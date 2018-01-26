Картина дня: эстонское алкоралли, требование Ратаса к Украине и дерзкий угон BMW

Юри Ратас потребовал удалить Эстонию из списка офшоров

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров. Читать далее...

Найдено тело пропавшего жителя Таллинна

Мужчина, пропавший 1 января на территории Балтийского судоремонтного завода (BLRT) в Таллинне, найден мертвым. Читать далее...

У жителя Эстонии прямо из-под носа угнали BMW

Сегодня утром полиция получила сообщение, что в Пярну на улице Кирси угнали стоявую возле дома с заведенным мотором машину BMW. Читать далее...

Полиция задержала в Мустамяэ предполагаемого педофила

Группа быстрого реагирования полиции задержала сегодня в Таллинне в Мустамяэ в торговом центре Magistral мужчину, которого подозревают в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении детей. Читать далее...

Разгромная оценка акцизной политики

Postimees публикует мнение жительницы Южной Эстонии Моники Пяйвисте, появившееся в социальных сетях. В нем она дает свою оценку акцизной политике Эстонии. Читать далее...

Из-за пожара в заводском здании над Ülemiste City расстилался ядовитый дым

К полудню четверга спасатели локализовали пожар, вспыхнувший утром в заводском здании на улице Валукоя в Таллинне. Читайте далее...

Финансовый портрет жителя Эстонии: сбережений нет, живет от зарплаты до зарплаты

Житель Эстонии живет от зарплаты до зарплаты, не имеет достаточных сбережений, организовывает свои финансовые дела по памяти и пытается подзаработать что-то к своему основному доходу – к такому выводу пришел Информационный центр финансовых дел банка Swedbank в ходе прошлогоднего исследования. Читайте далее...

В Рапламаа погиб водитель вылетевшего с дороги автомобиля

В среду, 24 января, в волости Кехтна Раплаского уезда был обнаружен выехавший с дороги автомобиль, рядом с которым был найден труп 37-летнего водителя. Читайте далее...

Домашние задания в начальной школе вводят в ступор даже родителей

Учителя начальных классов и родители признают, что иногда задания в рабочих тетрадях настолько сложные, что понять их трудно даже взрослому, не говоря уже о ребенке. Читайте далее...

Неоплаченный долг даже в пять евро может обернуться гигантским требованием

В Департамент защиты прав потребителей часто обращаются люди, которые говорят, что не знали о своем долге, и из-за этого кредиторам не удалось с ними связаться. В итоге дело передается в инкассо-фирму, а сумма долга вырастает в разы. Читать далее...

Директор и учитель закрытой школы предстанут перед судом

Директора и одного из учителей школы для сложных подростков Краби в ближайшее время ожидает судебное разбирательство, так как их обвиняют в применении насилия в отношении учеников. Предварительное заседание состоится в начале февраля в Выруском здании суда. Читайте далее...

Олег Гросс устроил грандиозный праздник не случайно