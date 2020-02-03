Картина дня: изменения на рынке труда, встреча правительства с президентом и масштабная поисковая операция

Двуязычная среда, шестичасовой рабочий день и роботы: как изменится в Эстонии рынок труда в 2020 году?

За прошедшее десятилетие на рынке труда Эстонии произошли большие изменения, заставившие многих работодателей переоценить свои действия в отношении найма сотрудников и найти новый подход к поиску персонала. Что принесет рынку труда 2020 год? Портал поиска работы CVKeskus.ee собрал тренды, которые по всей вероятности будут влиять на эстонский рынок труда как в новом году, так и в наступившем десятилетии. Читать далее...

Галерея: члены правительства приехали к президенту Кальюлайд на совместный обед

Члены правительства сегодня собрались в Кадриорге на совместном обеде с президентом Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить важные для Эстонии вопросы. Читать далее...

Масштабная поисковая операция: на туристической тропе исчезли две женщины и шесть собак

Сегодня ночью в полицию сообщили, что 46-летняя и 36-летняя женщины пошли в волости Ания на туристическую тропу гулять с собаками, но не вернулись домой. Потерявшихся дам и их собак удалось найти сегодня в 11 часов живыми, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Прокурор: тюрьма водителю-пьянице не поможет

Награжденный президентом за долгую службу старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва пять лет назад не знал, как государство могло бы предотвращать смерти на дороге. Теперь он уверен, что от одной только тюрьмы пользы не будет, и признает, что нам предстоит пройти еще очень длинный путь. Читать далее...

Что будет с Европой, если дела британцев после Брекзита пойдут лучше?

Длившаяся почти три с половиной года история с Брекзитом в прошлую пятницу, наконец, завершилась: Великобритания вышла из Евросоюза. Как минимум - официально и в теории. На самом деле, в экономике, праве, человеческом житье-бытье практически ничего не изменилось. Помимо того, что Лондон утратил (официальное) право решать вопросы ЕС. По крайней мере, пока Соединенное Королевство по сути остается страной Евросоюза, граждане и предприятия которой должны следовать утвержденным в Брюсселе правилам, и продолжает делать взносы в союзный бюджет. Читать далее...

Мужчина угрожал застрелить работников скорой помощи

Суд приговорил к условному сроку жителя Сааремаа Геннадия, который в нетрезвом виде угрожал пневматическим ружьем приехавшей на вызов бригаде скорой помощи. Читать далее...

"Спутник" мог бы быть барометром отношений между Эстонией и Россией

Известно, что если при приеме какого-либо лекарства возникают побочные эффекты, следует обратиться к врачу или аптекарю. Однако побочные эффекты присущи не только медпрепаратам, и как быть тогда?

Старейшина Пыхья-Таллинна: в дебатах о пенсиях забывают о пожилых людях