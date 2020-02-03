Картина дня: изменения на рынке труда, встреча правительства с президентом и масштабная поисковая операция

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Двуязычная среда, шестичасовой рабочий день и роботы: как изменится в Эстонии рынок труда в 2020 году?
За прошедшее десятилетие на рынке труда Эстонии произошли большие изменения, заставившие многих работодателей переоценить свои действия в отношении найма сотрудников и найти новый подход к поиску персонала. Что принесет рынку труда 2020 год? Портал поиска работы CVKeskus.ee собрал тренды, которые по всей вероятности будут влиять на эстонский рынок труда как в новом году, так и в наступившем десятилетии. Читать далее...
Галерея: члены правительства приехали к президенту Кальюлайд на совместный обед
Члены правительства сегодня собрались в Кадриорге на совместном обеде с президентом Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить важные для Эстонии вопросы. Читать далее...
Масштабная поисковая операция: на туристической тропе исчезли две женщины и шесть собак
Сегодня ночью в полицию сообщили, что 46-летняя и 36-летняя женщины пошли в волости Ания на туристическую тропу гулять с собаками, но не вернулись домой. Потерявшихся дам и их собак удалось найти сегодня в 11 часов живыми, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Прокурор: тюрьма водителю-пьянице не поможет
Награжденный президентом за долгую службу старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва пять лет назад не знал, как государство могло бы предотвращать смерти на дороге. Теперь он уверен, что от одной только тюрьмы пользы не будет, и признает, что нам предстоит пройти еще очень длинный путь. Читать далее...
Что будет с Европой, если дела британцев после Брекзита пойдут лучше?
Длившаяся почти три с половиной года история с Брекзитом в прошлую пятницу, наконец, завершилась: Великобритания вышла из Евросоюза. Как минимум - официально и в теории. На самом деле, в экономике, праве, человеческом житье-бытье практически ничего не изменилось. Помимо того, что Лондон утратил (официальное) право решать вопросы ЕС. По крайней мере, пока Соединенное Королевство по сути остается страной Евросоюза, граждане и предприятия которой должны следовать утвержденным в Брюсселе правилам, и продолжает делать взносы в союзный бюджет. Читать далее...
Мужчина угрожал застрелить работников скорой помощи
Суд приговорил к условному сроку жителя Сааремаа Геннадия, который в нетрезвом виде угрожал пневматическим ружьем приехавшей на вызов бригаде скорой помощи. Читать далее...
"Спутник" мог бы быть барометром отношений между Эстонией и Россией
Известно, что если при приеме какого-либо лекарства возникают побочные эффекты, следует обратиться к врачу или аптекарю. Однако побочные эффекты присущи не только медпрепаратам, и как быть тогда?
Старейшина Пыхья-Таллинна: в дебатах о пенсиях забывают о пожилых людях
В настоящее время бедность пожилых людей представляет для Эстонии большую проблему. Согласно недавнему опросу Департамента статистики, если в 2018 году доля населения, живущая в относительной бедности, составляла 21,7%, то доля людей в возрасте 65 лет и старше, живущих в относительной бедности, составила 43,1%. Причина заключается, в основном, в маленькой пенсии по старости. Читать далее...
Эксперимент Postimees: три надежных способа защитить автомобиль от угона
В прошлом году в Эстонии угнали 276 автомобилей. Один из способов угнать машину - использовать усилитель радиосигнала. Это значит, что вору не нужны ключи от машины для угона. Читать далее...
Рекордное число проверок: 600 водителей остались без прав, а более 180 выпивох - без машин
В прошлом году полиция провела рекордное число проверок на трезвость, а водителям пришлось дуть в алкометр более 900 000 раз. Читать далее...
СМИ: после Брекзита Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС
После выхода из ЕС Великобритания перестанет соблюдать стандарты Евросоюза в области защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий. Такие выводы можно сделать, прочитав отдельные пассажи речи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на тему Брекзита, с которой он собирается выступить перед предпринимателями в понедельник, 3 февраля. Читать далее...
В Эстонии закрылась краудфандинговая платформа: начато расследование, след ведет в Латвию
На прошлой неделе в Эстонии внезапно исчезла компания ENVESTIO, которая предлагала краудфандинговые услуги. Согласно разным оценкам, компании удалось собрать около 30 миллионов евро. Чтобы выяснить, что действительно случилось и были ли украдены деньги, эстонская полиция начала расследование. Об этом сообщает Русский TVNET со ссылкой на программу Nekā Personīga. Читать далее...
