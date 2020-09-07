Картина дня: коронавирус в таллиннских университетах, экономический прогноз и вышедший из комы Навальный

Министр Кийк: Эстония выполняла соглашения по балтийскому пузырю

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, Эстония соблюдает правила так называемого балтийского пузыря, согласованные тремя странами Балтии. Соглашение допускает внутригосударственные различия по правилам, которые делали все три стороны, и Эстония всегда сообщала о них своим коллегам. Читать далее...

Министерство финансов прогнозирует реальный спад экономики Эстонии на 5,5%

В этом году внутренний валовый продукт (ВВП) Эстонии переживет реальный спад на 5,5%, однако уже в следующем году его ожидает рост на 4,5% - с таким прогнозом в понедельник выступило Министерство финансов. Читать далее...

Навального вывели из комы

Врачи клиники Charite вывели политика Алексея Навльного из искусственной комы и постепенно отключают его от искусственной вентиляции легких, сообщила больница. Читать далее...

Медиапредприятия Эстонии жалуются на ERR в Еврокомиcсию

Союз медиапредприятий Эстонии в понедельник направит жалобу в Европейскую комиссию, поскольку видит в медиапространстве Эстонии нездоровую конкуренцию из-за Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR), которая финансируется из госбюджета. Читать далее...

Письмо читателя: водителей проверяют слишком много

В настоящее время как на телевидении, так и в газетах бросается в глаза обеспокоенность Департамента шоссейных дорог в связи с экзаменами по вождению. Если в других сферах нет работы, остались только безработные и их становится все больше и больше, то у сотрудников Департамента шоссейных дорог дел невпроворот и заметна острая нехватка экзаменаторов, пишет в Postimees водитель с большим стажем Хейнрих Суйк.

Какие пособия получают к началу учебного года школьники в разных городах Ида-Вирумаа?

Многие местные самоуправления осенью выплачивают “ранцевые” пособия семьям, в которых дети впервые идут в школу. В разных городах Ида-Вирумаа отличаются не только суммы, которыми город поддерживает первоклашек, но и условия получения пособия. А в Силламяэ и Нарва-Йыэсуу пособие на 1 сентября могут получить и школьники более старшего возраста. Читать далее...

Минск перебросит нефтепотоки из Литвы в Россию

Белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим" подтвердил начало подготовки и переговоров для переброски экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Читать далее...

В Таллиннском техническом университете обнаружили коронавирус у девяти студентов

Ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд на посвященном COVID-19 инфочасе сообщил, что коронавирус был обнаружен у девяти студентов. Читать далее...

Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

Как сообщил в эфире программы "Terevisioon" мэр Таллинна Михаил Кылварт, существует вероятность, что для предотвращения распространения коронавируса в столице придется применить "желтый сценарий". Читать далее...

В Эстонии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 725 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 16 проб дали положительный результат. Читать далее...