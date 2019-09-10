Картина дня: эвакуация в Ыйсмяэ, реформистам не дали закрыть русские школы и новая должность Кадри Симсон

Ааду Муст: наша цель - обучить детей эстонскому языку, а не разрушать систему образования

Необходимо продолжать усиливать обучение эстонскому языку в детсадах и школах с русским языком обучения. Наша задача заключается в том, чтобы выпускники русских школ свободно владели эстонским, однако мы не считаем приемлемым, чтобы при этом страдало качество их образования, сказал председатель комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муст (Центристская партия), комментируя итоги голосования по законопроекту Партии реформ о переходе русских школ на эстонский язык обучения с сентября 2020 года. Читать далее...

Правительство начинает переговоры по бюджету 2020 года

На сегодняшнем кабинетном заседании правительство начнет обсуждение государственного бюджета на следующий год, руководствуясь при этом своими пятью приоритетами: Эстония, в которой хорошо создавать семью, сплоченное общество, наукоемкая экономика и свободное и защищенное государство. Читать далее...

Лобби крупной топливной сети принесло ей освобождение от требований по биокомпоненту

В Эстонии на данный момент действует всего одна сеть заправок, использующая возможность выполнения обязательства по добавлению в топливо биокомпонента за счет биометана. Еще недавно это исключение угрожало исчезнуть, но в течение месяца компании Alexela удалось переубедить государство. Читать далее...

На завтра синоптики вновь обещают летнюю погоду

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полуночи на западе страны облачность уплотнится, и к островам подойдет зона осадков. Читать далее...

Синоптики рассказали, когда в Эстонии резко похолодает

По данным службы погоды Эстонии, ближайшие дни ожидаются дождливыми, а к концу недели температура воздуха опустится до 13-16 градусов тепла. Читать далее...

Вне дома: зачем капитан Гнутов собрал своих друзей в необычном месте

Масштабы знаменитых званых гастрономических вечеров Александра Гнутова растут пропорционально их успеху. Увеличивается количество столиков, удлиняется меню, усложняются блюда, становится все более уникальной винная карта и зашкаливает количество желающих попасть к нему на ужин. Почему? Что в них такого особенного? Читать далее...

Наглое поведение таксиста попало на видео читателя Postimees

Внимательный читатель прислал в редакцию Tartu Postimees видео с регистратора своего автомобиля, на котором запечатлено, как таксист проезжает по улице Соола в центре Тарту на красный свет. По этой записи полиции удалось установить личность нарушителя. Читать далее...

Водитель таллиннского автобуса намеренно едва не сбил мужчину на электросамокате

В воскресенье утром водитель автобуса компании Tallinna Linnatranspordi AS угрожал наехать на мужчину на электросамокате, а позднее попытался реализовать свою угрозу. Читать далее...

Благодаря съемкам Кристофера Нолана в Ласнамяэ появится детская площадка

Завтра горуправа уполномочит старейшину Ласнамяэ Андреса Вяэна подписать договор, согласно которому, Allfilm покроет расходы на строительство детской игровой площадки в Ласнамяэ в размере 17 000 евро. Читать далее...

Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 сентября, освободил Джона Болтона от должности советника по национальной безопасности. Как сообщил глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter, причиной этого решения стал ряд политических разногласий с Болтоном. Читать далее...

Эстонский школьник опубликовал в соцсетях пугающую картинку: директор обратился в полицию

Идаская префектура недавно разослала письмо во все школы Вирумаа с просьбой следить за оружием в руках детей. Толчком к этому стало происшествие в одной из школ Нарвы. Читать далее...

Вышел новый iPhone 11