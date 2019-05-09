Картина дня: 9 мая, смерть Сергея Доренко и заявление Марта Хельме

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Галерея: по Таллинну прошел "Бессмертный полк"
Сегодня вечером жители Таллинна по случаю Дня Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк". Читать далее...
Галерея: жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату
Начиная с раннего утра отмечающие окончание Второй мировой войны жители Таллинна несут цветы на столичное Военное кладбище. Читать далее...
Праздничная колонна в Нарве прошла по променаду вдоль реки, с российского берега ее поддержал военный оркестр
Городские власти Нарвы не согласовали перекрытие улиц для традиционного шествия 9 мая от Петровской площади к братской могиле у подножия бастиона Виктория. Организаторы изменили маршрут и провели колонну на то же место по пешеходным дорожкам и по променаду вдоль реки. На башне Ивангородской крепости шествие в это время ждал российский военный оркестр. Читать далее...
Игорь Копытин: публичное празднование Дня Победы сигнализирует об опасности гибридной войны
И российский нарратив о победе во Второй мировой войне, и вся современная российская идеология позволяет завоевать поддержку человека любой национальности, пишет в Postimees историк Игорь Копытин.
Про отмазки и эстонские флаги на День Победы в Нарве
У меня дома в углу стоит эстонский флаг, принадлежащий квартирному товариществу. Мы договорились с правлением КТ, что я буду вывешивать его на доме в те дни, когда это требуется. Я постоянно забываю это делать - ну не держатся у меня в голове праздники, с которыми у меня нет никакой духовной связи. Знаю, что я не прав. Но вижу, что я не одинок - эстонские флаги в Нарве вообще мало кто вывешивает, заметили?
Мэр Нарвы: "Мы согласовали митинг, а согласовать шествие не могли"
Нарвская горуправа в самом конце рабочего дня 8 мая отказала организаторам народного празднования Дня победы в разрешении на шествие по улицам города. Объяснили это тем, что полиция изменила свое согласование уже после 16.00. Читать далее...
Умер Сергей Доренко
В Москве в четверг, 9 мая, после падения с мотоцикла в центре города скончался известный журналист и ведущий, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Читать далее...
Довели: смотрите, что устроил местный житель в Старом городе Таллинна
Бизнесмен Хейно Вийк десять лет ведет спор с горуправой из-за своего участка перед церковью Нигулисте. Чтобы использовать территорию целесообразно, он решил ее перепахать и посадить картошку. Читать далее...
Раймонд Кальюлайд: радикалов надо держать на расстоянии – пусть сидят в стороне и несут свои глупости!
Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашен депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, который решил баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат. Читать далее...
В корпусе «Эстонии» может быть пробоина? Шведы требуют нового расследования катастрофы и погружения к останкам парома
Родственники шведов, погибших на пароме «Эстония», подали на Эстонию в суд и требуют проведения нового расследования и погружения к останкам судна, пишет Postimees со ссылкой на вчерашний выпуск передачи «Очевидец». Читать далее...
Масштабный сбой по всей Эстонии: Mobiil-ID, ИД-карты и портал налоговиков вышли из строя
Как в Эстонии, так и в Литве с сегодняшнего утра наблюдается сбой в работе Mobiil-ID и связанных с ним услугами. Читать далее...
Март Хельме о поиске замены Куузику: люди один за другим отказываются
Из-за того, что премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) находится с зарубежным визитом в Румынии, на сегодняшней пресс-конференции правительства его замещал министр внутренних дел Март Хельме (EKRE). Читать далее...
В Эстонии могут отменить выпускные экзамены в 9-м классе
Министр образования и науки Майлис Репс обсудила с директорами школ возможную отмену выпускных экзаменов для учеников, заканчивающих основную школу. Читать далее...
Новая должность и космический оклад: Валерий Корб трудоустроился в горуправе Кохтла-Ярве
Не сумевший переизбраться в Рийгикогу политик-центрист Валерий Корб трудоустроился в городской управе Кохтла-Ярве советником по развитию. Читать далее...
Рынок недвижимости в Эстонии ждет спад? Банки больше не хотят давать кредиты
Удвоившую прибыль в первом квартале фирму Merko Ehitus тревожит ситуация на банковском рынке стран Балтии, где конкуренция маленькая и получение кредита становится все более сложной задачей. Читать далее...
Фото и видео: в Москве прошел парад Победы
Сегодня в Москве на Красной площади прошел парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Читайте далее...
Айн Кальюранд не сумел добиться освобождения своего имущества из-под ареста
Решение арестовать имущество обвиняемого в коррупции бывшего руководителя предприятия Tallinna Sadam Айна Кальюранда останется в силе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению поданную защитников Кальюранда жалобу. Читать далее...
Названа новая ошибка пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что причиной авиакатастрофы в Шереметьево могло стать то, что пилоты Sukhoi Superjet 100 не отключили часть оборудования при входе в грозу. Читать далее...
Не связывайтесь с ними! Жителей Эстонии призывают обходить стороной одну фирму
Финансовая инспекция предостерегла инвесторов от контактов с фирмой инвестиционных услуг S24 Trading Limited, не имеющей действующей в Эстонии лицензии. Читать далее...