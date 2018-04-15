Картина дня: убийство в Кохтла-Ярве, рекордный рост цен на топливо и последствия авиаударов в Сирии

Фото с места трагедии: в Кохтла-Ярве убита девушка

В Кохтла-Ярве обнаружили труп 15-летней девушки. Читайте далее...

Изнасиловавший восьмилетнюю девочку педофил может выйти на свободу

Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу, сообщает Rus.err.ee. Читайте далее...

"Пришли кавказцы и приставили нож к горлу": как финны пытаются обмануть эстонскую полицию

В финской криминальной хронике фигурируют угрожающие мужчины со стрижками-ежиками и кавказцы, которые приставляют нож к горлу и забирают все, что имеет хоть какую-то ценность. В целях мошенничества со страховкой северные соседи выдумывают красочные истории, говорит ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес, передает Postimees. Читайте далее...

Швейцарская лаборатория: у нас нет сомнений, что в Солсбери был задействован "Новичок"

Швейцарская химическая лаборатория в Шпице прокомментировала заявление главы МИД Сергея Лаврова, который сослался на данные ее химиков и утверждал накануне, что Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери отравили не мифическим "Новичком", а химикатом BZ, который стоял на вооружении стран НАТО, сообщает Newsru.com. Читайте далее...

На следующей неделе цены на топливо взлетят до рекордной отметки

Если в субботу цены на заправке Neste порадовали своих клиентов, то на следующей неделе ожидается рекордное повышение цен на топливо за последние четыре года. Читайте далее...

Главам региональных центров Спасательного департамента второй раз за год подняли зарплаты

Министр внутренних дел Андрес Анвельт во второй раз за 2018 год повысил зарплаты руководителям региональных центров Спасательного департамента, передает Rus.Err. Читайте далее...

Фото: в Валга загорелся балкон многоквартирного дома, есть пострадавший

В пятницу около полуночи спасатели получили вызов в Валга в квартиру, находящуюся по адресу Пикк 35, где загорелся балкон. Одного человека увезли в больницу с места происшествия, передает Lõuna-Eesti Postimees. Читайте далее...

Пассажирка Taxify: таксист повалил меня на землю и несколько раз ударил по лицу

Телесные повреждения, синий глаз, страх и непонимание того, что произошло. Таков был итог поездки для девушки, которая в компании молодых людей из Старой Риги хотела попасть домой в Марупе. Читайте далее...

Фото: разрушительные последствия авиаударов США и союзников в Сирии

Несмотря на утверждения Сирии о том, что атакованные США и союзниками объекты не пострадали, снимки со спутника говорят об обратном. Читайте далее...

В аэропорту Хельсинки случился пожар