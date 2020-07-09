Картина дня: надвигающийся шторм, тяжелая авария и возвращение на родину эстонского туриста

Яак Мадисон, обрушившийся с критикой на Ангелу Меркель, попал на страницы зарубежной прессы

Вчера, 8 июля, евродепутат от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за выборочную солидарность. Его заявление попало на страницы британского таблоида Daily Express. Читать далее...

Роман Трофимов: «Я просто обменял билет на другой день»

Приключения йыхвисца Романа Трофимова, за которого в буквальном смысле вступилась вся Эстония, а вчера в том же составе негодовала из-за того, что он опоздал на самолет, закончились. Он вернулся на родину, а в аэропорту его встретили представители СМИ. Читать далее...

До 30 м/с: в выходные на Эстонию обрушится мощный шторм

Утром в субботу на эстонских островах и западном побережье ожидается сильный шторм, который по мощности можно сравнить с обрушившимся на Южную Эстонию осенью прошлого года. Читать далее...

Второй день подряд: в Эстонии коронавирус снова обнаружен у восьми человек

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 481 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат. Читать далее...

В блокноте обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними Эпштейна найдены контакты из Эстонии

Издание Business Insider несколько дней назад опубликовало контакты людей и предприятий из записной книжки известного финансиста и обвиненного в торговле людьми Джеффри Эпштейна, список превышает 1700 имен. В опубликованной записной книжке есть и два контакта из Эстонии. Читать далее...

Надежды, что упавший за борт капитан парусника будет найден живым, практически нет

В 12:50 9 июля Центр тревоги получил сообщение, что на северо-востоке от Вормси капитан парусника упал за борт. К вечеру поиски прекратились, мужчина так и не найден. Читать далее...

Семь историй эпидемиологов. Слезы облегчения, страх смерти и слова благодарности

Окрещенные коронадетективами эпидемиологи работали в течение всего пикового периода заболеваемости и находились на связи со всеми получившими официальный диагноз зараженными, чтобы установить цепочку распространения и прервать ее. Читать далее...

ЕС утвердил новые правила для дальнобойщиков: что изменится

В Евросоюзе приняли новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условиям для отдыха водителей грузовиков. Что именно изменится? Читать далее...

Рейтинги: Партия реформ по-прежнему сильно опережает ближайших конкурентов

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но постепенно разрыв стал уменьшаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Студия Postimees: ВВП снижается, безработица растет – что дальше?

Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит не менее 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7% (вместо прогнозируемых ранее 7,7%). Экономика ЕС в 2020 году уменьшится на 8,3% (прежний прогноз 7,4%). К чему готовиться жителям Эстонии?