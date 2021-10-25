Картина дня: заявление Каллас, закрытие популярного паба и призыв спасателей пополнить запасы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 октября.
Каллас: среди скончавшихся от COVID невакцинированных в пять раз больше
Премьер-министр Кая Каллас сказала в понедельник комиссии по социальным делам Рийгикогу, что среди скончавшихся от COVID невакцинированных в пять раз больше, чем вакцинированных. Читать далее...
Во время обсуждения коронавирусных ограничений в Рийгикогу прозвучали мрачные прогнозы
Сегодня премьер-министр Кая Каллас и министр здоровья и труда Танель Кийк рассказали в Рийгикогу о ситуации с коронавирусом и о том, какие ограничения должны стабилизировать жизнь. Канцлер юстиции Юлле Мадизе объяснила обоснованность ограничений с точки зрения права. Читать далее...
Популярный паб закрылся из-за требования проверять цифровые сертификаты
Популярное в Хаапсалу место общепита Taksi Pubi, проработавшее десять лет, сообщило в социальных сетях, что с сегодняшнего дня закрыто. Читать далее...
Спасательный департамент призывает людей пополнить домашние запасы
Тема готовности населения к кризисам в последние годы становится всё актуальнее. Кризисы приходят в нашу жизнь один за другим, однако, к сожалению, готовность людей к ним оставляет желать лучшего. Читать далее...
ОБЗОР 〉 Какие именно ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня?
Сегодня правительство в принципе согласовало новые меры контроля для уменьшения загруженности больниц и более эффективного сдерживания эпидемии коронавируса. Дополнительные меры контроля будут временно введены с понедельника, 25 октября, по 10 января 2022 года. Читать далее...
В больницах находятся 516 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5957 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1282. Скончались восемь человек. Читать далее...
Туризм не будет прежним, и дело не только в COVID-19
Оптимистичные заявления Министерства финансов о возвращении эстонской экономики на докризисный уровень не касаются прежде всего туристического сектора, который наряду с гостиничным сектором и общественным питанием пытается как-то удержаться на плаву. При этом мировые тренды и растущие цены на топливо говорят, что скоро путешествия станут дороже, а туристические бюро могут утратить свои позиции. Читать далее...
В воскресенье Эстония перейдет на зимнее время
В воскресенье, 31 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо перевести на один час назад. Читать далее...
Хирург-онколог об акции протеста в Таллинне: у любой свободы есть цена
Хирург-онколог Владимир Афанасьев, комментируя прошедшую в субботу на площади Вабадузе акцию протеста, отметил, что у любой свободы есть цена, поэтому было бы разумным ввести для антипрививочников дополнительный налог, из которого будет оплачиваться не только их предстоящее лечение, но и вся дополнительная медицинская инфраструктура для Covid-отделений. Читать далее...
Сомневаетесь в вакцине от коронавируса? Семейные врачи отвечают на вопросы
Сегодня семейные врачи по всей Эстонии встают в единый строй и начинают консультировать людей по теме вакцин от Covid-19. Это означает, что каждый, у кого имеется вопрос по делу, может получит на него ответ. А вот людям с незначительными проблемами со здоровьем пока придется справляться своими силами. Читать далее...
Никто не хотел(чет) умирать…
В воскресенье Postimees опубликовал сообщение сразу о двух, по сути своей знаковых, событиях одного порядка. Присяжный адвокат, один из наиболее известных и уважаемых членов EKRE Урмас Симон объявил в социальных сетях, что покинул ряды этой партии. А вскоре после него о своем выходе из EKRE объявила и член горсобрания Таллинна Кайрет Реммак-Грассманн. Читать далее...
Сколько человек покинули ряды EKRE после субботнего протеста коронаскептиков
Несколько политиков из Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в ответ на субботнюю демонстрацию на площади Вабадузе в Таллинне и поведение партийных лидеров объявили вчера о своем выходе из партии. Читать далее...
Центристы отправятся в оппозицию: в Кохтла-Ярве договорились о создании союза четырех
В Кохтла-Ярве о создании коалиции договорились Социал-демократическая партия, Партия реформ, а также избирательные союзы «Рестарт Кохтла-Ярве» и «Прогресс». Читать далее...
ВИДЕО 〉 «Только бейсбольной биты не хватает»: видеорегистратор заснял выходку дорожного хулигана
Редакция Tartu Postimees получила в свое распоряжение видео с бортовой камеры, на котором видно, как возле Школы Карлова в Тарту превысивший скорость красный Mini Cooper неожиданно делает опасный обгон с правой стороны. Затем он останавливается посреди дороги, водитель выходит и пытается открыть дверь вынужденной остановиться позади и оснащенной бортовой камерой машины. Читать далее...
Мужчина, который надругался над несовершеннолетней, получил условный срок
В ходе договорного производства виновным был признан мужчина, который купил несовершеннолетней алкоголь, а затем надругался над ней. Обвиняемый был приговорен к двум годам тюремного заключения условно, если он не совершит умышленно другое преступление в течение двух лет. Читать далее...
Самый высокий заработок предлагается врачам
Самая высокая зарплата обещается в объявлениях о работе, адресованных врачам: средняя предлагаемая зарплата превышает оклад членов Рийгикогу, показал обзор опубликованных в последние месяцы на портале поиска работы CVKeskus.ee предложений о работе с указанием зарплаты. На данный момент на портале поиска работы можно найти почти 1300 предложений о работе с указанием заработной платы. Читать далее...
Возможен новый рекорд: к концу месяца обещают необычно теплую погоду
Метеоролог Юри Каменик ежедневно следит за множеством прогнозов погоды, и они обещают, что в Эстонии к 29 октября будут необычно высокие температуры. Читать далее...
Не все то золото, что айти
Иностранцам не всегда бывает просто найти работу в Эстонии, даже в сфере инфотехнологий, где существует определенная нехватка кадров. Читать далее...
В Латвии обсудят возможность выставлять счета за лечение невакцинированным ковидным больным
Комиссия по мандатам, этике и заявлениям латвийского Сейма обсудит на этой неделе заявление с 10 000 подписей, которым требуют начать выставлять счета за лечение ковида людям, необоснованно отказавшимся от вакцинации. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне начались коалиционные переговоры
Сегодня вечером социал-демократы и Центристская партия начали переговоры о создании совместной Таллиннской городской управы. Читать далее...
Решено: НКО противников абортов получит гигантскую сумму крышевых денег
Решением предыдущей коалиции - Центристской партии, EKRE и «Отечества» - НКО «Марш жизни» (Elu Marss), получившей самые большие так называемые крышевые деньги, то есть 171000 евро, эта сумма выделяется при условии, что деньги не пойдут на деятельность, прямо или косвенно запрещающую аборты. В противном случае деньги должны быть возвращены государству. Читать далее...
Марина Кальюранд заразилась коронавирусом
Депутат Европарламента Марина Кальюранд сообщила в соцсетях, что, несмотря на вакцинацию и принятие всех профилактических мер, заразилась коронавирусом. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 В Кристийне столкнулись полицейская машина и легковой автомобиль: двоих увезли в больницу
По первоначальным данным, в Таллинне на перекрестке Кристийне столкнулись полицейская машина и легковой автомобиль. Двоих увезли в больницу. Читать далее....