Картина дня: 9 мая, смерть Сергея Доренко и заявление Марта Хельме

Галерея: по Таллинну прошел "Бессмертный полк"

Сегодня вечером жители Таллинна по случаю Дня Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк". Читать далее...

Галерея: жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату

Начиная с раннего утра отмечающие окончание Второй мировой войны жители Таллинна несут цветы на столичное Военное кладбище. Читать далее...

Праздничная колонна в Нарве прошла по променаду вдоль реки, с российского берега ее поддержал военный оркестр

Городские власти Нарвы не согласовали перекрытие улиц для традиционного шествия 9 мая от Петровской площади к братской могиле у подножия бастиона Виктория. Организаторы изменили маршрут и провели колонну на то же место по пешеходным дорожкам и по променаду вдоль реки. На башне Ивангородской крепости шествие в это время ждал российский военный оркестр. Читать далее...

Игорь Копытин: публичное празднование Дня Победы сигнализирует об опасности гибридной войны

И российский нарратив о победе во Второй мировой войне, и вся современная российская идеология позволяет завоевать поддержку человека любой национальности, пишет в Postimees историк Игорь Копытин.

Про отмазки и эстонские флаги на День Победы в Нарве

У меня дома в углу стоит эстонский флаг, принадлежащий квартирному товариществу. Мы договорились с правлением КТ, что я буду вывешивать его на доме в те дни, когда это требуется. Я постоянно забываю это делать - ну не держатся у меня в голове праздники, с которыми у меня нет никакой духовной связи. Знаю, что я не прав. Но вижу, что я не одинок - эстонские флаги в Нарве вообще мало кто вывешивает, заметили?

Мэр Нарвы: "Мы согласовали митинг, а согласовать шествие не могли"

Нарвская горуправа в самом конце рабочего дня 8 мая отказала организаторам народного празднования Дня победы в разрешении на шествие по улицам города. Объяснили это тем, что полиция изменила свое согласование уже после 16.00. Читать далее...

Умер Сергей Доренко

В Москве в четверг, 9 мая, после падения с мотоцикла в центре города скончался известный журналист и ведущий, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Читать далее...

Довели: смотрите, что устроил местный житель в Старом городе Таллинна

Бизнесмен Хейно Вийк десять лет ведет спор с горуправой из-за своего участка перед церковью Нигулисте. Чтобы использовать территорию целесообразно, он решил ее перепахать и посадить картошку. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: радикалов надо держать на расстоянии – пусть сидят в стороне и несут свои глупости!

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашен депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, который решил баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат. Читать далее...