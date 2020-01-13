Картина дня: подробности жуткой аварии, Языковой департамент и суд над наркоторговцами

Пьяный водитель погубил три поколения семьи

В крови виновника трагической аварии на Сааремаа, в ходе которой погибли две женщины и ребенок, было обнаружено 3,7 промилле, передает Postimees. Как сообщает Eesti Päevaleht, беременная пассажирка Volvo борется за жизнь в больнице. Читать далее...

Наркоторговцы на скамье подсудимых: только не высылайте из Эстонии, здесь наши родственники!

В пятницу в Валга по обвинению в незаконном обращении с наркотическими средствами в большом количестве перед судом предстали шесть человек. Двое из них отправились за решетку, четверо отделались условным сроком. Читать далее...

Социальный работник в тупике: бюджет ограничивает возможности оказания помощи

Живущий в одиночестве пожилой человек или инвалид, который в зимнее время не справляется с отоплением своего жилого помещения, должен получить помощь социального работника из местного самоуправления. Новое решение Государственного суда гласит, что самоуправление не может отказаться от предоставления помощи, сказав, что «у вас есть родственники» или «у нас нет денег». Читать далее...

Экс-руководитель хочет получить от Novatours 180 000 евро: суд встал на сторону работодателя

Таллиннский окружной суд в понедельник, 13 января, отменил решение суда первой инстанции, по которому туристическое предприятие Novatours должно было выплатить своему бывшему руководителю Андреэ Уусталу свыше 183 000 евро в виде недополученной зарплаты, отпускных и пени. Читать далее...

Запятнанная репутация – не проблема для Мартина Хельме

Предприниматель Арго Лууде (EKRE) был определен в Комитет по назначению членов советов госпредприятий. Объясняем, что это значит и почему вызывает сразу два конфликта. Читать далее...

EKRE попалась на запрещенном пожертвовании

В четвертом квартале 2019 года EKRE получила пожертвования от двух паевых товариществ, выясняется из отчетов, представленных комиссии по надзору за финансированием партий. Пожертвование от юридического лица запрещено законом. Читать далее...

Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет

НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комплексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на понедельник, 13 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Читать далее...

Языковой департамент приступит к работе первого сентября

Министерство образования и науки составило для правительства план создания Департамента образования и по делам молодежи и реорганизации Языковой инспекции в Языковой департамент. Оба ведомства могли бы приступить к работе первого сентября. Читать далее...

ДТП в центре Таллинна: автомобиль вылетел на тротуар, водитель сбежал с места происшествия

В воскресенье, 12 января, в центре Таллинна произошло ДТП с участием двух автомобилей, водитель одного из которых скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Продавцы топлива: план Хельме по снижению акцизов имеет ограниченное влияние

Крупнейшие эстонские продавцы топлива поддерживают план министра финансов Мартина Хельме снизить акциз на дизельное топливо, но в то же время они предупреждают, что данный шаг будет иметь ограниченное влияние. Читать далее...

Погода изменится: к Эстонии приближается активный циклон