Портал Rus.Postimees предлагает вспомнить, каким был для жителей Эстонии уходящий Год Свиньи.

Выборы, выборы, кандидаты – молодцы!

Хелир-Валдор Сеэдер, Юри Ратас и Март Хельме. ФОТО: Remo Tõnismäe

В начале марта в Эстонии состоялись парламентские выборы, по итогу которых победила Партия реформ. Второе место заняла Центристская партия, третье место досталось Эстонской консервативной народной партии (EKRE), четвертое – «Отечеству», пятое – социал-демократам. Подававшая большие надежды, но недосчитавшаяся столь драгоценных голосов из-за провокационной предвыборной кампании «Ээсти 200», увы, не преодолела избирательный барьер, как «Зеленые Эстонии» и «Богатство жизни».

Коалиционные переговоры Партии реформ провалились, и к власти пришли центристы, отечественники и национал-консерваторы. Благодаря особому таланту впервые вошедших в парламент членов EKRE делать необдуманные заявления и провоцировать скандалы, правительственный союз неоднократно оказывался на грани развала, о чем подробнее читайте ниже.

Здесь же стоит добавить, что в мае состоялись выборы в Европарламент, которые также выиграла Партия реформ. Евродепутатами стали реформисты Андрус Ансип и Урмас Паэт, социал-демократы Марина Кальюранд и Свен Миксер, центристка Яна Тоом и консерватор Яак Мадисон.

EKRE как диагноз

Март Хельме, Март Ярвик, Рене Кокк, Марти Куузик и Мартин Хельме. ФОТО: Eero Vabamägi

Министрами от EKRE в новом правительстве Юри Ратаса стали Март Хельме (министр внутренних дел), Мартин Хельме (министр финансов), Рене Кокк (министр окружающей среды), Март Ярвик (министр сельской жизни) и Марти Куузик (министр внешней торговли и ИТ). Двое из этого списка – уже в отставке, еще у двоих были такие же реальные шансы лишиться министерского кресла. Предлагаем вспомнить, как развивались события.

В конце апреля Марти Куузик, находясь в должности министра всего один день, подал в отставку в связи с предъявленными ему обвинениями в семейном насилии. Как писали СМИ, он сломал руку бывшей жене. Сам политик опроверг все обвинения, назвав давление со стороны общественности охотой на ведьм, а потом и вовсе потребовав в суде выплаты компенсации в размере более 30 000 евро за вынуждение подать в отставку.

В правительстве его сменила Керт Кинго, которая сразу же поразила заявлением, что во время выполнения своих должностных обязанностей она будет выбираться за рубеж как можно реже. А если ехать и придется, то говорить с коллегами она будет только на эстонском языке. Своим принципам Керт Кинго не изменила, стараясь по возможности молчать и не высовываться. Так, например, она пропустила несколько важных зарубежных поездок, а также не побывала ни на одной из 24 пресс-конференций правительства. Отставка Керт Кинго в конце октября была связана с обстоятельствами, касающимися решения нанять Якко Вяли в качестве советника министра. Министерство экономики и коммуникаций уличило ее во лжи, и не получив поддержки от премьер-министра Юри Ратаса и вице-председателя EKRE Мартина Хельме, Керт Кинго покинула свою должность. Сейчас пост министра внешней торговли и ИТ занимает Каймар Кару.

Очередным испытанием для коалиции стала попытка отца и сына Хельме прекратить трудовые отношения с гендиректором Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Эльмаром Вахером. Все это происходило на фоне скандала с урезанием расходов в сфере безопасности. В середине августа министр финансов Мартин Хельме, который временно заменял своего отца и лидера EKRE Марта Хельме на посту главы МВД, заявил, что в отношении Эльмара Вахера начато дисциплинарное производство, а позже – что трудовые отношения с ним разорваны. Эльмар Вахер на это возразил, что снять с должности его имеет право только правительство ЭР, а уходить в отставку добровольно он не собирается. После его отказа выйти в отставку ему был вручен приказ министра внутренних дел об освобождении от занимаемой должности, глава полиции назвал этот приказ юридически ничтожным и был прав. Премьер-министр Юри Ратас не поддержал Мартина Хельме, заявив, ДПП находится в надежных руках: для недоверия руководителю подобного ведомства должны быть очень веские причины, но таковых никто не называл. После этого Хельме-младший признал, что решение освободить Вахера от занимаемой должности являлось превышением его полномочий. Вернувшись из отпуска, уже Хельме-старший встретился с Вахером и сгладил конфликт.

