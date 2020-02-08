Картина дня: опасный инцидент на заправке, насилие в школе и телефонные мошенники

Светлана Алексиевич: «И в этот момент я гладила белье»

"Когда вы хотите описать время, то берите ситуации, где человек обострен, обнажен, а не блаженствует, открыв сеть аптек", - советует лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, выступившая сегодня в Таллинне. Читать далее...

В пяти уездах Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Пяти восточным уездам Эстонии в субботу служба погоды направила штормовое предупреждение первой степени об опасности резкого изменения погодных условий, обледенения и гололедицы. Читать далее...

Обеспокоенные родители: синяки и разбитые носы в этой школе - обычное дело

Родители детей, посещающих пярнускую школу Раэкюла, обвиняют образовательное учреждение в неспособности справиться с детьми с особыми образовательными потребностями и обуздать насилие в школе. Директор школы и социальный консультант школы рисуют совершенно другую картину. Читать далее...

Телефонные мошенники постоянно находят новые схемы и быстро адаптируются

В течение этого года полиция получила уже 17 сообщений о случаях, когда людям предлагали инвестировать по телефону и они потеряли свои деньги. Общая известная сумма ущерба составляет около 900 000 евро. Читать далее...

На заправке в Таллинне еще один невнимательный водитель подверг опасности окружающих

За последнюю неделю уже дважды на заправке Sikupilli Alexela в Таллинне клиенты, которые забывают достать заправочный пистолет и уезжают, стали причиной утечки газа. Читать далее...

Магазины Maxima в Латвии и Литве сняли с продажи часть мясных продуктов

Литовская торговая сеть Maxima в пятницу, 7 февраля, во второй половине дня полностью приостановила торговлю свежим мясом и изготовленными из него полуфабрикатами. Читать далее...

Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе

Президент США Дональд Трамп снял с должности посла страны в Евросоюзе Гордона Сондленда. Дипломата уведомили о решении главы Белого дома, которое вступило в силу немедленно, пишет американское издание The New York Times в пятницу, 7 февраля, со ссылкой на заявление посла. Читать далее...

Совершивший обгон внедорожник перевернулся через крышу

Вчера в 23:30 на 109-м километре шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Имавере произошла авария. Водитель ехавшего со стороны столицы внедорожника Audi обогнал машину для обслуживания дорог, потерял контроль над автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся через крышу. Читать далее...

Выбежавшее на дорогу животное погибло при столкновении с лесовозом

Вчера в десять часов вечера в Ярвамаа недалеко от Аравете произошла авария, в ходе которой на шоссе Пярну-Раквере выбежало стадо животных, одно из них погибло при столкновении с грузовиком. Читать далее...

Сомпа избавился от плохого имиджа