Январь войдет в историю как рекордно теплый
Январь 2020 года на всех метеостанциях Эстонии зафиксирован как самый теплый – средняя температура воздуха в Эстонии составляла +3,1 градуса при норме -3,5 градуса. Читать далее...
В Таллинне уличные музыканты и таксисты каршеринга стали головной болью МуПо
Больше всего беспокойство сотрудникам Муниципальной полиции (МуПо) Таллинна доставляют нарушающие закон уличные музыканты из-за рубежа и водители такси, работающие на платформе каршеринга. Читать далее...
Отец посадил ребенка в машину и разогнался до 140 км/ч, чтобы отправить фото бывшей
Жительнице Ляэне-Вирумаа пришлось обратиться к полицейским, чтобы остановить бывшего сожителя и обеспечить безопасность своему ребенку. Читать далее...
Клиенты Swedbank теперь могут получить жилищный кредит прямо в интернет-банке
Теперь все клиенты, берущие в Swedbank жилищный кредит, могут подписать договор в интернет-банке. Читать далее...
Погода в феврале: вслед за резким похолоданием придет потепление
Погода в феврале будет переменчивой – прохладные воздушные массы будут сменяться более теплыми, временами будет идти снег, мокрый снег и дождь. Читать далее...
Защитники животных обеспокоены: осушение пруда Шнелли приведет к массовой гибели рыбы?
В январе управа таллиннского района Кесклинн объявила тендер для поиска предпринимателя, который мог бы выкачать всю воду из пруда Шнелли и очистить его дно от мусора. Идея вызывала обеспокоенность у некоторых защитников животных, поскольку пруд является домом для многих рыб. Читать далее...
В перевозящихся в Эстонию досках обнаружены тайники с контрабандой
На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино Псковской таможни на российско-эстонской границе выявлено 74 000 пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля. Читать далее...
Семиотике быть! Открыта выставка к 100-летию Юрия Михайловича Лотмана
Выдающемуся семиотику, литературоведу, культурологу, одному из основателей Тартуско-Московской школы Юрию Михайловичу Лотману в 2022 году исполнилось бы 100 лет. В связи с этим в Таллиннском университете в рамках проекта ELU уже начали подготовку к круглой дате. Читать далее...
В Силламяэ построят закрытое учреждение для людей с психическими расстройствами, и не все этому рады
В Силламяэ на месте, где в прошлом располагался роддом, в ближайшие пару месяцев должно начаться строительство. АО Hoolekandeteenused, управляющее социальными учреждениями в разных городах Эстонии, собирается строить здесь дом для людей с расстройствами психики, которые по решению суда должны быть под круглосуточным надзором. Владелец соседних участков выступает против строительства - по его мнению, новые соседи могут представлять опасность для жителей Силламяэ. Читать далее...
Невероятно: эти смартфоны на самом деле используют жители Эстонии
Забудьте все рейтинги продаж и международную информацию о популярности производителей телефонов на рынке – все это не касается Эстонии. Читать далее...
Тайские врачи успешно протестировали новый метод лечения коронавируса
Врачи в Банкоке смогли вылечить несколько серьезных случаев заболевания коронавирусом с помощью лекарств от гриппа и ВИЧ. Первоначальные результаты показывает улучшение состояния здоровья пациентов через 48 часов после начала лечения. Читать далее...
Судовой журнал путешествия в Антарктиду: теперь можно начинать осматриваться
После 200-летнего юбилея открытия Антарктиды экипаж перестал спешить, и ему была предоставлена возможность осмотреть ледяной континент. Читать далее...
Ждавшая крупных инвестиций эстонская фирма осталась с носом
31 января завершилась краудфандинговая кампания Mündipesula на платформе Fundwise, с помощью которой компания надеялась собрать от 200 000 до одного миллиона евро. Однако конечный результат составил всего 48 420 евро, то есть 24 процента от минимальной суммы. Читать далее...
Давид Всевиов: политикам выгодно делить людей на эстонцев и русских, чтобы манипулировать ими
В новом выпуске «Своей правды» на канале ETV+ обсудили острую тему: «Одна страна – два мира». Разговор касался взаимоотношений эстонцев и русских. Читать далее...
Трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем
Репортер Rus.Postimees сообщил, что на перекрестке Сууртюки и Коцебу автомобиль с российскими номерами врезался в бок трамвая. Трамвай сошел с рельсов. Смотрите фото...