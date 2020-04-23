Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 1551 тест на вирус COVID-19, из которых 2,1 процента, то есть 33 теста показали положительный результат. Один человек скончался.

На сегодняшней пресс-конференции министр внутренних дел Март Хельме заявил, что большая часть ограничений будет снята до отмены чрезвычайного положения. В то же время премьер-министр Юри ратас заявил, что ограничения собраний и мероприятий планируется смягчать постепенно, но правило 2+2 будет действовать довольно долго.

Международное воздушное сообщение из-за пандемии коронавируса пока сведено к минимуму, а внутри Европы - и вовсе фактически парализовано. Но рано или поздно его начнут восстанавливать.

Страны Восточной Европы приняли решение о введении ограничений раньше стран Запада, что позволило им гораздо лучше справиться с распространением вируса, пишет издание Wall Street Journal.

Эстония могла бы начать открываться, посоветовал аналитик данных Индрек Сауль еще две недели назад.

Министр государственного управления Яак Ааб предложил правительству установить до конца чрезвычайного положения требование ношения в закрытых общественных местах защитных масок.

По результатам исследования, организованного Центром информации финансовых дел Swedbank, 61 процент жителей Эстонии планирует сократить свои повседневные расходы, а 40 процентов экономят больше, чем раньше.

С четверга в Эстонии начинается выборочное тестирование на коронавирус. Ждите звонка!

Анализ Департамента здоровья показывает, что крупнейшим очагом заражения коронавирусом была трибуна во время встречи волейбольных команд Saaremaa VK и Milano Powervolley.

В связи с распространением коронавируса и чрезвычайным положением, многих беспокоит, что же делать с уже купленными туристическими путевками. Новости о смягчении ограничений в разных странах тоже вызывают вопросы: на что обратить внимание, планируя отдых за рубежом?

Стало известно, что выпускные в таллиннских детсадах хотят запретить, как и в школах.

Медсестра-анеcтезист Катерина Седра из Эстонии проработала три недели в лондонской больнице Сент-Джордж в преддверии пика коронавируса. Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, каково это - работать в эти дни на передовой борьбы с вирусом.

Как считают американские нейрохирурги, коронавирус может вызывать инсульт у молодых в возрасте 30 и 40 лет.

Издатель школьного учебника английского "I love English 7", которым пользуются около 5000 учеников в 200 учебных заведениях Эстонии, пообещал исправить оплошность: карту на которой полуостров Крым показан частью Российской Федерации заклеят.