Март Хельме также был в этом году плохим мальчиком, учинив международный скандал своим оскорбительным высказыванием в адрес новоиспеченного финского премьера Санны Марин, которое касалось ее работы продавцом в прошлом. «От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают, - охарактеризовал новое правительство Финляндии Март Хельме. – Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Мгновенно на Марта Хельме обрушился шквал критики, и он тут же поспешил уточнить, что не ставил под сомнение теплые отношения Эстонии и Финляндии, а затем принес извинения Санне Марин. Премьер-министр и президент Эстонии тоже извинились перед финскими коллегами за слова Хельме, а оппозиция объявила ему вотум недоверия, который провалился.

Март Ярвик завершил работу на посту министра сельской жизни в конце ноября. Он был освобожден от занимаемой должности по предложению премьер-министра Юри Ратаса с учетом результатов отчета спецкомиссии под руководством госсекретаря Таймара Петеркопа. Эта комиссия, расследовавшая происходившее в административной сфере Министерства сельской жизни, пришла к выводу, что Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в аудит Ветеринарно-пищевого департамента, превысив тем самым свои полномочия.

«Бессмысленная говорильня» Урмаса Рейтельманна

Довольный Урмас Рейтельманн (в центре). ФОТО: Konstantin Sednev

В ноябре еще один член EKRE Урмас Рейтельманн – автор скандальных высказываний «о 300 000 паразитирующих в Эстонии тибл» и рвущемся в Европу сброде – стал членом делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), что вызвало недовольство определенной части общества, посчитавшей, что можно было найти более достойного кандидата.

За Рейтельманна в Рийгикогу проголосовали 52 депутата коалиционных партий, против были 44. Единственным членом коалиционной партии, проголосовавшим против, стала Виктория Ладынская-Кубитс. Воздержался ее однопартиец Михаил Лотман («Отечество»). Мария Юферева-Скуратовски в голосовании не участвовала. Сам Урмас Рейтельманн до своего назначения заявлял, что ПАСЕ является «бессмысленной говорильней», польза от участия в которой минимальна.

Таким образом, новый состав эстонской делегации в ПАСЕ выглядит следующим образом: председатель Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия), постоянные члены – Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) и Урмас Рейтельманн (EKRE). Замещающие члены – Индрек Саар (Социал-демократическая партия), Райво Тамм («Отечество») и Вилья Тоомаст (Партия реформ).

Пенсионная реформа - да или беда?

Пенсионерки. ФОТО: Marianne Loorents

В этом году правительство Эстонии одобрило изменение II пенсионной ступени, вступление и выход из которой станут добровольными – для этого нужно будет подать заявление в пенсионный центр или в банк.

Платежи можно остановить, оставив все накопленные деньги в фонде, которые оттуда будут инвестироваться. Также платежи можно остановить, забрать все накопленные деньги. У тех, кто хочет инвестировать самостоятельно, после ухода из фонда возникнет возможность перевести средства на личный инвестиционный счет.

Деньги, накопленные на пенсионной ступени, в сумме до 10 000 евро выплачиваются сразу, большие суммы делятся на три части. С выплат нужно будет заплатить подоходный налог. У тех, кто уйдет из второй ступени, через 10 лет появится возможность присоединиться к ней снова. Через 10 лет они смогут снова забрать все деньги и выйти из второй ступени. В будущем эти люди будут получать пенсию по первой или третьей ступеням, присоединиться ко второй ступени они больше не смогут.

Люди, родившиеся в 1982 году или раньше и сейчас присоединяющиеся ко второй ступени добровольно, смогут в первый раз забрать деньги через 10 лет. Если у человека есть накопления на второй ступени, то по достижении им пенсионного возраста он сможет сам решить, использовать ли их в виде пожизненной пенсии либо пенсии на определенный срок или снять всю сумму сразу. Реформа начнется в 2020 году.

Сторонники пенсионной реформы ликуют, что теперь смогут забрать все накопленные деньги, а противники – в первую очередь, Банк Эстонии и представители финансового сектора – предупреждают об опасностях. По их оценке, упразднение обязательной накопительной пенсии в долгосрочной перспективе приведет к росту обнищания людей пенсионного возраста и неизбежности повышения налоговой нагрузки.

Сотни аптек под угрозой закрытия

Аптека в Выру. ФОТО: Arvo Meeks

В этом году горячо обсуждалась аптечная реформа, тема сложная и подогревающая страсти. С одной стороны, ее поддерживают Министерство социальных дел, Эстонская палата провизоров и Эстонский союз аптекарей. С другой стороны, против Эстонское объединение аптек (EAÜ), представляющее принадлежащие оптовым торговцам аптечные сети.

