коронавируса. Читайте далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1536 зараженных, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7609 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1536, то есть 20,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Известный своими жесткими методами коллектор cам оказался в долгах

В программу Kuuuurija обратился известный эстонский охотник за долгами Антс Пяэр, который утверждает, что идею его тюремного телешоу «Kinni» стащил другой известный телеведущий Аллан Муук, грубо нарушив тем самым авторские права Пяэра. Читать далее...

Возможно в Финляндии, но не в Эстонии: принудительно отвезти на тестирование у нас нельзя

В Финляндии была арестована и насильно доставлена ​​для прохождения теста на коронавирус эстонская предпринимательница Мерике Сирельпуу, которая уклонялась от прохождения теста, несмотря на то, что в ее зале для йоги был обнаружен очаг заражения. Если в Финляндии привлечение сил полиции к услугам здравоохранения относительно распространено. Читать далее...

"Мозговой штурм" в Нарвской больнице: работники обсудили будущее своего медучреждения

3 марта в Нарвской больнице состоялся так называемый «мозговой штурм» под названием «Нарвская больница завтра», организованный руководством лечебного учреждения. С сотрудников больницы руководители собрали мнения, какая больница нужна городу и чем она будет отличаться от других больниц Эстонии. Читать далее...

Полицию уполномочат штрафовать за несоблюдение коронавирусных ограничений

Министерство социальных дел представило на согласование законопроект, согласно которому помимо Департамента здоровья право налагать штрафы за нарушение установленных во время эпидемии ограничений появится и у полиции. Читать далее...

Компенсации по зарплате выплатят на 38 миллионов евро: всем нуждающимся не хватит

Сегодня правительство обсудит предложение Кассы по безработице компенсировать компаниям, пострадавшим от ограничений, заработную плату март в размере до 38 миллионов евро. По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, круг секторов, нуждающихся в поддержке, расширился из-за ужесточения ограничений, введенных правительством. Читать далее...

Скончался бывший командующий Силами обороны и член Рийгикогу Йоханнес Керт