Картина дня: надвигающийся шторм, тяжелая авария и возвращение на родину эстонского туриста

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 июля.
Яак Мадисон, обрушившийся с критикой на Ангелу Меркель, попал на страницы зарубежной прессы
Вчера, 8 июля, евродепутат от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за выборочную солидарность. Его заявление попало на страницы британского таблоида Daily Express. Читать далее...
Роман Трофимов: «Я просто обменял билет на другой день»
Приключения йыхвисца Романа Трофимова, за которого в буквальном смысле вступилась вся Эстония, а вчера в том же составе негодовала из-за того, что он опоздал на самолет, закончились. Он вернулся на родину, а в аэропорту его встретили представители СМИ. Читать далее...
До 30 м/с: в выходные на Эстонию обрушится мощный шторм
Утром в субботу на эстонских островах и западном побережье ожидается сильный шторм, который по мощности можно сравнить с обрушившимся на Южную Эстонию осенью прошлого года. Читать далее...
Второй день подряд: в Эстонии коронавирус снова обнаружен у восьми человек
За последние сутки в Эстонии был проанализирован 481 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат. Читать далее...
В блокноте обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними Эпштейна найдены контакты из Эстонии
Издание Business Insider несколько дней назад опубликовало контакты людей и предприятий из записной книжки известного финансиста и обвиненного в торговле людьми Джеффри Эпштейна, список превышает 1700 имен. В опубликованной записной книжке есть и два контакта из Эстонии. Читать далее...
Надежды, что упавший за борт капитан парусника будет найден живым, практически нет
В 12:50 9 июля Центр тревоги получил сообщение, что на северо-востоке от Вормси капитан парусника упал за борт. К вечеру поиски прекратились, мужчина так и не найден. Читать далее...
Семь историй эпидемиологов. Слезы облегчения, страх смерти и слова благодарности
Окрещенные коронадетективами эпидемиологи работали в течение всего пикового периода заболеваемости и находились на связи со всеми получившими официальный диагноз зараженными, чтобы установить цепочку распространения и прервать ее. Читать далее...
ЕС утвердил новые правила для дальнобойщиков: что изменится
В Евросоюзе приняли новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условиям для отдыха водителей грузовиков. Что именно изменится? Читать далее...
Рейтинги: Партия реформ по-прежнему сильно опережает ближайших конкурентов
Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но постепенно разрыв стал уменьшаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Студия Postimees: ВВП снижается, безработица растет – что дальше?
Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит не менее 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7% (вместо прогнозируемых ранее 7,7%). Экономика ЕС в 2020 году уменьшится на 8,3% (прежний прогноз 7,4%). К чему готовиться жителям Эстонии?
Покупателям нового жилого комплекса в Таллинне обещали роскошный двор, а оставили - вот это
Состоящий из трех многоквартирных домов эксклюзивный жилой комплекс Aurora Nova построен в 2019 году. Однако двор, который застройщик так активно рекламировал с помощью красивых картинок, в реальности выглядит совсем иначе. Читать далее...
На шоссе Таллинн–Нарва неизвестные высадили из машины двух собак
Вчера, 8 июля, вечером полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн–Нарва в районе деревни Тырвайыэ из машины высадили двух овчарок. Читать далее...
Туроператоры Novaturas и Tez Tour решили в июле не летать в Болгарию
Литовские туроператоры Novaturas и Tez Tour решили в июле не организовывать поездок в Болгарию, после того, как в среду Министерство здравоохранения сообщило о своем решении о необходимости 14-дневной самоизоляции для туристов, вернувшихся из этой страны. Читать далее...
Голодовка отменяется: власти разрешили въехать в Эстонию спутнице жизни Михкеля Тикса
В четверг Департамент полиции и погранохраны разрешил въехать в Эстонию спутнице жизни Михкеля Тикса, в прошлом известного баскетболиста, а позже популярного писателя и журналиста. Читать далее...
Европарламент одобрил ужесточение деятельности автоперевозчиков
Европарламент (ЕП) в четверг утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Эстония, Латвия, Литва и еще шесть стран, находящихся на периферии Евросоюза, сопротивлялись этому пакету. Читать далее...
На Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика: оба водителя в больнице
На втором километре Таллиннской окружной дороги столкнулись два грузовика Scania - один с польскими номерами, другой с эстонскими. ДТП произошло сегодня после полудня. Читать далее...
Жители Эстонии могут потребовать компенсацию от Volkswagen
Европейский суд решил, что из-за так называемого дизельного скандала возврата денег от Volkswagen могут требовать все, кто приобрел не отвечающую характеристикам машину. И иск против крупной немецкой корпорации можно подать в своей родной стране. Читать далее...
Заключенный проиграл дело против Эстонии в Европейском суде по правам человека
Европейский суд по правам человека в рамках дела "Вирго Раудсепп против Эстонии" счел, что податель иска не исчерпал все возможности правовой защиты в Эстонии, поэтому иск был отклонен. Читать далее...
Опасно для здоровья: качество воды на таллиннском пляже не отвечает стандартам
Результаты микробиологического анализа воды для купания, заказанного районной управой Хааберсти, показали, что качество воды для купания на пляже Какумяэ не отвечает стандартам. Читать далее...
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