Картина дня: отставка министра Кинго, тонкости бургерного бизнеса, махинации лидеров ОПГ и банкротство ночного клуба

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Министр инфотехнологий Керт Кинго подала в отставку
Министр инфотехнологий и внешней торговли Керт Кинго сегодня вечером подала премьер-министру Юри Ратасу прошение об отставке. «В нынешней ситуации я не считаю возможным продолжать работу в качестве министра», - сказала она. Читать далее...
Схема: как жила и чем дышала скрывавшаяся в тени Ратуши преступная группировка
Под видом престижного и находившегося на хорошем счету бара в Старом городе, согласно обвинению Государственной прокуратуры, процветал криминальный бизнес, корни которого уходят в прошлое, на 20 лет назад. Судебный процесс века наконец раскрывает карты деятельности мафии в Таллинне. Читать далее...
Чем известнее сеть общепита, тем меньше она доверяет эстонцам: история появления KFC и Burger King в Эстонии
В этом году в Эстонию, положив конец слухам, прибудут две всемирно известные франшизы: KFC и Burger King. Известный бренд не может выйти на рынок просто так, потому что чем известнее имя, тем строже условия франшизного договора. Читать далее...
Таллинн отказал Citybee в праве бесплатной парковки на городских улицах
Столичная горуправа решила отказать в праве бесплатного пользования городскими зонами платной парковки литовской компании Citybee, которая рассчитывала запустить в Таллинне услугу каршеринга с поминутной тарификацией - когда пользоваться арендуемым автомобилем можно по той же схеме, что и сдаваемыми напрокат электросамокатами. Читать далее...
Увязший в долгах топовый ночной клуб Таллинна на грани банкротства
Закрывший двери в начале этого года таллиннский ночной клуб Vabank ходатайствует о банкротстве через Харьюский уездный суд. Читать далее...
В Пыхья-Таллинне открылся новый магазин Maxima
Во вторник розничная сеть Maxima, которая в 2019 году инвестирует порядка восьми миллионов евро в обновление имеющихся магазинов и строительство новых, открыла уже второй в этом году новый магазин шаговой доступности в Пыхья-Таллинне. Таким образом, общее число магазинов сети в Эстонии выросло до 82. Читать далее...
В ходе строительства Рейди-теэ обнаружены останки старого корабля
В ходе строительства прибрежного укрепления возле Рейди-теэ в Таллинне были обнаружены останки старого судна, о существовании которого ранее не было известно. Остов судна был обнаружен под землей на узком участке между морем и отрезком дороги, ведущим из порта к Рейди-теэ. Читать далее...
В Эстонии обнаруживают все больше поддельных евро
За последние полгода в Эстонии было выявлено 27 купюр достоинством в 50 евро с пометкой «Movie money». Эти купюры на первых взгляд очень похожи на настоящие деньги, но на самом деле это реквизит хорошего качества, пишет полиция на своей странице в Facebook. Читать далее...
17-летняя девушка, которую разыскивала полиция, нашлась десять дней спустя
Полиция на прошлой неделе помощи в поисках 17-летней Анны-Лийзы. Cегодня Департамент полиции и погранохраны сообщил, что девушка нашлась и с ней все в порядке. Читать далее...
Недалеко от Лондона обнаружен грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании полицейские обнаружили этим утром тела 39 человек. Читать далее...
Большая неразбериха в научном мире: ученые не знают получат ли они зарплату, когда и в каком объеме
Государство хочет резко изменить правила игры в финансировании науки. Кого-то сократят, кого-то станет больше. А ученые не знают ничего, поскольку решения принимаются в дальних комнатах министерств. Читать далее...
Eesti Energia: в будущем – возможно, но пока это слишком дорого
На прошлой неделе Rus.Posimees писал о технологии, позволяющей, с точки зрения ученых ТТУ, решить проблему эстонской сланцевой энергетики и сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Мы спросили в Eesti Energia, не считают ли они целесообразным вернуться к этой теме в свете новых научных данных и обещания правительства сделать Эстонию климатически нейтральной к 2050 году. Читать далее...
Исследование: пенсионная система Эстонии не гарантирует пенсионерам финансового благополучия
Роль и ответственность человека в вопросах своего финансового благополучия после выхода на пенсию должна вырасти, сообщила в среду пресс-служба Центра мониторинга развития. Читать далее...
Известный бизнесмен: на рынке офисных площадей грядут банкротства
Основатель строительной компании Astlanda Яанус Отса сказал, что карманы девелоперов офисных площадей к новому году должны быть наполнены ликвидным имуществом, в противном случае можно ожидать, что некоторые компании обанкротятся. Читать далее...
СМИ: США сымитировали бомбардировку Крыма
Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами. Читать далее...
Рейтинги партий: реформисты опережают ближайших конкурентов более чем на 10 процентов
Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайших конкурентов превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Мужчина, напавший на детей в школе, пошел на сделку с прокуратурой
Мужчина, в конце мая применивший насилие по отношению к ученикам силламяэской Ваналиннаской основной школы, пошел на сделку со следствием. Читать далее...
Врач о грядущем кризисе: людям предлагают ездить к семейному врачу за 160 километров
Что является причиной нехватки семейных врачей в регионах, и как переломить ситуацию. Читать далее...
Смотрите, каким будет в скором будущем Старый порт Таллинна
Исходя из результатов состоявшегося международного конкурсa идей, акционерное общество Tallinna Sadam представило Таллиннской городской управе ходатайство об инициировании детальных планировок территории Старого порта. Читать далее...
Что дала реформа высшего образования? Студенты работать меньше не стали, а иностранцев стало больше
Госконтроль считает, что результаты проведенного в 2013 году перехода на бесплатное высшее образование и сопутствующей этому реорганизации оказались недостаточными по сравнению с заявленными целями. Хотя студенты оканчивают высшую школу быстрее и меньше прерывают учебу, возможности вузов по получению дополнительного дохода сократились, а модель финансирования высшего образования не соответствует современным условиям. Читайте далее...
Будьте внимательны: наличие этих букв в имени может помешать вам получить электронную российскую визу
Многие финские туристы не смогли попасть в России по электронной визе. Основная причина в том, что владельцы виз, заполняя форму, написали свое имя в такой форме, которая не соответствует указанным требованиям. Читать далее...