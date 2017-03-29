Картина дня: коррупция среди врачей, VKG стал жертвой кибершпионажа и эвакуация дома в Кохтла-Ярве

Коррупция среди врачей

Трех врачей подозревают в предоставлении в прошлом году в Департамент социальных дел не отвечающих действительности данных о здоровье пациентов, чтобы обеспечить последним выплату пенсий по нетрудоспособности. Одного врача подозревают в посредничестве в получении взятки. Читать далее...

Viru Keemia Grupp - жертва кибершпионажа

Государтвенный департамент инфосистем сообщил сегодня в обзоре по кибер-безопасности в 2016 году о том, что крупнейшее предприятие по переработке сланца Viru Keemia Grupp (VKG) в прошлом году стало жертвой кибершпионажа: предположительно - со стороны России. Читать далее...

Руководитель больницы ночевал в пятизвездочных гостиницах

Postimees сделал запрос в больницу и выяснил, что член правления больницы Вейко Вахула ночевал во время командировок за рубеж и в пятизвездочных гостиницах. Читать далее...

Безработные в студии Postimees

В Эстонии около 30 000 молодых людей нигде не учатся и не работают. Postimees пригласил в свою студию двоих молодых людей, прошедших этот этап в своей жизни и пытающихся найти себя. Читать далее...

16 градусов тепла

Синоптики обещают к концу недели до 16 градусов тепла. Читать далее...

Поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня около 7 утра недалеко от железнодорожной станции Рапла погиб попавший под поезд пожилой мужчина. Читать далее...

Вместо клерка робот

Эстонский мобильный оператор берет на работу робота, который будет обслуживать клиентов. Читать далее...

Эвакуация девятиэтажки

Сегодня утром спасатели экстренно эвакуировали жителей девятиэтажки в Кохтла-Ярве. Читать далее...

Авраам Шмулевич: не факт, что Америка придет Эстонии на помощь

«Путин может делать в Сирии все, что хочет, поскольку Запад на это не реагирует. Подобное мы уже видели во время войны в Чечне, где Россия так же применяла запрещенное оружие – кассетные бомбы, вакуумные бомбы...» Читать далее...

Климатический ад на Земле

Ученые призывают землян готовиться к климатическому аду, который, по их словам, наступит уже в этом году. Читать далее...

Зарплата в 9200 евро

Компания Thirdhome открывает вакансию «лучшей работы на планете». Фирма ищет человека, который будет путешествовать, останавливаться в роскошных апартаментах и получать за это зарплату 9200 евро в месяц. Читать далее...

Истекает срок бонусов

В субботу могут пропасть неиспользованные 190 000 евро бонусных денег. Читать далее...