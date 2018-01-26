Картина дня: эстонское алкоралли, требование Ратаса к Украине и дерзкий угон BMW

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями четверга.
Юри Ратас потребовал удалить Эстонию из списка офшоров
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров. Читать далее...
Найдено тело пропавшего жителя Таллинна
Мужчина, пропавший 1 января на территории Балтийского судоремонтного завода (BLRT) в Таллинне, найден мертвым. Читать далее...
У жителя Эстонии прямо из-под носа угнали BMW
Сегодня утром полиция получила сообщение, что в Пярну на улице Кирси угнали стоявую возле дома с заведенным мотором машину BMW. Читать далее...
Полиция задержала в Мустамяэ предполагаемого педофила
Группа быстрого реагирования полиции задержала сегодня в Таллинне в Мустамяэ в торговом центре Magistral мужчину, которого подозревают в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении детей. Читать далее...
Разгромная оценка акцизной политики
Postimees публикует мнение жительницы Южной Эстонии Моники Пяйвисте, появившееся в социальных сетях. В нем она дает свою оценку акцизной политике Эстонии. Читать далее...
Из-за пожара в заводском здании над Ülemiste City расстилался ядовитый дым
К полудню четверга спасатели локализовали пожар, вспыхнувший утром в заводском здании на улице Валукоя в Таллинне. Читайте далее...
Финансовый портрет жителя Эстонии: сбережений нет, живет от зарплаты до зарплаты
Житель Эстонии живет от зарплаты до зарплаты, не имеет достаточных сбережений, организовывает свои финансовые дела по памяти и пытается подзаработать что-то к своему основному доходу – к такому выводу пришел Информационный центр финансовых дел банка Swedbank в ходе прошлогоднего исследования. Читайте далее...
В Рапламаа погиб водитель вылетевшего с дороги автомобиля
В среду, 24 января, в волости Кехтна Раплаского уезда был обнаружен выехавший с дороги автомобиль, рядом с которым был найден труп 37-летнего водителя. Читайте далее...
Домашние задания в начальной школе вводят в ступор даже родителей
Учителя начальных классов и родители признают, что иногда задания в рабочих тетрадях настолько сложные, что понять их трудно даже взрослому, не говоря уже о ребенке. Читайте далее...
Неоплаченный долг даже в пять евро может обернуться гигантским требованием
В Департамент защиты прав потребителей часто обращаются люди, которые говорят, что не знали о своем долге, и из-за этого кредиторам не удалось с ними связаться. В итоге дело передается в инкассо-фирму, а сумма долга вырастает в разы. Читать далее...
Директор и учитель закрытой школы предстанут перед судом
Директора и одного из учителей школы для сложных подростков Краби в ближайшее время ожидает судебное разбирательство, так как их обвиняют в применении насилия в отношении учеников. Предварительное заседание состоится в начале февраля в Выруском здании суда. Читайте далее...
Олег Гросс устроил грандиозный праздник не случайно
Когда пару недель назад бизнесмен Олег Гросс устроил для своих работников грандиозный новогодний праздник, некоторые заподозрили, что таким образом предприниматель хочет компенсировать сотрудникам низкий уровень зарплат. Читайте далее...
Бывший работник обвиняет мясокомбинат в издевательствах над бычками
Бывший работник расположенного в деревне Суйгу Пярнуского уезда Карьямыйзаского мясокомбината опубликовал фотографии с бойни предприятия, на которых пребывающие в состоянии паники бычки топчут друг друга. Читайте далее...
Осторожно, мошенники: жителям Эстонии стали приходить странные письма из банка
Сегодня утром стали распространяться присланные якобы с адреса swedbank.ee мошеннические письма с темой «Важная дополнительная информация» («Vajalik lisateave»), появилось предупреждение на странице Департамента полиции и погранохраны в Facebook. Читайте далее...
Перегретому рынку недвижимости будут принесены первые жертвы
Если покупатели не смирятся с повышением цен на квартиры, мы вскоре узнаем о первых в этом году обанкротившихся предприятиях. Читайте далее...
Во дворе частного дома был найден труп мужчины
В Пыльвамаа жители деревни Химмасте нашли в понедельник во дворе частного дома труп 55-летнего мужчины. Читайте далее...
Читатель: водитель не пустил ребенка в автобус из-за нескольких центов
«Хочу поделиться с вами одной очень неприятной ситуацией, которую мне пришлось наблюдать в уездном автобусе фирмы Hansabuss», - написал в редакцию читатель Rus.Postimees Владимир.
В Италии поезд сошел с рельсов: есть погибшие, множество раненых
Неподалеку от Милана утром 25 января сошел с рельсов поезд. В результате аварии погибли, по предварительным оценкам спасателей, от трех до пяти человек. Читайте далее...
«Главные пьяницы в мире»: эстонское алкоралли попало в американские СМИ
В известном американском издании Bloomberg на этой неделе появилась статья об алкогольной политике стран Балтии: утверждается, что Латвия извлекает выгоду из решений Эстонии и Литвы. Читайте далее...
Полезно знать: сколько топлива можно ввозить из Латвии в Эстонию?
Предприятия говорят, что ни один водитель грузовика больше не заправляется в Эстонии. Но сколько дешевого топлива из Латвии можно перевезти через границу по закону? Читайте далее...