Согласно принятой пять лет назад аптечной реформе, с 1 апреля 2020 года владельцами аптек не смогут быть оптовые продавцы лекарств, на 51 процент аптеки должны принадлежать провизорам. Одному провизору при этом может принадлежать до четырех аптек (в городах с населением более 4000 человек), в одной из которых провизор должен сам работать заведующим. Цель реформы – усилить роль провизоров в системе здравоохранения, обеспечить профессиональное развитие аптечной службы и снизить влияние коммерческих интересов. К настоящему моменту 329 из 494 аптек в Эстонии не соответствуют требованиям реформы, в связи с чем всем им грозит закрытие. Речь идет об аптеках, 250 из которых находятся в городах с населением более 4000 человек, 61 – в сельской местности и 18 – в небольших городах.

В декабре парламентские фракции Центристской партии, EKRE и «Отечество» представили проект поправки к Закону о лекарственных средствах, предусматривающий отмену вступающей в силу в апреле 2020 года аптечной реформы в ее нынешней форме и возобновление ее обсуждения. Законопроект будет обсуждать социальная комиссия Рийгикогу. По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, этот законопроект поможет сохранению аптечного рынка в его нынешнем виде, обеспечит доступность лекарств и предотвратит закрытие нескольких сот аптек. Согласно законопроекту, ограничения, которые могли привести к проблеме с доступностью медикаментов и с функционированием аптечного рынка, не вступят в силу. Кроме того, в городах с населением менее 4000 человек для аптек будут действовать упрощенные правила. Какой будет аптечная реформа в деле, узнаем в новом году.

Алло, это прачечная?

Поиски Айвара Рехе в Таллинне, когда еще была надежда, что он жив. ФОТО: Mihkel Maripuu

Здесь мы хотели бы вспомнить, захлестнувшую Эстонию волну скандалов с отмыванием денег через банки.

В феврале Финансовая инспекция предписала закрыть эстонский филиал Danske Bank из-за подозрений в отмывании денег через его эстонское подразделение. Danske Bank должен был прекратить деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов эстонского филиала. «Серьезные нарушения, допускавшиеся Danske на протяжении многих лет, и ущерб, нанесенный авторитету финансового сектора Эстонии, достойны недвусмысленного порицания», - отмечала Финансовая инспекция. Тогда же Danske Bank официально объявил о прекращении деятельности не только в Эстонии, но и в других странах Балтии, а также в России, а вскоре выполнил предписание Финансовой инспекции. «Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество, - говорил врио гендиректора Йеспера Нильсена. - Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах».

В сентябре громом среди ясного неба стала новость о самоубийстве бывшего гендиректора эстонского филиала Dasnke Bank Айвара Рехе. Он руководил банком как раз в то время, когда через него проводились подозрительные транзакции на миллиарды долларов. За год до этого трагического события Айвар Рехе был признан врагом прессы, так как не давал никаких разъяснений в связи со скандалом об с отмыванием денег через Danske.

В июле прокуратура и Центральная криминальная полиция начали уголовное производство против Swedbank, чтобы расследовать предположительно имевшие место в 2011-2017 годах случаи отмывания денег и предоставление финансовому надзору ложных данных. Согласно подозрениям, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство. Месяцем ранее Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Кроме того, было объявлено, что банк и его правление покинет Прийт Перенс. В конце сентября было подтверждено, что трудовые отношения с Киттом и Таммевялья, а также с нынешним руководителем отдела банкинга частных лиц Кайе Метсла будут прекращены.

Вскоре Финансовые инспекции Эстонии и Швеции объявили о начатом против Swedbank производстве. Шведская фининспекция заявила, что в ходе расследования деятельности Swedbank обнаружила достаточное количество доказательств, для того чтобы решить, должен банк быть оштрафован или нет. Таким образом, инспекция дала ясный сигнал о том, что в расследовании есть успехи. Согласно шведскому законодательству, возможные штрафы составляют от 10 процентов годового дохода Swedbank до двухкратной суммы прибыли, заработанной с нарушением правил. Общий доход Swedbank в прошлом году составил 44,2 миллиарда шведских крон или 4,10 миллиарда евро, что означает, что штраф, основанный на цифрах 2018 года, может составить 4,42 миллиарда крон или 410 миллионов евро.

В ноябре стало известно, что в скандал с отмыванием денег оказался втянутым и банк SEB. Шведская национальная вещательная корпорация SVT анонсировала выпуск в эфир передачи о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, о чем общественность оповестил сам банк. После этого акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон. «Как и любой другой банк, SEB не может гарантировать, что его не использовали или не используют для отмывания денег. Постоянно возникают новые вызовы и риски. Профилактика отмывания денег SEB не может прекратиться и не прекратится», - прокомментировал банк.

