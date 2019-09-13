Картина дня: недовольство мэром Маарду, пьяные подростки-угонщики, что означает Брекзит для эстонцев и водочный император Эстонии

Оппозиция начала сбор подписей за отставку мэра Маарду

Оппозиция и избиратели Маарду начали сбор подписей за отставку. В четверг на встрече с избирателями лидер оппозиции в Маардуском горсобрании Николай Дегтяренко отметил, что за несколько лет, пока Эстонией и Маарду управляет команда центристов, жизнь рядовых граждан ухудшилась. Читать далее...

Фото: подозреваемого в убийстве 35-летней Юлле доставили в суд

В пятницу, 13 сентября, в 13:30 в Вильяндиский дом суда доставили 30-летнего Райдо, которого прокуратура подозревает в убийстве в районе Вейсярве и Пырга (волость Вильянди) 35-летней Юлле. Прокуратура подала ходатайство о заключении этого мужчины под стражу на время предварительного расследования. Читать далее...

В Рапламаа под поезд попал человек

В Рапламаа в пятницу вечером под пассажирский поезд Elron Таллинн-Вильянди попал человек. Сообщается, что несчастье произошло около 18.35 перед остановкой Лелле в волости Кехтна. Читать далее...

По подозрению в убийстве знакомого задержана 50-летняя женщина

Полиция в среду задержала в Пыльтсамаа 50-летнюю женщину, которую, на основании собранных доказательств, подозревают в убийстве ее 44-летнего знакомого. Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры заключил ее под стражу. Читать далее...

ОБЗОР: что означает жесткий Брекзит для граждан и предприятий Эстонии

В случае выхода Великобритании из Евросюза без соглашения Эстония лишится нескольких тысяч рабочих мест и примерно 200 млн евро недополученного дохода. Читать далее...

Угнавшие грузовик с прицепом ученики профтеха прямо с учебы отправились в арестный дом

Вчера, Tartu Postimees писал, что ночью из Йыгева был угнан грузовик, который благодаря средству слежению был найден возле профтехучилища на улице Пыллу в Тарту. Сегодня редакция получила информацию, что угнавшие транспортное средство учащиеся профтехучилища были пьяны, а один из них даже напал на преподавателя. Читать далее...

Обновления в Coca-Cola Plaza: кассы исчезнут и появится зал класса люкс

В кинотеатре Coca-Cola Plaza начались работы по обновлению помещений, которые продлятся до октября. В результате в кинотеатре появится дополнительный зал класса люкс, а билетные кассы заменят на автоматы. Читать далее...

Бизнес SuperAlko сделал Рихо Маурера водочным императором

Член совета компании Aldar Eesti, владеющей сетями алкогольных магазинов CityAlko и SuperAlko, Рихо Маурер говорит, что в июле годовой рост продаж алкоголя составил 20-30%, но самый большой рост пришелся не на Таллинн, а на уезды. Читать далее...

Любовь Фомина заявила, что ее увольняют из гимназии по политическим мотивам

Завершился конкурс на должность директора Нарвской Солдинаской гимназии. Директором станет Роман Трейаль, который сейчас работает завучем Синимяэской школы. Десять лет до этого исполняющим обязанности директора был Любовь Фомина. Читать далее...

Гособвинитель Таави Перн: нужно было раньше отреагировать в отношении Сависаара