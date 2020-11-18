Картина дня: скандал вокруг министра Репс, рейтинги русских школ, педофилы в чатах и топ-100 фирм Эстонии

На дистанционное обучение отправлены 17 школ: заражены как ученики, так и учителя

По состоянию на сегодняшнее утро, случаи коронавируса обнаружены в 15 тартуских школах, но на дистанционное обучение отправлены ученики из 17 школ. Насколько известно, среди учителей семеро зараженных, а среди учеников — 28. Читать далее...

В Эстонии педофилы очень легко находят своих жертв

Хотя родители учат детей не разговаривать на улице с незнакомцами и, тем более, никуда с ними не ходить, не так много предупреждают об опасностях интернета. Однако, по данным полиции, использование интернета становится все более и более распространенным явлением для привлечения несовершеннолетних к сексу и вымогательства их фотографий порнографического содержания. Насколько точно это распространено, никто не знает, поскольку счет таких случаев не ведется. Это один из самых скрытых видов преступлений. Читать далее...

Райк: следить за детьми для меня неприемлемо

Председатель парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (СДПЭ) считает, что Майлис Репс должна избегать ситуаций, когда водитель возит ее детей. В то же время она не считает, что слежка и фотографирование детей оправданны. Читать далее...

Главврач PERH призывает ввести в Эстонии более жесткие ограничения

Для того чтобы остановить пандемию коронавируса, без трудных решений, например, введения строгих ограничений или чрезвычайного положения, Эстонии не обойтись, считает главный врач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэп Тальвинг. Читать далее...

Магазинчик в Кохтла-Ярве ночами продает алкоголь: все знают, но помешать не могут

В Кохтла-Ярве на перекрестке улиц Калеви и Пярна работает небольшой круглосуточный магазин Valentin. Жители окрестных домов за последние годы не раз сообщали, что по ночам, когда продавать алкоголь запрещено, здесь продолжают это делать. Полиция и городское управление знают, но помешать не могут. Читать далее...

Прибывающие в Эстонию теперь могут заполнить бланк о здоровье в электронном виде

Начиная с сегодняшнего дня, прибывающие в Эстонию могут подать необходимые для самоизоляции данные в электронном виде. Цель обновления – уменьшить очереди, возникающие при заполнении деклараций в аэропорту и порту, а также упростить обмен данными между разными учреждениями. Читать далее...

Какая маска действительно безопасна и как ее выбрать?

В Эстонии в продажу поступает множество многоразовых масок разного качества и с разным дизайном. Для того, чтобы покупатель смог сделать взвешенный выбор, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора составил руководство с минимальными требованиями к маскам, продающимся в Эстонии. Читать далее...

В Литве зафиксировано крупнейшее число смертей от COVID-19 с начала пандемии

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения. Читать далее...

Президент Керсти Кальюлайд утвердила поправки в законы