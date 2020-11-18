Картина дня: скандал вокруг министра Репс, рейтинги русских школ, педофилы в чатах и топ-100 фирм Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 ноября.
Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: на следующей неделе количество госпитализированных может приблизиться к 200
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр социальных дел Танель Кийк и заместитель генерального директора по вопросам охраны здоровья Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...
В Эстонии умер пациент с COVID-19, заразились 274 человека
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5539 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 274, то есть 4,9% от общего количества тестов. Читать далее...
Департамент здоровья: борьба с коронавирусом продлится еще четыре-пять месяцев
Глава отделения экстренной медицины Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс признал, что с коронавирусом предстоит бороться еще несколько месяцев. По его словам, мало надежды на то, что заболеваемость COVID-19 начнет снижаться весенними темпами. Читать далее...
Министр образования Репс не видит причин для своей отставки
Вчера вечером вокруг министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), разразился скандал, когда в Õhtuleht появился материал о том, как министр использует служебную машину также для частных поездок, в том числе для перевозки детей в школу. Читать далее...
Кальюлайд: чем скорее Репс уйдет в отставку, тем меньше пострадает государство
Член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд прокомментировал спорное использование министром Майлис Репс служебных льгот. По его мнению, она должна подать в отставку. Читать далее...
Кылварт: какой бы ни была ситуация, праздники мы отметим красиво
Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, советник отдела эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко, старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет и руководитель предприятия Park Kadriorg Айн Ярве. Читать далее...
Известный нарвский политик обвинила оппонентов в закулисных сделках, досталось и соратникам
В пятницу, 13 ноября в нарвской муниципальной газете Narva Linnaleht вышла статья заместителя председателя городского собрания Нарвы Ларисы Олениной, в которой она эмоционально обвиняла депутатов, вышедших из правящей коалиции, в предательстве. Некоторые отрывки можно понять, как обвинения в коррупции, причем не только в адрес “перебежчиков”, но, попутно, и в адрес старой коалиции, и городской управы. Читать далее....
БОЛЬШОЙ ОБЗОР 〉 Первая сотня крупнейших фирм Эстонии неприступна, как закрытый клуб
Уже несколько лет в нашей деловой среде заметна одна тенденция: первая сотня крупнейших компаний стала своего рода закрытым клубом, доступ к которому становится все труднее и труднее. Дело не в том, что нынешняя первая сотня создает препятствия для других. Скорее наоборот, в последние годы стало слишком мало крупных быстрорастущих компаний. Многие из тех, кто раньше достигал вершины, уже выбыли из нее. Читать далее...
Рейтинги русских школ: выше всего баллы у частной гимназии
Лучшую сумму баллов по результатам двух госэкзаменов в этом году набрала среди русских школ Частная гимназия Сакала. Читать далее...
На дистанционное обучение отправлены 17 школ: заражены как ученики, так и учителя
По состоянию на сегодняшнее утро, случаи коронавируса обнаружены в 15 тартуских школах, но на дистанционное обучение отправлены ученики из 17 школ. Насколько известно, среди учителей семеро зараженных, а среди учеников — 28. Читать далее...
В Эстонии педофилы очень легко находят своих жертв
Хотя родители учат детей не разговаривать на улице с незнакомцами и, тем более, никуда с ними не ходить, не так много предупреждают об опасностях интернета. Однако, по данным полиции, использование интернета становится все более и более распространенным явлением для привлечения несовершеннолетних к сексу и вымогательства их фотографий порнографического содержания. Насколько точно это распространено, никто не знает, поскольку счет таких случаев не ведется. Это один из самых скрытых видов преступлений. Читать далее...
Райк: следить за детьми для меня неприемлемо
Председатель парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (СДПЭ) считает, что Майлис Репс должна избегать ситуаций, когда водитель возит ее детей. В то же время она не считает, что слежка и фотографирование детей оправданны. Читать далее...
Главврач PERH призывает ввести в Эстонии более жесткие ограничения
Для того чтобы остановить пандемию коронавируса, без трудных решений, например, введения строгих ограничений или чрезвычайного положения, Эстонии не обойтись, считает главный врач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэп Тальвинг. Читать далее...