Удар по репутации ТТУ

Ректор ТТУ Яак Аавиксоо спешит на встречу с министром образования Майлис Репс. ФОТО: Eero Vabamägi

В августе Postimees рассказал о том, Институт общественного управления Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета (ТТУ) мошенничал с проектными деньгами Европейского союза, чтобы добыть средства на зарплаты ученым, подделывая для этого графики и рабочие часы. Узнавший о происходящем еще пять месяцев назад ректор Яак Аавиксоо закрывал на это глаза.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве со льготами. ТТУ созвал следственную комиссию, которая пришла к выводу, что ошибки при управлении проектом, конечно, были, но утверждения Postimees об обмане безосновательны. Отчет комиссии был отправлен и в Европейскую комиссию. Сам университет был готов признать ошибку лишь на сумму в 17 000 евро.

Несмотря на выводы университета, в декабре Европейская комиссия официально уведомила Таллиннский технический университет об аудите, в ходе которого будут основательно проверены проекты Института общественного управления Рагнара Нурксе, имевшие европейское финансирование, в том числе, масштабно освещенный в Postimees научный проект OpenGovIntelligence (OGI). В результате аудита может получиться так, что ЕС потребует вернуть проектные деньги или снизит дотации. Такие аудиты обычно очень основательны, и значительными могут стать даже мелочи. На кону миллионы евро.

Тарту vs Нарва

Многострадальный макет старой Нарвы, место для размещения которого искали весь год. ФОТО: Margus Ansu

В течение первой половины года жители Эстонии пристально следили за тем, как Тарту и Нарва борются за титул «Культурной столицы 2024». В августе независимая международная экспертная комиссия объявила о победе Тарту.

«В 2011 году этого титула был удостоен Таллинн, теперь же настал черед Тарту, который будет находиться в центре внимания в течение всего года. Титул культурной столицы Европы – прекрасная возможность оживить культурную жизнь города, а также донести культуру и культурное наследие до каждого горожанина – так сказать, с доставкой на дом. Кроме того, это даст возможность познакомить с городом и его культурными ценностями гостей из Европы и со всего мира, внести свой вклад в расширение культурного многообразия на нашем континенте», - сказал Тибор Навракшич, европейский комиссар в сфере образования, культуры, работы с молодежью и спорту.

Конкурс на звание культурной столицы 2024 года начался в ноябре позапрошлого года. К сроку, то есть к октябрю 2018 года, поступили заявки от расположенных в Эстонии городов Курессааре, Нарвы и Тарту. После предварительного отбора в финал вышли Нарва и Тарту. «Оба города, как Нарва, так и Тарту, проделали очень основательную работу. Несмотря на то, что теперь победитель известен, сам процесс подачи заявок предоставил всем вовлеченным городам прекрасную возможность повысить значение и роль культуры в развитии города и близлежащего региона в целом. Поэтому все хорошие идеи всегда стоит развивать и реализовывать», - сказал министр культуры Тынис Лукас.

Лидерство в рейтинге PISA

Сдача госэкзамена по эстонскому языку. ФОТО: Tairo Lutter

Согласно результатам международного исследования учебных навыков ОЭСР PISA 2018, навыки учащихся эстонских основных школ абсолютно лучшие в Европе. Причем во всех трех исследованных сферах – математике, чтении и естественных науках. В Эстонии выросла доля тех, кто получает сверхвысокие результаты, и уменьшилась доля учащихся со слабыми показателями. Результаты исследования указывают на то, что эстонские основные школы дают равномерно хорошее образование, независимо от происхождения ребенка.

В рейтинге европейских стран PISA 15-летние эстонские подростки на первом месте в чтении, математике и естественных науках. В мире наши учащиеся по чтению на 5-м месте, по математике – на 9-м и по естественным наукам – на 4-м. Эстония входит в число тех пяти стран, где ученики смогли показать результаты лучше прежних в целых двух областях. PISA показывает, что эстонская система образования гарантирует и результативность, и равенство основного образования – по сравнению с другими странами у нас велика доля тех учащихся, которые несмотря на неблагоприятное социально-экономическое происхождение получают очень хорошие знания и навыки.

«За эти замечательные результаты мы в первую очередь должны благодарить наших учеников и учителей, чьи ежедневные старания дают нам повод гордиться образованием нашей страны, - сказала министр Майлис Репс. – То, что мы стабильно достигаем высоких результатов, показывает, что в быстро меняющемся мире нам удается делать правильный выбор. Я очень рада, что Эстонию знают и ценят в мире именно как страну и нацию с отличным образованием».

Танцуют (и поют) - все!

Праздник песни. ФОТО: Mihkel Maripuu

В 2019 году исполнилось 150 лет с момента проведения первого Певческого праздника. Летом в честь этого события в Таллинне состоялся XXVII Праздник песни и XX Праздник танца под общим названием «Мое отечество - моя любовь». Организаторы называли его самым масштабным за всю историю.