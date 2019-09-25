Картина дня: Айвар Рехе найден мертвым, борьба с лихачами, закрытие аптек и Maxima против Lidl

Найден труп Айвара Рехе

Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в Таллинне было найдено тело бывшего главы эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. По сведениям Postimees, труп был обнаружен в его собственному саду и все указывает на самоубийство. Читать далее...

Смерть Айвара Рехе ошеломила его знакомых

«Чрезвычайно трудолюбивый, вежливый и солидный», - вспоминает о найденном сегодня мертвым Айваре Рехе бывший гендиректор Налогового департамента Айвар Сыэрд.

В Ласнамяэ грузовик протаранил стену здания

В Ласнамяэ сегодня утром произошло ДТП: грузовик врезался в стену Driftikeskus. На кадрах, запечатленных регистратором, видно, как водитель грузовика не справляется с управлением и вылетает на встречную полосу. Читать далее...

Желающие получить эстонское гражданство школьники будут избавлены от лишних экзаменов

В парламенте сегодня прошел первое чтение законопроект о внесении изменений в Закон о гражданстве и в Закон об основной школе и гимназии. Законопроект предполагает в том числе создание более гибких условий получения эстонского гражданства выпускниками основных школ. Читать далее...

Действительно ли большая часть аптек в Эстонии оказалась под угрозой закрытия?

Если по всей Эстонии примерно 330 аптек не соответствуют вступающим весной в силу требованиям аптечной реформы, то в Пыльвамаа, Валгамаа и Вырума из 40 действующих там аптек требованиям не отвечают 22, то есть больше половины. Читать далее...

Пропавшая в Пирита 31-летняя гражданка Норвегии найдена

Пропавшая в Таллинне в День восстановления независимости Эстонии норвежка сообщила родственникам, что с ней все в порядке. В начале сентября полиция объявила в розыск 31-летнюю гражданку Норвегии Лизу, которая 20 августа покинула расположенный в Пирита отель. Читать далее...

Время или деньги: нарушителей скоростного режима будут наказывать по-новому

Водители считают создание помех для дорожного потока более серьезной проблемой, чем превышение скорости. Читать далее...

Цена призыва к порядку: две пули в голову и пожизненная слепота

Первый вечер августа 2018 года. Стоит жара – в 22 часа около 20 градусов, 35-летний Артем Кременский пытается уснуть в своей квартире неподалеку от моста Мустакиви в Ласнамяэ и открывает окна, чтобы хоть как-то стало прохладнее. Читать далее...

Евгений Осиновский: представленный правительством законопроект по гражданству является издевательством

По словам социал-демократа Евгения Осиновского, представленный правительством законопроект не поможет стать гражданами Эстонии более чем 1500 детей, для которых он, казалось бы, и был разработан. Читать далее...

Фото: приехавшие в Таллинн граждане Украины стали головной болью МуПо

У инспекторов МуПо в последнее время возникает много проблем с гражданами Украины. Читать далее...

Рейтинги: рост поддержки Центристской партии приостановился