Картина дня: корнеплод-убийца и круги ада получившего отсрочку от армии юноши

Шторм выбросил на берега Эстонии корнеплод-убийцу

Волостная управа Пейпсияэре предупреждает на своем официальном сайте об опасных для жизни растениях на берегу Чудского озера. Людей призывают ни в коем случае не трогать их. Почти тридцать лет назад один молодой любитель природы распрощался с жизнью, поскольку во время похода по неопытности съел вёх. «В компании было двое молодых людей, один умер, второй был посильнее и выжил», - вспоминает Рейер, которая с ужасом слушает доклады, что в природе все дружелюбно и все растения очень полезны. Читать далее...

Получивший отсрочку от армии: я до сих пор не совершил самоубийство только потому, что у меня нет оружия

Тынис (имя изменено) является одним из тех, кого прошлой осенью вызывали на медкомиссию для прохождения срочной службы в армии. Он с 12 лет страдает депрессией. Сейчас Тынису 21 год, он много лет борется с мыслями о самоубийстве. Каждый день. Читать далее...

Полиция расследует жестокое нападение на младшеклассницу

«Она направлялась в кружок, два парня вышли навстречу, один схватил ее за шиворот, второй ударил в живот», - так отец описал то, что в понедельник произошло с его дочерью-младшеклассницей в Вильянди. Читать далее...

Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится мощный шторм

Соревнование североатлантических циклонов на тему кто мощней продолжается. Не успеет один шторм утихнуть, тут же ему на смену спешит другой, и до конца недели ситуация не изменится. Читать далее...

Читатель: на эстонско-российской границе не пропускают ни пешеходов, ни машины. Что произошло?

Читатель Rus.Postimees сообщил, что в пятницу 21 февраля в первой половине дня погранпункты в Нарве и Ивангороде остановили работу больше, чем на час - не пропускали ни пешеходов, ни легковые автомобили и автобусы. Читать далее...

Коронавирусу не удалось сломить эстонский Nissan

Китайский завод Nissan закрылся из-за коронавируса, что повлияло на другие заводы по всему миру. Представительства в Петербурге находятся на грани закрытия, эстонский завод устоял. Читать далее...

Приемную мать обвиняют в жестоком обращении с детьми

Ляэнеская окружная прокуратура отправила в суд дело, в рамках которого 68-летнюю женщину обвиняют в ненадлежащем обращении в течение четырех лет с пять детьми, проживавшими в семейном доме на основании договора услуги замещающего ухода. Читать далее...

Осторожно, этот туроператор продает в Эстонии туры, но не дает гарантий

Департамент защиты прав потребителя (TTJA) сообщил, что туроператор Siafu Tanzania Safaris Ltd не представила доказательство наличия требуемой в Эстонии гарантии. Читать далее...

Подкаст 〉 «Как же бесит!» нехватка мест в школах

Это тринадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев. Читать далее...

Райнер Вакра: можно было бы отделить Нымме от Таллинна, как Ватикан от Рима