Картина дня: недовольство мэром Маарду, пьяные подростки-угонщики, что означает Брекзит для эстонцев и водочный император Эстонии

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями пятницы.
Оппозиция начала сбор подписей за отставку мэра Маарду
Оппозиция и избиратели Маарду начали сбор подписей за отставку. В четверг на встрече с избирателями лидер оппозиции в Маардуском горсобрании Николай Дегтяренко отметил, что за несколько лет, пока Эстонией и Маарду управляет команда центристов, жизнь рядовых граждан ухудшилась. Читать далее...
Фото: подозреваемого в убийстве 35-летней Юлле доставили в суд
В пятницу, 13 сентября, в 13:30 в Вильяндиский дом суда доставили 30-летнего Райдо, которого прокуратура подозревает в убийстве в районе Вейсярве и Пырга (волость Вильянди) 35-летней Юлле. Прокуратура подала ходатайство о заключении этого мужчины под стражу на время предварительного расследования. Читать далее...
В Рапламаа под поезд попал человек
В Рапламаа в пятницу вечером под пассажирский поезд Elron Таллинн-Вильянди попал человек. Сообщается, что несчастье произошло около 18.35 перед остановкой Лелле в волости Кехтна. Читать далее...
По подозрению в убийстве знакомого задержана 50-летняя женщина
Полиция в среду задержала в Пыльтсамаа 50-летнюю женщину, которую, на основании собранных доказательств, подозревают в убийстве ее 44-летнего знакомого. Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры заключил ее под стражу. Читать далее...
ОБЗОР: что означает жесткий Брекзит для граждан и предприятий Эстонии
В случае выхода Великобритании из Евросюза без соглашения Эстония лишится нескольких тысяч рабочих мест и примерно 200 млн евро недополученного дохода. Читать далее...
Угнавшие грузовик с прицепом ученики профтеха прямо с учебы отправились в арестный дом
Вчера, Tartu Postimees писал, что ночью из Йыгева был угнан грузовик, который благодаря средству слежению был найден возле профтехучилища на улице Пыллу в Тарту. Сегодня редакция получила информацию, что угнавшие транспортное средство учащиеся профтехучилища были пьяны, а один из них даже напал на преподавателя. Читать далее...
Обновления в Coca-Cola Plaza: кассы исчезнут и появится зал класса люкс
В кинотеатре Coca-Cola Plaza начались работы по обновлению помещений, которые продлятся до октября. В результате в кинотеатре появится дополнительный зал класса люкс, а билетные кассы заменят на автоматы. Читать далее...
Бизнес SuperAlko сделал Рихо Маурера водочным императором
Член совета компании Aldar Eesti, владеющей сетями алкогольных магазинов CityAlko и SuperAlko, Рихо Маурер говорит, что в июле годовой рост продаж алкоголя составил 20-30%, но самый большой рост пришелся не на Таллинн, а на уезды. Читать далее...
Любовь Фомина заявила, что ее увольняют из гимназии по политическим мотивам
Завершился конкурс на должность директора Нарвской Солдинаской гимназии. Директором станет Роман Трейаль, который сейчас работает завучем Синимяэской школы. Десять лет до этого исполняющим обязанности директора был Любовь Фомина. Читать далее...
Гособвинитель Таави Перн: нужно было раньше отреагировать в отношении Сависаара
В наказании Центристской партии на 25 000 евро важнее тот факт, что осудили саму партию, поскольку это создало прецедент и лишило другие партии возможности использовать аналогичные схемы в последующие годы, сказал Postimees ведущий государственный прокурор Таави Перн. Благодаря этому решению, по его словам, дана оценка и роли Эдгара Сависаара в организации скрытого финансирования партии. Читать далее...
Эстонские власти официально признали Smart-ID
В начале этой недели Департамент государственных инфосистем (RIA) и отвечающее за разработку решения Smart-ID предприятие SK ID Solutions (SK) заключили договор, согласно которому услуга Smart-ID стала официальным средством аутентификации при использовании государственных электронных услуг. Читать далее...
Керсти Кальюлайд: давайте не будем забывать, что Крым все еще оккупирован
Выступая на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствовала освобождение удерживаемых украинцев, но призвала не забывать об оккупированном Россией Крыме. Читать далее...
Опубликован полный список стран, граждане которых смогут ездить в Петербург по э-визе
В четверг вечером на сайте правительства РФ был опубликован список 53 стран, граждане которых получат право оформлять визы в форме электронных документов. Читать далее...
Студия Postimees: откуда в жилом доме столько снарядов? И сколько они стоят?
Скандальная история с боеприпасами к гранатомету, пушке и пулемету, обнаруженными в съемной квартире обычного жилого дома в Ыйсмяэ, произвела большой резонанс. Оценку произошедшему дал в студии Rus.Postimees руководитель эстонского военно-исторического клуба Front Line Андрей Лазурин. Читать далее...
Эксперт: почему количество новых квартир в Таллинне и Харьюмаа сокращается
По состоянию на начало сентября в Таллинне и Харьюмаа на продажу было выставлено 2300 новых квартир, при этом в самом начале лета выбор можно было сделать из более чем 2700 единиц нового жилья в многоквартирных домах. Читать далее...
Заказанное Вестербака исследование: строительство туннеля принесет Эстонии десятки миллиардов
По оценке исследовательской компании, в случае появления туннеля в Таллинн могут перебраться на ПМЖ около 20 000 финнов. Читать далее...
Трагедия в Испании: под воду ушел целый регион на юго-востоке страны
На юго-востоке Испании сильные дожди стали причиной наводнений, в результате которых погибли уже трое человек. Последняя жертва наводнения оказалась в ловушке в собственном автомобиле в городе Альмерия, когда машина оказалась в затопленном туннеле. Читать далее...
Эдвард Сноуден назвал условия для участия в суде в США
Экс-сотрудник АНБ, получивший убежище в России, хочет быть уверен, что присяжные изучат обнародованные им материалы о программе слежки агентства и выслушают мотивы разоблачителя. Читать далее...
Стаканчик кофе обошелся в 90 000 евро
Пилот пассажирского лайнера, который выполнял рейс из Франкфурта в мексиканский Канкун, принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ирландии из-за того, что пролил кофе на приборную панель. Читать далее...