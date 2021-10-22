Картина дня: последствия шторма, регуляция отчуждения продуктов питания и суд по делу ERIAL
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 октября.
Начавшийся в четверг вечером осенний шторм за сутки принес спасателям 350 вызовов, в 269 случаях спасатели ликвидировали последствия шторма. По состоянию на 7:30 из-за шторма были обесточены почти 20 000 домохозяйств. Читать далее…
С понедельника вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Например, чтобы попасть во многие места, больше будет недостаточно отрицательного теста, необходимо будет показать паспорт вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Новый порядок требует от работодателей защищать своих работников в условиях, при которых некоторые из них не привиты. Читать далее…
Наша встреча состоялась за несколько часов до того, как Театр Наций сыграл на «Золотой Маске в Эстонии» спектакль «Иранская конференция». Я читал пьесу Ивана Вырыпаева, она и в чтении виделась мне очень сильной и… необычной: в жестком конфликте сталкивались не характеры, не персонажи, но мировоззрения. Читать далее…
Результаты мониторинга сточных вод, проведенные на этой неделе Тартуским университетом, подтверждают, что в ближайшие недели число людей, заразившихся коронавирусом, продолжит расти. Ситуация стала особенно серьезной в Ида-Вирумаа, где количество вируса достигло самого высокого уровня за все время. Читать далее…
С разрешения Ляэнеской окружной прокуратуры прекращено расследование, начатое для выяснения обстоятельств стрельбы, произошедшей первого августа в деревне Хаэска и закончившейся гибелью 28-летнего мужчины. В ходе уголовного производства было установлено, что применение служебного оружия полицейским было правомерным. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8463 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1324. Пятеро скончались. Читать далее…
В целях обеспечения государственной медицинской помощи Департамент здоровья приступил к внесению в списки детей, не имеющих семейного врача. Читать далее…
Харьюский уездный суд на прошедшем в понедельник предварительном заседании решил, что процесс над обвиняемым в поддержании направленных против эстонского государства отношений Сергеем Середенко будет проходить в закрытом режиме. Читать далее…
В Рийгикогу на втором чтении находится законопроект о внесении изменений в Закон о государственной обороне, и в связи с этим - в другие законы (417 SE). Среди прочего, в проекте оговаривается, сколько продуктов питания и топливных материалов должно оставаться у жителей страны при отчуждении их собственности в интересах государственной обороны: достаточное количество еды на семь дней и топливный материал на один отопительный период. Читать далее…
Реформа второй пенсионной ступени заставила многие учреждения переосмыслить систему распределения пособий и дотаций. Но на примере художника, лишившегося пособия, видно, что некоторые инстанции задним числом создают факты, которые им подходят. Читать далее…
В Харьюском уездном суде в пятницу начался процесс над обвиняемыми в связанных с кредитно-сберегательным обществом ERIAL инвестиционном мошенничестве и присвоении. Читать далее...
Нарвский музей начинает неожиданный проект - посетители смогут поговорить о культурных связях с дипломатами тех стран, которые так или иначе исторически были связаны с Нарвой. Это не обязательно соседние страны, ведь в старину много дипломатических миссий проезжали через Нарву транзитом - по пути в Санкт-Петербург. В четверг первым гостем проекта стал как раз генеральный консул Эстонии в Петербурге Карл-Эрик Лаантеэ-Рейнтамм. Читать далее…
Когда крафтовая пивоваря Tanker, работающая в Юри под Таллинном, оказалась в трудном положении и искала выход, на помощь пришла датская биржевая компания Royal Unibrew и выкупила эстонского пивовара, правда, эта сделка разочаровала инвесторов, которые потеряли почти 40% своих инвестиций. Читать далее…