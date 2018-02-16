Картина дня: российские танки на границе, призыв правительства запасаться едой и спецоперация в Старом городе

На российско-эстонской границе появятся российские танки

О плане выступить и пострелять у границы с Эстонией - в Ивангороде - сообщила пресс-служба Западного военного округа Минобороны России. Шоу намечено на 22 февраля, то есть накануне официально отмечаемого в РФ Дня защитника Отечества. Пресс-служба военокруга уточнила, что торжества пройдут на берегу реки. Читайте далее...

Жителей Эстонии призвали запастись едой и топливом минимум на неделю

На прошедшем сегодня заседании правительство одобрило концепцию защиты населения, которая определяет основные мероприятия в целях защиты жизни и здоровья населения в случае как гражданской, так и военной угрозы. Новый подход подчеркивает важность готовности населения к кризисным ситуациям, кроме того, населению дается четкая рекомендация иметь запасы, позволяющие автономно выжить в течение, по меньшей мере, одной недели. Читайте далее...

Полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии

В четверг в рамках уголовного дела бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, подозреваемых в управлении преступной группировкой, полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии. Читайте далее...

Видео: полиция посреди улицы задерживает члена крупной преступной группировки

Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также еще около 10 связанных с ними людей. Они подозреваются в экономических преступлениях и преступлениях против собственности. Читайте далее...

Объявление о работе со странной формулировкой возмутило общественность: сколько еще будут ущемлять местных русских?

Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee. В частности, в объявлении указано, что у желающего стать водителем автобуса в фирме Taisto Liinid эстонский язык должен быть родным. Читайте далее...

Обыски в Старом городе Таллинна

В пятницу вечером сотрудники Центральной криминальной полиции оцепили улицу Дункри в Старом городе Таллинна, чтобы провести обыски в рамках уголовного дела. Читайте далее...

МуПо нашла новый метод воздействия на нарушителей

С 16 февраля работников таллиннской Муниципальной полиции оснастили видеокамерами, которые по мере необходимости будут фиксировать служебные действия сотрудников МуПо. Читайте далее...

США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы

Официальные власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трем российским юридическим лицам в попытке вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Минюста США. Читайте далее...

Украина подает на Россию в трибунал ООН по морскому праву