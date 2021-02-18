Картина дня: ужесточение ограничений, взаимная высылка дипломатов и смерть Андрея Мягкова
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 февраля.
Правительство договорилось сегодня о мерах, необходимых для замедления распространения коронавируса, который начнут действовать с понедельника. Читать далее...
В 12.00 состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...
Россия высылает из страны эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия властей страны, сообщила «Интерфаксу» глава МИД РФ Мария Захарова. Читать далее...
Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщили РБК в пресс-службе МХТ им. Чехова. По словам представителя театра, ему не известна причина смерти. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8517 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 996, то есть 11,7 от общего количества. Читать далее...
Эстония вышла на первое место в ЕС по темпам роста заболеваемости коронавирусом. К середине марта ученые прогнозируют до 1500 зараженных в день. Готов ли Таллинн действовать решительно, без колебаний? Ситуацию прокомментировал в студии Postimees мэр столицы Михаил Кылварт. Смотрите интервью в повторе!
Эстония находится на втором месте среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по уровню заболеваемости Covid-19, свидетельствуют новейшие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ). Читать далее...
По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, в последние дни в Эстонии стали распространяться поддельные сертификаты, подтверждающие, что человек прошел вакцинацию от коронавируса, хотя на самом деле ничего подобного не было. Читать далее...
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус хочет сотворить чудо: посреди коронакризиса она хочет вновь обратить государство на путь бюджетной дисциплины. Поскольку новое правительство объявило налоговый мир, т.е. в течение двух лет налоги повышаться не будут, смекалка говорит, что для приведения бюджета в равновесие, придется меньше тратить. Читать далее...
Микк Таррасте утверждал на следствии, что когда вечером 6 июня прошлого года он съехал на своем автомобиле в канаву, остановившийся рядом с ним мотоциклист прокричал: «Стой, стрелять буду!» «Жигули», в которых находились бабушка, дедушка и трое их внуков, он принял за полицейскую машину. Читать далее...
В понедельник полиция задержала двух мужчин, из-за действий которых наркотики попали в руки 26-летней женщины. Та, к сожалению, скончалась после их употребления. Ее тело было обнаружено в квартире на улице Вакзали в Вильянди. Вчера прокуратура ходатайствовала об аресте 32-летнего и 41-летнего мужчин, суд удовлетворил это ходатайство. Читать далее...
В ситуации, когда ежедневные показатели заражаемости не проявляют признаков снижения, а научный совет рекомендовал перевести все школы после каникул на неделю на дистанционное обучение, многие школы считают этот вариант неприемлемым, поскольку удаленное обучение увеличивает рабочую нагрузку и без того пребывающих в состоянии выгорания учителей и ставит в трудное положение учеников. Директор Таллиннской реальной школы Эне Саар сказала в студии Postimees, что на сегодняшний день к опорным специалистам обращается столько же детей, сколько обычно в конце года. Читать далее...
Харьюский уездный суд отменил штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Затраты на защиту в размере 9200 евро будут ему возмещены. Читать далее...
Эстонский борец, серебряный медалист Олимпийских игр Хейки Наби на состоявшейся в четверг пресс-конференции заверил, что никогда сознательно не употреблял ни одного из запрещенных веществ. В среду стало известно, что его тест на допинг оказался положительным. Читать далее...
После небольшого перерыва Микк Таррасте, невероятно высокий, в длинном белом свитере и наручниках, под бдительным надзором конвоя прошествовал в большой зал пярнуского Дом правосудия на улице Кунинга, чтобы вновь - с каменным лицом - наблюдать, как над ним вершится правосудие. Читать далее...
Западно-Таллиннская центральная больница начала в среду вакцинацию таллиннских работников образования. Читать далее...
Полиция обнаружила у пяти пытавшихся улететь из Таллиннского аэропорта лиц поддельные справки о негативном тесте на коронавирус. Читать далее...
Китайское посольство в Таллинне назвало представленный вчера годовой отчет внешней разведки Эстонии непрофессиональным распространением фейковых новостей. Читать далее...
Правительство расторгло контракт трехмиллионный контракт с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Читать далее...
Правление таллиннского отделения партии «Отечество» решило отменить намеченное на 24 февраля праздничное мероприятие в палатке на площади Вабадузе, а также выступило с обвинениями в адрес премьер-министра Каи Каллас, упрекая ее в обмане. Читать далее...
Европейский Союз готовится в марте текущего года ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса, в результате которого оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок наказания был заменен на реальный, а также за жесткие действия правоохранительных органов против участников мирных протестов в поддержку Навального. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, агентства dpa и Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов государств ЕС. Читать далее...