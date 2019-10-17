Картина дня: внезапный уход турфирмы, афера строительных компаний и соглашение по Брекзиту

Борьба со смертельной бактерией в продукции: эстонский производитель пошел на крайние меры

Компания M.V.Wool сокращает срок хранения продуктов холодного копчения и засоленных продуктов до 24 дней с нынешних 30. Решение касается натуральной продукции, в которой не используются препятствующие размножению листерии консерванты. Также сегодня на заводе в Харку приостановлено производство. Читать далее...

Коррупция и иск в два миллиона евро: Таллинн обратился в полицию в связи с проблемами в TLT

Председатель совета АО "Таллинский городской транспорт" (AS TLT) Калле Кландорф обратился в полицию для выяснения, не указывают ли проблемы, выявленные в результате внутреннего расследования, проведенного на предприятии, на совершение правонарушения. Читать далее...

Следивший за бывшей супругой полицейский уволен

Департамент полиции и погранохраны уволил нарвского полицейского, использовавшего базу данных полиции для того, чтобы покопаться в данных своей бывшей жены и ее сожителей. Суд тоже не встал на сторону уволенного полицейского. Читать далее...

В Эстонии названы фирмы, которые считаются с нуждами работников. А ваш работодатель среди них?

Сегодня, 17 октября, министр социальных дел Танель Кийк и министр народонаселения Рийна Солман торжественно отметили 54 работодателя, которые получили знак дружественного к семье работодателя. Читать далее...

Британия и ЕС объявили о новой сделке по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Брекзиту. Читать далее...

Последние герои: история сокращений на швейной фабрике «Сангар» глазами швей

Тарту, Аннелинн, 21 июня 2019 года. Из легендарной швейной фабрики «Сангар» выходят празднично одетые работники, в руках розы и благодарности. Предприятие, предлагавшее на пике работу тысяче человек, закрыто. Читать далее...

Новые магазины и фуд-корт: смотрите, как выглядит торговый центр Kristiine после масштабного обновления

Два года длившиеся работы по обновлению в торговом центре Kristiine завершены. На обновления было потрачено почти 20 миллионов евро. Читать далее...

Внезапно: известная турфирма бежит из Эстонии

Турфирма Aurinko внезапно сообщила, что после зимнего сезона прекращает деятельность в Эстонии, и продолжит свою работу уже в Финляндии. Читать далее...

Обвиняемые в убийстве подростки предстанут перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд дело двоих подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые обвиняются в убийстве мужчины в таллиннском районе Ыйсмяэ. Читать далее...

Юферева-Скуратовски передумала? "Раскаяние Рейтельманна было не очень-то искренним"

Глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски успела пожалеть о своем решении поддержать кандидатуру представителя EKRE Урмаса Рейтельманна. Читать далее...

Крупная афера раскрыта: сотни эстонских строителей получали зарплату в конверте

В Финляндии в деле о крупном мошенничестве в строительной сфере предъявлены обвинения. Перед судом предстанут 16 человек. Читать далее...

Одна из крупнейших IT-компаний Украины открывает офис в Эстонии