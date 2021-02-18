Картина дня: ужесточение ограничений, взаимная высылка дипломатов и смерть Андрея Мягкова

В понедельник полиция задержала двух мужчин, из-за действий которых наркотики попали в руки 26-летней женщины. Та, к сожалению, скончалась после их употребления. Ее тело было обнаружено в квартире на улице Вакзали в Вильянди. Вчера прокуратура ходатайствовала об аресте 32-летнего и 41-летнего мужчин, суд удовлетворил это ходатайство. Читать далее...

Директор школы: в договоре нет пункта о том, что невакцинированный учитель не может работать

В ситуации, когда ежедневные показатели заражаемости не проявляют признаков снижения, а научный совет рекомендовал перевести все школы после каникул на неделю на дистанционное обучение, многие школы считают этот вариант неприемлемым, поскольку удаленное обучение увеличивает рабочую нагрузку и без того пребывающих в состоянии выгорания учителей и ставит в трудное положение учеников. Директор Таллиннской реальной школы Эне Саар сказала в студии Postimees, что на сегодняшний день к опорным специалистам обращается столько же детей, сколько обычно в конце года. Читать далее...

Айвар Мяэ после оправдательного приговора: этот процесс разрушил мою жизнь

Харьюский уездный суд отменил штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Затраты на защиту в размере 9200 евро будут ему возмещены. Читать далее...

Хейки Наби: я никогда сознательно не употреблял ни одного из запрещенных веществ

Эстонский борец, серебряный медалист Олимпийских игр Хейки Наби на состоявшейся в четверг пресс-конференции заверил, что никогда сознательно не употреблял ни одного из запрещенных веществ. В среду стало известно, что его тест на допинг оказался положительным. Читать далее...

Душегуб наблюдает за судебным процессом с ледяным спокойствием

После небольшого перерыва Микк Таррасте, невероятно высокий, в длинном белом свитере и наручниках, под бдительным надзором конвоя прошествовал в большой зал пярнуского Дом правосудия на улице Кунинга, чтобы вновь - с каменным лицом - наблюдать, как над ним вершится правосудие. Читать далее...

Больница: почти 20 процентов приглашенных на вакцинацию учителей не пришли на прививку

Западно-Таллиннская центральная больница начала в среду вакцинацию таллиннских работников образования. Читать далее...

В Таллиннском аэропорту пять человек попались с поддельными тестами на Covid-19

Полиция обнаружила у пяти пытавшихся улететь из Таллиннского аэропорта лиц поддельные справки о негативном тесте на коронавирус. Читать далее...

Посольство Китая: внешняя разведка Эстонии распространяет фейки

Китайское посольство в Таллинне назвало представленный вчера годовой отчет внешней разведки Эстонии непрофессиональным распространением фейковых новостей. Читать далее...

Правительство расторгло договор с адвокатским бюро Луи Фри

Правительство расторгло контракт трехмиллионный контракт с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Читать далее...

Партия «Отечество» обвинила премьер-министра в обмане

Правление таллиннского отделения партии «Отечество» решило отменить намеченное на 24 февраля праздничное мероприятие в палатке на площади Вабадузе, а также выступило с обвинениями в адрес премьер-министра Каи Каллас, упрекая ее в обмане. Читать далее...

Евросоюз готовит санкции против Москвы из-за Навального

Европейский Союз готовится в марте текущего года ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса, в результате которого оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок наказания был заменен на реальный, а также за жесткие действия правоохранительных органов против участников мирных протестов в поддержку Навального. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, агентства dpa и Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов государств ЕС. Читать далее...