Картина дня: важные оповещения от военных, подготовка вотума недоверия Ратасу и путаница с протоколами в МВД

Более 300 жителей Эстонии узнали, что в случае кризиса их имущество отойдет военным

В феврале этого года издание Postimees писало, что владельцы около 2700 единиц техники, в том числе автомобилей, получат оповещения о том, что их имущество в случае войны может послужить государству. Уже было разослано более трехсот таких оповещений. Читать далее...

Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Юри Ратасу

Сегодня правление Партии реформ решило в связи с незаконной попыткой сместить с должности гендиректора полиции Эльмара Вахера созвать внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы выразить вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу. Читать далее...

Американский сенатор в Эстонии: вы должны бороться с мягким фашизмом EKRE

В Эстонию приехал американский сенатор от Демократической партии Рон Вайден. Цель его визита весьма конкретна – дать понять эстонским политикам и обществу, что необходимо противостоять политике ненависти, которую проводит EKRE и которую сам сенатор называет мягким фашизмом, поскольку это будет иметь последствия не только для нашей страны, но и для всего мира. Читать далее...

Вот это поворот: вице-канцлер МВД Эстонии подтасовала протоколы собрания?

Вице-канцлер Министерства внутренних дел Пирет Лиллевяли предоставила вчера Postimees ложную информацию по поводу протоколов проходившего в июне собрания, добавив туда пометки, что подведомственные учреждения не должны в ходе сокращений увольнять работников. На самом деле официально такого решения на собрании не было принято и в протокол это не вносилось. Читать далее...

Житель Эстонии, подозреваемый в поджоге сожительницы, оказался с криминальным прошлым

Мужчина поджег свою сожительницу, жизнь которой пытаются спасти врачи Северо-Эстонской региональной больницы. Оказалось, что он уже несколько раз представал перед судом. Читать далее...

Известный эстонский строительный магазин третий год работает в убыток

Известный эстонский продавец строительных материалов и товаров для сада - Decora - последние три года работает себе в убыток. Читать далее...

Фото: мотоцикл вылетел с дороги и загорелся

В пятницу ночью на шоссе Вильянди-Рынгу на пологом повороте мотоцикл вылетел с дороги и загорелся. Водителя доставили в больницу. Читать далее...

Эксперт: вместо одной двухкомнатной квартиры в Таллинне можно купить одиннадцать в другом городе!

Какие квартиры наиболее востребованы на рынке недвижимости? Вам не обязательно быть ведьмой или доктором наук, чтобы ответить на этот риторический вопрос. Двухкомнатные квартиры были, есть и, вероятно, останутся самым популярным типом жилья. Читать далее...

МуПо: таллиннские велорикши безжалостно надувают доверчивых клиентов

Велорикши зарабатывают на туристах по несколько тысяч евро в месяц, по их собственным словам, доходы достигают пять-шесть тысяч в месяц. Читать далее...

Путин у власти уже 20 лет. Уйдет ли он когда-нибудь добровольно?