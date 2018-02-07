Картина дня: подробности трагедии около порта Муналайд, запуск Falcon Heavy и судьба русской школы в Кейла

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Водолазы прекратили поиски четвертой жертвы трагедии
Представители полиции и прокуратуры сообщили, что один из найденных погибших в провалившемся под лед вблизи порта Муналайд микроавтобусе сидел на водительском месте. Читать далее... При этом представители полиции и прокуратуры сообщили, что один из найденных погибших в провалившемся под лед вблизи порта Муналайд микроавтобусе сидел на водительском месте. Читать далее...
На хуторе, где компания отдыхала до смертельной поездки по льду, царит пугающая тишина
Компания из шести человек, которая вчера днем на микроавтобусе провалилась под лед Пярнуского залива вблизи порта Муналайд, как предполагается, до трагедии отдыхала и употребляла алкоголь на одном из хуторов вблизи Тыстамаа. О том, что произошло нечто ужасное, становится понятно лишь в порту Манулайд, куда друзья и родственники четырех погибших людей приносят цветы и свечи. И плачут на берегу. Читать далее...
Знакомая погибших вблизи порта Муналайд: это как нож в сердце, меня до сих пор трясет
По данным Pärnu Postimees, среди погибших - отец и сын из Тыстамаа, которых звали Валдо и Ранно. Их нахождение в микроавтобусе подтвердила работница заправки Сирье Сааре.
«Я всю жизнь проработала в торговле в Тыстамаа и знала их всех лично. Произошедшее - как нож в сердце, меня до сих пор трясет», - сказала Сааре. У нее сложилось впечатление, что компания собиралась к кому-то в гости: они захватили с собой пирожки и шоколад, а также хотели купить цветы. Читать далее...
Запуск Falcon Heavy
Компания Space X провела успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Читать далее... При этом центральный ускоритель ракеты разбился при посадке. Читать далее... А успехи визионера Илона Маска заставили некоторых скептиков задуматься о том, что все это может быть грандиозной мистификацией и пиар-акцией. Читать далее... А вот первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что русские более талантливы, чем американцы. Читать далее...
Что будет с единственной русской школой в Кейла?
В течение недели инициативная группа родителей бьет во все колокола, призывая общественность встать на защиту единственной русской школы города Кейла, над которой нависла угроза закрытия. Именно такую формулировку используют родители, ссылаясь на решение, принятое властями Кейла. Читать далее...
Дмитрий Егоров рассказал о безумных десяти днях
Ключевой деятель Минфина, недавно удостоившийся от президента ордена Белой звезды IV класса Дмитрий Егоров рассказал Postimeesо безумных временах, когда они должны были за десять дней переделать налоговую систему, а некоторые чиновники порывались уволиться. Читать далее...
Почему зимой не стоит поднимать дворники на время стоянки
Споры о необходимости поднимать дворники автомобиля зимой на время стоянки не утихают по сей день. Водители делятся на тех, кто регулярно поднимает дворники перед длительной стоянкой, и тех, кто не видит в этом необходимости. Читать далее...
Департамент нашел в продаже опасные детские соски
С эстонского рынка по требованию Департамента здоровья сняли произведенные в Польше опасные детские соски для бутылочек "Canpol Babies". Читать далее...
Убытки HKScan выросли в 12 раз
Убытки крупнейшей в Скандинавии фирмы по производству продуктов питания HKScan, владеющей Раквереским мясокомбинатом и Tallegg, в прошлом году выросли в 11,8 раз до 42,4 миллиона евро по сравнению с убытками в размере 3,6 миллиона евро в 2016 году. Читать далее...
С сегодняшнего дня можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации
С сегодняшнего дня и до 9 февраля в электронной системе Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительными данными налоговой декларации. Читать далее...
Псковскому активисту не дали убежище в Эстонии
Полиция не удовлетворила ходатайство о предоставлении убежища, поданное летом прошлого года псковским активистом. Читать далее...
Биткойн после обвала взмыл вверх
Курс биткойна растет после падения ниже шести тысяч долларов 6 февраля. По данным Coinmarketcap, к 09.15 по Таллинну курс биткойна вырос на 19,5 процента, до 7458,3 доллара за единицу. Читать далее...
Владельцев карты паролей Swedbank ожидают существенные изменения
В ночь со среды на четверг Swedbank будет проводить плановые ИТ-работы, в ходе которых для владельцев карт паролей будут внесены существенные изменения. Планируется ввести значительные изменения для пользователей карт паролей. Если при входе в интернет- или мобильный банк пять раз подряд ввести неправильный пароль, то признак пользователя будет блокироваться соответственно на 1, 5, 25, 625 минут или окончательно. Читать далее...
Шахтеры недовольны зарплатой и не исключают забастовки
Член шахтерского профсоюза, приехавший поддержать забастовку работников Раквереской скотобойни, признался, что и они подумывали о забастовке. «Посмотрите, как мы сейчас живем в Эстонии! Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском. Так же нельзя жить», - сказал он Postimees. Смотрите видео здесь.
Правительство может увязать сумму штрафа за нарушение ПДД с доходами нарушителя
В четверг правительство обсудит проект поправки к Пенитенциарному кодексу, предлагающий увязывать размер единицы штрафа с доходами лица, признанного виновным в тяжелом нарушении правил дорожного движения. Поправка также предлагает условно лишать нарушителей водительских прав и сократить размер штрафа, взимаемого в порядке ускоренного разбирательства. Читать далее...
Юри Ратас: намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отложено
Премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас заявил, что в ходе обсуждения бюджетной стратегии придется рассмотреть возможность изменения акцизной политики. Правительство может отменить намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь в случае, если министр финансов найдет источники покрытия для этого шага. Читать далее...
Бывший министр обороны Украины рассказал о решении Тимошенко и Яценюка не защищать Крым в 2014 году
Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх рассказал о причастности Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и участников заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 28 февраля 2014 года к блокированию решений по защите Крыма украинскими военными во время событий весны того года, после которых полуостров был аннексирован Россией. Читать далее...