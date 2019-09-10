Картина дня: эвакуация в Ыйсмяэ, реформистам не дали закрыть русские школы и новая должность Кадри Симсон

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями вторника.
"Опасная зона": людей, эвакуированных из таллиннской многоэтажки, отправят ночевать к знакомым или в социальный дом
Сегодня вечером из многоэтажного дома, находящегося в Таллинне по адресу Ыйсмяэ-теэ, 64, эвакуировали людей, сейчас КаПо проводит там следственные мероприятия. Читать далее...
Рийгикогу вновь не поддержал план реформистов перевести все образование на эстонский язык
Во вторник, 10 сентября, Рийгикогу после продлившихся более двух с половиной часов обсуждений не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школы страны на эстонский язык обучения. Читать далее...
Ветераны боев за Дебальцево участвовали в таллиннском Осеннем забеге
Выживший после трех суток в снегу на поле боя украинский солдат несмотря на ампутированную ногу участвовал в таллиннском Осеннем забеге. Читать далее...
EuroPark получил данные 6000 автовладельцев, которые не оплатили парковку
На основании январского решения суда с апреля Департамент шоссейных дорог начал выдавать парковочным операторам данные собственников автомобилей, которые нарушили правила парковки. Читать далее...
Кадри Симсон станет еврокомиссаром по энергетике
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Кадри Симсон получит в ее кабинете портфель еврокомиссара по энергетике. Читать далее...
На теле 35-летней Юлле были обнаружены признаки насильственной смерти
Случайные прохожие в Вильяндимаа нашли в озере тело пропавшей 35-летней Юлле. При осмотре трупа полицейские обнаружили на теле следы насилия. Читать далее...
Споры вокруг ветропарка Айду: Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу
Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу, в которой министерство не соглашается с позицией судов, решивших не рассматривать поданный уездным старейшиной Ида-Вирумаа в 2017 году протест. Читать далее...
СМИ: ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона
По данным СМИ, бывший член ближайшего окружения Путина более десяти лет поставлял ЦРУ информацию о ходе мыслей и приказах российского президента. Его пришлось вывезти из России из-за Трампа. Читать далее...
Письмо экрешника: контрацептивы в половом акте недопустимы
Использование средств защиты стало повседневной нормой, и большая часть людей считает их неотъемлемой частью полового акта, в котором не планируется новая беременность. Читать далее...
Разговоры о крахе рынка недвижимости - всего лишь слухи
Покупатели жилья, которые ищут квартиры с хорошим соотношением цены и качества, этим летом отвернулись от новостроек Хааберсти и устремились в более дальние пригороды Таллинна, показывает анализ рынка квартир, сделанный порталом City24. Читать далее...
Канцлер Минфина: надеяться на снижение топливного акциза не стоит
Снижение топливного акциза значительно уменьшило бы доходную часть госбюджета и заставило бы эстоноземельцев, и так зачастую отдающих предпочтение дизельным автомобилям, использовать моторы, еще сильнее загрязняющие окружающую среду, об этом, как пишет Postimees, сказал вице-канцлер Министерства финансов по налогово-таможенной политике Дмитрий Егоров. Читать далее...
Ааду Муст: наша цель - обучить детей эстонскому языку, а не разрушать систему образования
Необходимо продолжать усиливать обучение эстонскому языку в детсадах и школах с русским языком обучения. Наша задача заключается в том, чтобы выпускники русских школ свободно владели эстонским, однако мы не считаем приемлемым, чтобы при этом страдало качество их образования, сказал председатель комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муст (Центристская партия), комментируя итоги голосования по законопроекту Партии реформ о переходе русских школ на эстонский язык обучения с сентября 2020 года. Читать далее...
Правительство начинает переговоры по бюджету 2020 года
На сегодняшнем кабинетном заседании правительство начнет обсуждение государственного бюджета на следующий год, руководствуясь при этом своими пятью приоритетами: Эстония, в которой хорошо создавать семью, сплоченное общество, наукоемкая экономика и свободное и защищенное государство. Читать далее...
Лобби крупной топливной сети принесло ей освобождение от требований по биокомпоненту
В Эстонии на данный момент действует всего одна сеть заправок, использующая возможность выполнения обязательства по добавлению в топливо биокомпонента за счет биометана. Еще недавно это исключение угрожало исчезнуть, но в течение месяца компании Alexela удалось переубедить государство. Читать далее...
На завтра синоптики вновь обещают летнюю погоду
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полуночи на западе страны облачность уплотнится, и к островам подойдет зона осадков. Читать далее...
Синоптики рассказали, когда в Эстонии резко похолодает
По данным службы погоды Эстонии, ближайшие дни ожидаются дождливыми, а к концу недели температура воздуха опустится до 13-16 градусов тепла. Читать далее...
Вне дома: зачем капитан Гнутов собрал своих друзей в необычном месте
Масштабы знаменитых званых гастрономических вечеров Александра Гнутова растут пропорционально их успеху. Увеличивается количество столиков, удлиняется меню, усложняются блюда, становится все более уникальной винная карта и зашкаливает количество желающих попасть к нему на ужин. Почему? Что в них такого особенного? Читать далее...
Наглое поведение таксиста попало на видео читателя Postimees
Внимательный читатель прислал в редакцию Tartu Postimees видео с регистратора своего автомобиля, на котором запечатлено, как таксист проезжает по улице Соола в центре Тарту на красный свет. По этой записи полиции удалось установить личность нарушителя. Читать далее...
Водитель таллиннского автобуса намеренно едва не сбил мужчину на электросамокате
В воскресенье утром водитель автобуса компании Tallinna Linnatranspordi AS угрожал наехать на мужчину на электросамокате, а позднее попытался реализовать свою угрозу. Читать далее...
Благодаря съемкам Кристофера Нолана в Ласнамяэ появится детская площадка
Завтра горуправа уполномочит старейшину Ласнамяэ Андреса Вяэна подписать договор, согласно которому, Allfilm покроет расходы на строительство детской игровой площадки в Ласнамяэ в размере 17 000 евро. Читать далее...
Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 сентября, освободил Джона Болтона от должности советника по национальной безопасности. Как сообщил глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter, причиной этого решения стал ряд политических разногласий с Болтоном. Читать далее...
Эстонский школьник опубликовал в соцсетях пугающую картинку: директор обратился в полицию
Идаская префектура недавно разослала письмо во все школы Вирумаа с просьбой следить за оружием в руках детей. Толчком к этому стало происшествие в одной из школ Нарвы. Читать далее...
Вышел новый iPhone 11
Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новый «бюджетный» iPhone 11. Трансляция мероприятия велась на сайте компании. Читать далее...