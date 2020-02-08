Картина дня: опасный инцидент на заправке, насилие в школе и телефонные мошенники

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями субботы.
Светлана Алексиевич: «И в этот момент я гладила белье»
"Когда вы хотите описать время, то берите ситуации, где человек обострен, обнажен, а не блаженствует, открыв сеть аптек", - советует лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, выступившая сегодня в Таллинне. Читать далее...
В пяти уездах Эстонии объявлено штормовое предупреждение
Пяти восточным уездам Эстонии в субботу служба погоды направила штормовое предупреждение первой степени об опасности резкого изменения погодных условий, обледенения и гололедицы. Читать далее...
Обеспокоенные родители: синяки и разбитые носы в этой школе - обычное дело
Родители детей, посещающих пярнускую школу Раэкюла, обвиняют образовательное учреждение в неспособности справиться с детьми с особыми образовательными потребностями и обуздать насилие в школе. Директор школы и социальный консультант школы рисуют совершенно другую картину. Читать далее...
Телефонные мошенники постоянно находят новые схемы и быстро адаптируются
В течение этого года полиция получила уже 17 сообщений о случаях, когда людям предлагали инвестировать по телефону и они потеряли свои деньги. Общая известная сумма ущерба составляет около 900 000 евро. Читать далее...
На заправке в Таллинне еще один невнимательный водитель подверг опасности окружающих
За последнюю неделю уже дважды на заправке Sikupilli Alexela в Таллинне клиенты, которые забывают достать заправочный пистолет и уезжают, стали причиной утечки газа. Читать далее...
Магазины Maxima в Латвии и Литве сняли с продажи часть мясных продуктов
Литовская торговая сеть Maxima в пятницу, 7 февраля, во второй половине дня полностью приостановила торговлю свежим мясом и изготовленными из него полуфабрикатами. Читать далее...
Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе
Президент США Дональд Трамп снял с должности посла страны в Евросоюзе Гордона Сондленда. Дипломата уведомили о решении главы Белого дома, которое вступило в силу немедленно, пишет американское издание The New York Times в пятницу, 7 февраля, со ссылкой на заявление посла. Читать далее...
Совершивший обгон внедорожник перевернулся через крышу
Вчера в 23:30 на 109-м километре шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Имавере произошла авария. Водитель ехавшего со стороны столицы внедорожника Audi обогнал машину для обслуживания дорог, потерял контроль над автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся через крышу. Читать далее...
Выбежавшее на дорогу животное погибло при столкновении с лесовозом
Вчера в десять часов вечера в Ярвамаа недалеко от Аравете произошла авария, в ходе которой на шоссе Пярну-Раквере выбежало стадо животных, одно из них погибло при столкновении с грузовиком. Читать далее...
Сомпа избавился от плохого имиджа
Побывав на днях в Сомпа, мы сразу обратили внимание на то, что на его улицах больше прохожих, чем встречалось в других малых частях Кохтла-Ярве - Ору и Кукрузе, о сегодняшней жизни которых "Северное побережье" писало ранее. И такого мнения, что у поселка нет будущего, какое высказывали некоторые жители других малых частей, ни от кого из сомпасцев, с кем разговаривали, не услышали. Читать далее...
Водитель BMW врезался в забор сада, бросил машину и сбежал с места происшествия
Около девяти утра в субботу полицейский патруль обнаружил на углу улицы Рауа и Пярнуского шоссе в Вильянди BMW в аварийном состоянии, который повредил сад частного дома и дорожный знак. Водитель скрылся. Читать далее...
Хельме: государство ждут иски за аптечную реформу на 100 млн евро
По словам министра финансов Мартина Хельме в результате реформы аптек государство ожидает огромным требование о возмещении убытков: речь, безусловно, идет более, чем о 100 миллионах евро. Читать далее...
Пора залить баки? В странах Балтии упали цены на бензин и дизельное топливо
Во всех столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе упали цены на бензин и дизельное топливо. Читать далее...
Молодому человеку, убившему одним ударом отца семейства, не смягчили наказание
Тартуский окружной суд не удовлетворил апелляцию, в которой адвокат просил оправдать или смягчить наказание Алексу Симанису, который в 2018 году в Валга одним ударом кулака убил отца семейства. Читать далее...
Поехал в Таллинн и исчез: при странных обстоятельствах пропал 46-летний мужчина
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Хаапсалу 46-летнего Майта. Читать далее...
Военнослужащий в Таиланде открыл огонь по мирным жителям: 17 погибших
По меньшей мере 17 человек были убиты и неизвестное количество ранено после того, как военнослужащий открыл огонь в районе большого торгового центра в тайском городе Накхонратчасима. Читать далее...
Массовый конфликт в Казахстане: восемь погибших, десятки раненых, сожжены дома и машины
Восемь человек погибли, десятки пострадали в результате массового конфликта на границе Казахстана и Киргизии. По данным МВД Казахстана, 7 февраля в 19:00 в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, что на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми "из хулиганских побуждений" началась групповая драка. Читать далее...
На карантин из-за коронавируса отправился еще один круизный лайнер: на его борту 2000 пассажиров
Круизный лайнер SuperStar Aquarius встал на карантин в порту на северо-востоке Тайваня. Читать далее...
Мадисон: Эстонии есть чему поучиться у США
Евродепутат от Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон считает, что послов, критикующих эстонское правительство, надо снимать с должности. Читать далее...