Картина дня: Айвар Рехе найден мертвым, борьба с лихачами, закрытие аптек и Maxima против Lidl

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Найден труп Айвара Рехе
Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в Таллинне было найдено тело бывшего главы эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. По сведениям Postimees, труп был обнаружен в его собственному саду и все указывает на самоубийство. Читать далее...
Смерть Айвара Рехе ошеломила его знакомых
«Чрезвычайно трудолюбивый, вежливый и солидный», - вспоминает о найденном сегодня мертвым Айваре Рехе бывший гендиректор Налогового департамента Айвар Сыэрд.
В Ласнамяэ грузовик протаранил стену здания
В Ласнамяэ сегодня утром произошло ДТП: грузовик врезался в стену Driftikeskus. На кадрах, запечатленных регистратором, видно, как водитель грузовика не справляется с управлением и вылетает на встречную полосу. Читать далее...
Желающие получить эстонское гражданство школьники будут избавлены от лишних экзаменов
В парламенте сегодня прошел первое чтение законопроект о внесении изменений в Закон о гражданстве и в Закон об основной школе и гимназии. Законопроект предполагает в том числе создание более гибких условий получения эстонского гражданства выпускниками основных школ. Читать далее...
Действительно ли большая часть аптек в Эстонии оказалась под угрозой закрытия?
Если по всей Эстонии примерно 330 аптек не соответствуют вступающим весной в силу требованиям аптечной реформы, то в Пыльвамаа, Валгамаа и Вырума из 40 действующих там аптек требованиям не отвечают 22, то есть больше половины. Читать далее...
Пропавшая в Пирита 31-летняя гражданка Норвегии найдена
Пропавшая в Таллинне в День восстановления независимости Эстонии норвежка сообщила родственникам, что с ней все в порядке. В начале сентября полиция объявила в розыск 31-летнюю гражданку Норвегии Лизу, которая 20 августа покинула расположенный в Пирита отель. Читать далее...
Время или деньги: нарушителей скоростного режима будут наказывать по-новому
Водители считают создание помех для дорожного потока более серьезной проблемой, чем превышение скорости. Читать далее...
Цена призыва к порядку: две пули в голову и пожизненная слепота
Первый вечер августа 2018 года. Стоит жара – в 22 часа около 20 градусов, 35-летний Артем Кременский пытается уснуть в своей квартире неподалеку от моста Мустакиви в Ласнамяэ и открывает окна, чтобы хоть как-то стало прохладнее. Читать далее...
Евгений Осиновский: представленный правительством законопроект по гражданству является издевательством
По словам социал-демократа Евгения Осиновского, представленный правительством законопроект не поможет стать гражданами Эстонии более чем 1500 детей, для которых он, казалось бы, и был разработан. Читать далее...
Фото: приехавшие в Таллинн граждане Украины стали головной болью МуПо
У инспекторов МуПо в последнее время возникает много проблем с гражданами Украины. Читать далее...
Рейтинги: рост поддержки Центристской партии приостановился
Партия реформ продолжает лидировать в рейтинге со значительным отрывом, а рост поддержки центристов, наблюдавшийся на протяжении последних шести недель, замедиллся. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Днем в армии, ночью дома: нововведение в Силах обороны
Уже на следующей неделе к несению обязательной воинской повинности в армии приступят тысячи молодых эстонских новобранцев. Служба, которая ждет этих юношей и девушек, может оказаться несколько отличной то той, что мы привыкли видеть. Читать далее...
Вопиющий случай: девушка подбила парня избить семью своей родни!
В начале этой недели жители села Выхма на Сааремаа были вынуждены вызвать полицию, поскольку в одном из домов имел место случай насилия. Некая девушка, ранее уже замеченная в насильственных деяниях, по неизвестной причине позвала молодого человека, чтобы пойти и избить семью своей тети. Читать далее...
Руководитель Maxima: Lidl цены не снизит
Новый руководитель эстонского отделения Maxima Эдвинас Волкас рассказал, что приход немецкой сети дешевых магазинов Lidl не съест никого на розничном рынке Эстонии и не внесет существенных изменений в уровень цен, поскольку эстонцы предпочитают отечественные товары заграничным. Читать далее...
Департамент: мошенники пытаются проникнуть в дома под видом спасателей-инспекторов
Спасательный департамент получил сообщения о мужчине, проникшем в дом к пожилым людям в волости Вяйке-Маарья в Симуна, представившись проверяющим пожаробезопасность. Читать далее...
"Очевидец": продукция фирмы M.V. Wool заразила листериозом двух эстонцев, которые позднее умерли
Из-за продукции эстонского рыбного завода M. V. Wool, содержащей бактерию Listeria monocytogenes, в Эстонии заразились девять человек, два из которых скончались. Читать далее...
Таллиннская больница должна будет выплатить уволенному сотруднику 20 000 евро
Бывший технический директор Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Иво Милли оспорил свое увольнение и в суде первой инстанции добился над экс-работодателем победы. Читать далее...
Приготовьте ваши кошельки: Рига вводит туристическую пошлину
Рижская дума в среду, 25 сентября, одобрила введение туристической пошлины в столице Латвии с января 2021 года. В результате введения туристической пошлины муниципалитет сможет собирать более 3 млн евро ежегодно. Читать далее....
Продавцы столичных квартир завышают цену на пятьдесят процентов
В Таллинне продавцы просят за свои квартиры в среднем на 20% больше их фактической рыночной стоимости, показал анализ совершенных сделок, проведенный City24. Однако иногда эта разница составляет почти 50%. Читать далее...