Картина дня: cемь историй эпидемиологов, тяжелая авария и возвращение на родину эстонского туриста

Яак Мадисон, обрушившийся с критикой на Ангелу Меркель, попал на страницы зарубежной прессы

Вчера, 8 июля, евродепутат от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за выборочную солидарность. Его заявление попало на страницы британского таблоида Daily Express. Читать далее...

Роман Трофимов: «Я просто обменял билет на другой день»

Приключения йыхвисца Романа Трофимова, за которого в буквальном смысле вступилась вся Эстония, а вчера в том же составе негодовала из-за того, что он опоздал на самолет, закончились. Он вернулся на родину, а в аэропорту его встретили представители СМИ. Читать далее...

Второй день подряд: в Эстонии коронавирус снова обнаружен у восьми человек

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 481 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат. Читать далее...

В блокноте обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними Эпштейна найдены контакты из Эстонии

Издание Business Insider несколько дней назад опубликовало контакты людей и предприятий из записной книжки известного финансиста и обвиненного в торговле людьми Джеффри Эпштейна, список превышает 1700 имен. В опубликованной записной книжке есть и два контакта из Эстонии. Читать далее...

Семь историй эпидемиологов. Слезы облегчения, страх смерти и слова благодарности

Окрещенные коронадетективами эпидемиологи работали в течение всего пикового периода заболеваемости и находились на связи со всеми получившими официальный диагноз зараженными, чтобы установить цепочку распространения и прервать ее. Читать далее...

Рейтинги: Партия реформ по-прежнему сильно опережает ближайших конкурентов

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но постепенно разрыв стал уменьшаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Студия Postimees: ВВП снижается, безработица растет – что дальше?

Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит не менее 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7% (вместо прогнозируемых ранее 7,7%). Экономика ЕС в 2020 году уменьшится на 8,3% (прежний прогноз 7,4%). К чему готовиться жителям Эстонии?

Туроператоры Novaturas и Tez Tour решили в июле не летать в Болгарию

Литовские туроператоры Novaturas и Tez Tour решили в июле не организовывать поездок в Болгарию, после того, как в среду Министерство здравоохранения сообщило о своем решении о необходимости 14-дневной самоизоляции для туристов, вернувшихся из этой страны. Читать далее...

Голодовка отменяется: власти разрешили въехать в Эстонию спутнице жизни Михкеля Тикса

В четверг Департамент полиции и погранохраны разрешил въехать в Эстонию спутнице жизни Михкеля Тикса, в прошлом известного баскетболиста, а позже популярного писателя и журналиста. Читать далее...

Европарламент одобрил ужесточение деятельности автоперевозчиков

Европарламент (ЕП) в четверг утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Эстония, Латвия, Литва и еще шесть стран, находящихся на периферии Евросоюза, сопротивлялись этому пакету. Читать далее...

На Петербургском шоссе столкнулись два грузовика: один водитель в больнице

На втором километре Таллиннской окружной дороги столкнулись два грузовика Scania - один с польскими номерами, другой с эстонскими. ДТП произошло сегодня после полудня. Читать далее...

Жители Эстонии могут потребовать компенсацию от Volkswagen

Европейский суд решил, что из-за так называемого дизельного скандала возврата денег от Volkswagen могут требовать все, кто приобрел не отвечающую характеристикам машину. И иск против крупной немецкой корпорации можно подать в своей родной стране. Читать далее...