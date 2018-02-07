Картина дня: подробности трагедии около порта Муналайд, запуск Falcon Heavy и судьба русской школы в Кейла

Водолазы прекратили поиски четвертой жертвы трагедии

Представители полиции и прокуратуры сообщили, что один из найденных погибших в провалившемся под лед вблизи порта Муналайд микроавтобусе сидел на водительском месте. Читать далее... При этом представители полиции и прокуратуры сообщили, что один из найденных погибших в провалившемся под лед вблизи порта Муналайд микроавтобусе сидел на водительском месте. Читать далее...

На хуторе, где компания отдыхала до смертельной поездки по льду, царит пугающая тишина

Компания из шести человек, которая вчера днем на микроавтобусе провалилась под лед Пярнуского залива вблизи порта Муналайд, как предполагается, до трагедии отдыхала и употребляла алкоголь на одном из хуторов вблизи Тыстамаа. О том, что произошло нечто ужасное, становится понятно лишь в порту Манулайд, куда друзья и родственники четырех погибших людей приносят цветы и свечи. И плачут на берегу. Читать далее...

Знакомая погибших вблизи порта Муналайд: это как нож в сердце, меня до сих пор трясет

По данным Pärnu Postimees, среди погибших - отец и сын из Тыстамаа, которых звали Валдо и Ранно. Их нахождение в микроавтобусе подтвердила работница заправки Сирье Сааре.

«Я всю жизнь проработала в торговле в Тыстамаа и знала их всех лично. Произошедшее - как нож в сердце, меня до сих пор трясет», - сказала Сааре. У нее сложилось впечатление, что компания собиралась к кому-то в гости: они захватили с собой пирожки и шоколад, а также хотели купить цветы. Читать далее...

Запуск Falcon Heavy

Компания Space X провела успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Читать далее... При этом центральный ускоритель ракеты разбился при посадке. Читать далее... А успехи визионера Илона Маска заставили некоторых скептиков задуматься о том, что все это может быть грандиозной мистификацией и пиар-акцией. Читать далее... А вот первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что русские более талантливы, чем американцы. Читать далее...

Что будет с единственной русской школой в Кейла?

В течение недели инициативная группа родителей бьет во все колокола, призывая общественность встать на защиту единственной русской школы города Кейла, над которой нависла угроза закрытия. Именно такую формулировку используют родители, ссылаясь на решение, принятое властями Кейла. Читать далее...

Дмитрий Егоров рассказал о безумных десяти днях

Ключевой деятель Минфина, недавно удостоившийся от президента ордена Белой звезды IV класса Дмитрий Егоров рассказал Postimeesо безумных временах, когда они должны были за десять дней переделать налоговую систему, а некоторые чиновники порывались уволиться. Читать далее...

Почему зимой не стоит поднимать дворники на время стоянки