Картина дня: последствия шторма, регуляция отчуждения продуктов питания и суд по делу ERIAL

В Эстонии бушует шторм: тысячи домохозяйств по-прежнему без электричества

Начавшийся в четверг вечером осенний шторм за сутки принес спасателям 350 вызовов, в 269 случаях спасатели ликвидировали последствия шторма. По состоянию на 7:30 из-за шторма были обесточены почти 20 000 домохозяйств. Читать далее…

Невакцинированные создают проблемы на рабочих местах

С понедельника вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Например, чтобы попасть во многие места, больше будет недостаточно отрицательного теста, необходимо будет показать паспорт вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Новый порядок требует от работодателей защищать своих работников в условиях, при которых некоторые из них не привиты. Читать далее…

Вениамин Смехов: это был золотой век Таганки

Наша встреча состоялась за несколько часов до того, как Театр Наций сыграл на «Золотой Маске в Эстонии» спектакль «Иранская конференция». Я читал пьесу Ивана Вырыпаева, она и в чтении виделась мне очень сильной и… необычной: в жестком конфликте сталкивались не характеры, не персонажи, но мировоззрения. Читать далее…

Карта результатов мониторинга сточных вод окрасилась в бордовый цвет

Результаты мониторинга сточных вод, проведенные на этой неделе Тартуским университетом, подтверждают, что в ближайшие недели число людей, заразившихся коронавирусом, продолжит расти. Ситуация стала особенно серьезной в Ида-Вирумаа, где количество вируса достигло самого высокого уровня за все время. Читать далее…

Полиция застрелила 28-летнего мужчину: следствие по делу прекращено

С разрешения Ляэнеской окружной прокуратуры прекращено расследование, начатое для выяснения обстоятельств стрельбы, произошедшей первого августа в деревне Хаэска и закончившейся гибелью 28-летнего мужчины. В ходе уголовного производства было установлено, что применение служебного оружия полицейским было правомерным. Читать далее…

Коронавирус выявлен у 1324 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8463 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1324. Пятеро скончались. Читать далее…

Департамент здоровья начал вносить в списки детей без семейного врача

В целях обеспечения государственной медицинской помощи Департамент здоровья приступил к внесению в списки детей, не имеющих семейного врача. Читать далее…

Суд над Сергеем Середенко пройдет за закрытыми дверями

Харьюский уездный суд на прошедшем в понедельник предварительном заседании решил, что процесс над обвиняемым в поддержании направленных против эстонского государства отношений Сергеем Середенко будет проходить в закрытом режиме. Читать далее…

Государство приступает к регуляции отчуждения продуктов питания у населения

В Рийгикогу на втором чтении находится законопроект о внесении изменений в Закон о государственной обороне, и в связи с этим - в другие законы (417 SE). Среди прочего, в проекте оговаривается, сколько продуктов питания и топливных материалов должно оставаться у жителей страны при отчуждении их собственности в интересах государственной обороны: достаточное количество еды на семь дней и топливный материал на один отопительный период. Читать далее…

Путаница вокруг второй пенсионной ступени оставила человека без денег

Реформа второй пенсионной ступени заставила многие учреждения переосмыслить систему распределения пособий и дотаций. Но на примере художника, лишившегося пособия, видно, что некоторые инстанции задним числом создают факты, которые им подходят. Читать далее…

Дело ERIAL: обвиняемые в инвестиционном мошенничестве предстали перед судом

В Харьюском уездном суде в пятницу начался процесс над обвиняемыми в связанных с кредитно-сберегательным обществом ERIAL инвестиционном мошенничестве и присвоении. Читать далее...

Ресторан в Нарвском замке станет местом дипломатических встреч

Нарвский музей начинает неожиданный проект - посетители смогут поговорить о культурных связях с дипломатами тех стран, которые так или иначе исторически были связаны с Нарвой. Это не обязательно соседние страны, ведь в старину много дипломатических миссий проезжали через Нарву транзитом - по пути в Санкт-Петербург. В четверг первым гостем проекта стал как раз генеральный консул Эстонии в Петербурге Карл-Эрик Лаантеэ-Рейнтамм. Читать далее…

Эстонскую пивоварню одолевали трудности. Ее купил датский концерн и теперь планирует большой рост