Картина дня: тучи сгущаются над Swedbank, позорные столбы возвращаются и забастовка водителей Bolt

Позорные столбы возвращаются: юрист ведет в соцсети страницу, на которой публикует данные должников

Век социальных сетей не оставляет места для приватности. В Сети можно найти не только собственные публикации и фотографии, некогда выложенные как будто для ограниченного круга друзей, но и информацию о себе, выложенную кем-то с какими-то целями. Читать далее...

Британские водители Bolt в бешенстве и вышли на протесты против эстонской компании

Лондонские водители Bolt вышла на протесты, обвиняя эстонскую фирму в несправедливо маленьких зарплатах и манипулировании алгоритмами приложения Bolt. Читать далее...

Владимир Свет о проблемах каршеринга: лично я приехал сюда на Citybee

Таллинн отказал в бесплатной парковке литовской компании, первой предложившей в Эстонии услугу каршеринга. Власти обосновали это решение соображениями экологии. При каких условиях город мог бы сменить гнев на милость? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет. Читать далее...

Тюрьма и прокуратура поддержали досрочное освобождение госизменника Хермана Симма

На состоявшемся в Валгаском здании суда заседании Тартуского уездного суда как тюрьма, так и прокуратура поддержали досрочное освобождение госизменника Хермана Симма. Читать далее...

Финансовая инспекция начала в отношении Swedbank производство по делу о проступке

В понедельник, 28 октября, Финансовая инспекция начала производство в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора. Читать далее...

Бушевавшие на юге Эстонии ветры на несколько часов загнали государство в тупик

В связи с воскресным ураганом вчера Министерство внутренних дел вновь напомнило жителям страны о том, что к кризисам нужно быть готовым. Но насколько само государство готово к кризисам? Нужно ли привыкать к тому, что во время урагана в тупик будет загнана и внутренняя безопасность Эстонии? Такими вопросами задался Postimees.

Проект реформы второй пенсионной ступени отправляют на круг согласования

На этой неделе проект реформы второй пенсионной ступени направится на круг согласования, сообщил во вторник BNS пресс-секретарь Министерства финансов Отт Хейнапуу. Читать далее...

Nordica: если ситуация на рынке изменится, полеты из Таллинна будут возобновлены

В интервью ERR гендиректор предприятия Эрки Урва подчеркнул, что компания не прекратила, а лишь приостановила обслуживание прямых линий из Таллинна, а от прогнозов, когда самолеты Nordica вновь станут перевозить пассажиров из столицы Эстонии в другие города Европы, он воздержался, отметив лишь, что все зависит от ситуации на рынке. Читать далее...

Евгений Стеблов: любить вообще непросто

В рамках 15-го фестиваля «Золотая маска в Эстонии» Театр им. Моссовета представил в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве спектакль «Не все коту масленица» по одноименной пьесе Александра Островского. Главную роль в постановке исполнил Евгений Стеблов. Журналист Rus.Postimees Елизавета Калугина поговорила с актером о его работе с режиссером Алексеем Кореневым, о прошлом и настоящем российского кино и о многом другом. Читать далее...

Осторожно: на фальшивом сайте торговой сети под видом розыгрыша денег выманивают личные данные!

В Интернете начал распространяться мошеннический лжесайт Selver, на котором обещают разыграть подарочные карты стоимостью 500 евро по случаю предстоящей годовщины Selver. Речь идет о подделке, при помощи которой злоумышленники пытаются украсть личные данные людей. Читать далее...

С завтрашнего дня в Эстонии нельзя ездить со скоростью 100 и 110 км/ч

С завтрашнего дня, 30 октября, Департамент шоссейных дорог отменяет действие знаков, разрешающих максимальную скорость движения в 100 и 110 км/ч на крупнейших государственных шоссе по всей Эстонии. Таким образом, максимальная скорость движения составит 90 км/ч. Читать далее...

Абсурд: в Рийгикогу рассматривается важный законопроект, авторство которого никто не признает