Магазинчик в Кохтла-Ярве ночами продает алкоголь: все знают, но помешать не могут
В Кохтла-Ярве на перекрестке улиц Калеви и Пярна работает небольшой круглосуточный магазин Valentin. Жители окрестных домов за последние годы не раз сообщали, что по ночам, когда продавать алкоголь запрещено, здесь продолжают это делать. Полиция и городское управление знают, но помешать не могут. Читать далее...
Прибывающие в Эстонию теперь могут заполнить бланк о здоровье в электронном виде
Начиная с сегодняшнего дня, прибывающие в Эстонию могут подать необходимые для самоизоляции данные в электронном виде. Цель обновления – уменьшить очереди, возникающие при заполнении деклараций в аэропорту и порту, а также упростить обмен данными между разными учреждениями. Читать далее...
Какая маска действительно безопасна и как ее выбрать?
В Эстонии в продажу поступает множество многоразовых масок разного качества и с разным дизайном. Для того, чтобы покупатель смог сделать взвешенный выбор, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора составил руководство с минимальными требованиями к маскам, продающимся в Эстонии. Читать далее...
В Литве зафиксировано крупнейшее число смертей от COVID-19 с начала пандемии
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения. Читать далее...
Президент Керсти Кальюлайд утвердила поправки в законы
Президент Керсти Кальюлайд в среду утвердила поправки в Законы о предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, разрешения трудовых споров, обмена налоговой информацией и установления знаменательных дней. Читать далее...
Аудит Госконтроля выявил в оборонных закупках сдерживание ценовой конкуренции
При проведении оборонных закупок Эстонии применялись ограничительные условия, что ослабило ценовую конкуренцию, говорится в опубликованном сегодня аудиторском отчете Государственного контроля «Планирование и экономическая эффективность крупномасштабных оборонных закупок». Читать далее...
После введения запрета на продажу алкоголя бары затаили дыхание
Кадриан Поссул (23 года) ни за что не поменяет профессию бармена на какую-то другую работу. Барменом она работает уже пять лет, но в последнее время из-за коронавирусных ограничений не может смешивать для гостей коктейли после полуночи. Вчера выяснилось, что ограничение продлено до 26 января. Читать далее...
Таллинн готовится раздавать горожанам защитные маски
Из-за распространения коронавируса Таллиннская горуправа готовится к кампании по раздаче защитных масок. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Осторожнее на дорогах! Мишка перебежал дорогу рейсовому автобусу
Сегодня утром около 10.00 дорогу выехавшему из Тарту в Таллинн рейсовому автобусу перебежал медведь. Бег мишки перед автобусом запечатлела бортовая камера автобуса, принадлежащего фирме Lux Ekspress. Читать далее...
Прокуратура: бить животных молотком недопустимо
Ляэнеская префектура расследовала в этом году два случая, когда человек убил молотком животное. Следствия завершены, в обоих случаях Ляэнеская окружная прокуратура пришла к выводу, что такое поведение отвечает признакам преступления и в отношении животного было совершено недопустимое деяние. Читать далее...
Обвиняемые в убийстве ежа подростки избежали наказания
В ходе интернет-голосования, организованного Эстонским обществом защиты животных, самым недружественным по отношению к животным поступком 2020 года были выбраны действия пайдеских подростков, которые играли ежом в футбол и убили его особо жестоким способом. На сегодняшний день стало известно окончательное решение этой истории. Читать далее...
Правящий союз представил Рийгикогу законопроект по референдуму о браке
Согласно законопроекту, инициированному Консервативной народной партией Эстонии, Центристской партией и партией «Отечество», референдум должен пройти 18 апреля 2021 года, и на него будет вынесен вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом между мужчиной и женщиной?» Читать далее...
Чтобы получить электронную визу в Россию, придется предоставить всю подноготную
С 1 января 2021 года для получения электронных виз в Россию иностранцам предстоит заполнять исчерпывающую анкету. С инициативой истребовать у въезжающих подробные персональные данные выступило Министерство иностранных дел России. Читать далее...
Авиакомпания, летающая из Таллинна по двум маршрутам, подала заявление о банкротстве
Авиакомпания Norwegian Air ищет защиты от кредиторов, пытаясь реструктурировать свой бизнес и пережить пандемию коронавируса. Бюджетный авиаперевозчик сообщил в заявлении в среду, что решил подать заявку на внешнее наблюдение в Ирландии, где находятся его авиационные активы. Читать далее...
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!