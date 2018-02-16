Картина дня: российские танки на границе, призыв правительства запасаться едой и спецоперация в Старом городе

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями пятницы.
На российско-эстонской границе появятся российские танки
О плане выступить и пострелять у границы с Эстонией - в Ивангороде - сообщила пресс-служба Западного военного округа Минобороны России. Шоу намечено на 22 февраля, то есть накануне официально отмечаемого в РФ Дня защитника Отечества. Пресс-служба военокруга уточнила, что торжества пройдут на берегу реки. Читайте далее...
Жителей Эстонии призвали запастись едой и топливом минимум на неделю
На прошедшем сегодня заседании правительство одобрило концепцию защиты населения, которая определяет основные мероприятия в целях защиты жизни и здоровья населения в случае как гражданской, так и военной угрозы. Новый подход подчеркивает важность готовности населения к кризисным ситуациям, кроме того, населению дается четкая рекомендация иметь запасы, позволяющие автономно выжить в течение, по меньшей мере, одной недели. Читайте далее...
Полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии
В четверг в рамках уголовного дела бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, подозреваемых в управлении преступной группировкой, полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии. Читайте далее...
Видео: полиция посреди улицы задерживает члена крупной преступной группировки
Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также еще около 10 связанных с ними людей. Они подозреваются в экономических преступлениях и преступлениях против собственности. Читайте далее...
Объявление о работе со странной формулировкой возмутило общественность: сколько еще будут ущемлять местных русских?
Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee. В частности, в объявлении указано, что у желающего стать водителем автобуса в фирме Taisto Liinid эстонский язык должен быть родным. Читайте далее...
Обыски в Старом городе Таллинна
В пятницу вечером сотрудники Центральной криминальной полиции оцепили улицу Дункри в Старом городе Таллинна, чтобы провести обыски в рамках уголовного дела. Читайте далее...
МуПо нашла новый метод воздействия на нарушителей
С 16 февраля работников таллиннской Муниципальной полиции оснастили видеокамерами, которые по мере необходимости будут фиксировать служебные действия сотрудников МуПо. Читайте далее...
США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы
Официальные власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трем российским юридическим лицам в попытке вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Минюста США. Читайте далее...
Украина подает на Россию в трибунал ООН по морскому праву
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о готовности меморандума, который его страна предъявит 19 февраля в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Читайте далее...
Фигурное катание на Rus.Postimees: Коляда не блеснул, Алиев в пятерке, Ханю нацелен на золото
На олимпийском турнире по фигурному катанию мужчины-одиночники показали сегодня утром свои короткие программы. Rus.Postimees вел прямую трансляцию выступлений. Смотрите видео!
Руководитель торгового центра Ülemiste: Prisma исчезнет с эстонского рынка
Руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс считает, что конкуренция на рынке продовольственных магазинов более жесткая, чем среди торговых центров. Об этом должен быть осведомлен и Lidl. Читайте далее...
Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде
Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд в штате Флорида, рассказал следователям, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания, как совершить преступление. Читайте далее...
Суд приговорил ласнамяэских убийц и грабителей к длительному сроку заключения
Сегодня суд признал виновными Дмитрия Прокофьева и Анатолия Плутахина, совершивших в 2003 году в ласнамяэском ресторане-баре Hausberg убийство с целью грабежа, и приговорил их к длительному сроку заключения. Читайте далее...
Не узнать: смотрите, как через год изменится торговый центр Ülemiste
В результате работ по расширению в торговом центре Ülemiste появится еще 13 000 квадратных метров торговой и развлекательной площади. Читайте далее...
Россияне смяли словенцев
Второй матч на Олипиаде сборная Олимпийских атлетов России провела с командой Словении, сенсационно обыгравшей команду США в первом туре хоккейного олимпийского турнира. Читайте далее...