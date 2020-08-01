Картина дня: отставка посла, путаница вокруг эстонско-финского туннеля и смертельная авария

Эстонский посол подал в отставку из-за политики правительства Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо. По словам самого Тийдо, есть две причины его ухода: возраст и разногласия с нынешним эстонским правительством. Читать дальше...

Путаница вокруг туннеля: финская сторона не понимает, о чем говорит эстонский министр

Правительство Эстонии поставило крест на проекте туннеля Петера Вестербаки, дав понять, что темой железнодорожного туннеля Таллинн-Хельсинки отныне будут заниматься правительства двух стран. Однако министерство транспорта Финляндии не понимает, о чем говорят наши министры. Читать дальше...

Погиб 39-летний мужчина, съехавший с дороги на квадроцикле

Сегодня в полицию в 18:05 сообщили об аварии в волости Раазику, Харьюмаа, где на квадроцикле съехал с дороги и врезался в дерево 39-летний мужчина. Он погиб на месте происшествия, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

За последние сутки коронавирус в Эстонии подтвердился еще у восьми человек

В течение последних суток в Эстонии был взят 531 первичный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, и было зафиксировано 8 положительных результатов теста, сообщает Департамент здоровья. Читать дальше...

Коронавирус перечеркивает возможность путешествий в Европе

Если в начале лета казалось, что сильнейшая волна коронавируса позади, то за последние две недели число инфицированных возросло почти во всей Европе. В четверг Министерство экономики и коммуникаций объявило, что прямые рейсы с Украины в Эстонию снова разрешены, а вчера уровень заражения на Украине превысил разрешенный уровень, то есть достиг 16-и. Читать дальше...

Отдых за рубежом станет сейчас лишь тратой нервов

На прошлой неделе в Sunday Times обозреватель Индия Найт обсуждала вопрос о том, являются ли собирающиеся этим летом в отпуск за рубежом люди приспособленцами «новой нормальности». Читать далее...

Пропавший в лесу Михаил найден мертвым

Полиция сообщила, что 69-летний Михаил, пропавший 23 июля в лесу волости Кадрина, сегодня около пяти часов вечера был найден мертвым в болотистой местности в деревне Колгу, волость Куусалу, Харьюмаа. Читать далее...

В ходе дорожного строительства найдены человеческие кости

Обнаружение человеческих костей в ходе строительства дороги в Валгамаа, подняло вопрос о том, не идет ли речь об останках Маркуса Ансберга, пропавшего в 2015 году. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Полиция в масках схватила трех браконьеров в ходе эффектной операции

Во вторник на перекрестке Сайя на шоссе Курессааре - Выхма - Панга сотрудники полиции арестовали трех человек по подозрению в браконьерской ловле раков. Читать дальше...

Министр Аас хочет судиться с Евросоюзом из-за новых требований к автотранспортному бизнесу